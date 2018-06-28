打电话Vs发信息：解码互联网时代的网络语言

Image copyright Getty Images

大声念出这句话：zomg wtfffffff im going 2 pwn you!!!!1111 lololol（天呐！靠得咧！我将搞定你！！！！1111哈哈哈哈）

嗯，好吧，你没法念出来。然而，在有一搭没一搭的实时互动中，像那样的互联网语言比书面文本更接近口语。但它自有惯例，其中有些是无法发声念出来的。它是口语的替代品。

它会取代口头英语吗？

这听起来像是本末倒置。我们首先学会的就是口语（聋哑人除外）。在历史的长河中，许多人从未学会写字，许多文化也没有文字系统，但他们都有口头语言。书写语言的发明是用来记录口头语言的。

书面语言并不只是口头语言的凝结形式。数百上千年的时间里，书面语有了感叹号和斜体这些形式来传达口语的特征，像是语气，但也发展出了口语传达不了的东西：我们的拼写携带的词源学痕迹，通过段落传递的思想结构，字体和其他设计元素的审美等。

有一些书面语言的特征又反馈到口语中，比如说"我的室友/男友"的时候念成"我的室友斜线男友"，不过口头语言和书面文本已经分道扬镳了，并演变成不同形式以满足不同目的之需要。在有些语言中，比如阿拉伯语，标准的书面形式和口头形式的差异之大，可以说成了同一语系下的不同方言。

但实时的互联网文本是新东西。在我们发推或者发短信时，我们是在将文字的固定视觉手段与口语的即时现场表演结合起来。它跟口语一样通俗，借鉴了口语的直白——生动的网络阿拉伯语往往用的是口头语言，而不是标准的书面阿拉伯语。不过，它仍然属于书面文本。

Image copyright Getty Images Image caption WTF这个词最早是作为火星文（指text-speak，网上短信语言，中文称为火星文，讽刺一般地球人看不懂）出现的，但现在已脱离原意，在日常对话中用作脏话的占位符。

实时互联网白话英语（Live internet vernacular English，我们简称为Live）发轫于上世纪九十年代。Usenet聊天组有时是实时交互的，有时在原帖发表数小时、数天甚至更长时间后才作出回应。互联网中继聊天（Internet Relay Chat，IRC）和即时通讯使用的是书面文字，并且留下记录，但主要目的还是为了实时，或者接近于实时。由于是一种新的语境和使用风格，人们四下里去发掘潜力搞创新。

早期一个显着的例子就是哈姆尼特（Hamnet），这是莎士比亚的《哈姆雷特》（Hamlet）的讽刺版，于1993年完全用IRC完成。这里是达内（Brenda Danet）在《Cyperpl@y》一书中引用的例子：

哎哟，奥菲莉娅来了 [20]（Ooops, here comes Ophelia [20]）

** <<动作>> **：_奥菲莉娅上场 [21]（**<< Action >>** : _Enter Ophelia [21]）

你的东西回来了 [22]（Here's yr stuff back [22]）

不是我的，爱人。呵呵呵呵呵;-D [23]（Not mine, love. Hehehehehe ;-D [23]）

那个";-D"是电脑中介传播对口头语言最早的模仿物之一：面部表情和其他的肢体动作的代表，也就是颜文字表情符（emoticons，颜文字为日文，但已被广大华人网民所接受）和更近一些时间出现的绘文字表情图标（emojis，中国大陆亦称小黄脸。但中文用者也习惯将颜文字和绘文字都称为表情符号。）

Image copyright Getty Images Image caption WTF保留了原意，但比使用原词更能让人接受——暗示这是一个令人反感的骂人话的读音。

颜文字和绘文字代表着互联网实时交流的各个方面，但用者并非总是按照它们所代表的意思来使用。一些研究发现，它们的主要用途不是表现说话人的情绪，而是帮助缓和人际关系，传达讽刺等特征。与其说它们代表的是发送者的感受，不如说是发送者希望接受者获得的感受。

正如语言学家克里斯特尔（David Crystal）在《语言与互联网》（Language and the Internet）中所写的，表情符经常用作"向接受者发出的警告，示意发送者担心句子可能产生的影响"。它们可以软化那些可能让接受者黯然失色的信息，并强化那些让接受者光彩夺目的信息。

另一方面，实时互联网英语有很多方式来传达作者的情感，或者至少是情感的强烈程度。一个重要方式就是重叠。像wtf这样的缩写，可以通过重复最后一个字母——wtffff来进行强调，发音方式上没有变化；lol（laughing out loud，放声大笑，通常并不意味着使用者在真的哈哈大笑）变成了lololol，与它所代表的语音已完全无关。

甚至当实时互联网英语代表一种说话效果时，文字和发音可以分离；虽然我们可能会说一个拉长的"niiiiice"（好）来做效果，但在实时互联网英语中，你可能看到它写成"niceeee"。

进化还是退化？

实时网络英语就像是科幻故事，人的舌头和声带都被键盘和屏幕所取代，他们必须学会利用新的身体结构的潜力和限制。没有音量、音高、节奏和语速，你会怎么办？

不用Shift键和标点来表明在赶时间（sorry cant chat rn got an essay due，抱歉现在不能聊有论文要交）或者漫不经心（hi whats up，嗨干嘛）。用拼写错误来显示紧急或者掉以轻心——把the写成teh，own写成pwn（支配或者战胜），zomg（代表OMG，z在Shift键旁边，系手误），hodl（持币，虚拟货币术语）；这些都源自拼写错误，后来变成了固定形式，比原本的写法相比，它们更加激烈更加诙谐。

在一口气敲出几个感叹号时，把手指从shift键上拿开，会有看起来更抓狂的效果：!!!!!111。然后为了强化讽刺，可以写成!!!!!111one。弄乱大小写标准来传递嘲笑的效果：如果有人写"Sorry, I don't want to talk about this（对不起，我不想聊这个）"，你可以这么写嘲笑他们，"sOrRy i dOnT WaNt tO tAlK aBouT ThiS"。这是一种我们未见过的说话方式。

Image copyright Getty Images Image caption 第一个绘文字（emoji）是由栗田穣崇（Kurita Shigetaka）在1999年发明的——他的一些作品正在纽约现代艺术博物馆展出。

但语言总是一场言语行为，它必然要涉及之前的语言表达，帮助你传达你所知道的，以及你所属的群体。实时网络英语是某个特定社交群体的习惯用语——或者，到目前为止，是几个不同社交群体的习惯用语。那种大小写混用的嘲笑方式，始于2017年推特上的一个海绵宝宝模因；hodl始于比特币论坛（Bitcoin Talk Forums）上的一篇帖子；其他的（比如用kek代替lol）则是来自网络游戏的特色。

许多独特的用法都是来自年轻人的论坛，比如4chan、黑客聊天群等，用来显示某种竞争性的聪明——比如，用pr0n来取代porn（色情），以绕开内容过滤器和关键词搜索，或者用n00b和1337来表达noob（菜鸟）和leet（黑客语），它们分别是newbie和elite两个词基于声音的缩略语。

正如多伦多语言学家塔利亚蒙特（Sali Tagliamonte）和丹尼斯（Derek Denis）所言，实时互联网语言是"一种独特的新型混合语"。它对交流的作用就像赛格威电动平衡车（Segway）之于交通：它将两种不同的模式结合在一起，兼及两者的一些功效。但这种混合语畅通无阻，没有碰到赛格威遇到的障碍。

Image copyright Getty Images Image caption 特朗普（Donald Trump）的一些错别字和推特语已经进入了美国英语，他的批评者们经常带着嘲讽意味使用。

但这种奇特混合语会取代口语吗？拜托，你在说什么呢？有很多事情还是要用你的嘴巴和声音才能做到最好，就像无论你拥有什么交通工具，有很多地方还是步行去最便捷。

另一方面，实时互联网语言正在影响着其他形式的英语——口语和书面语，因为我们在说话或书写时会借用或提到网络语言。有些实时互联网语言是无法念出来的，但你也会听到有人直接说出"L O L"，并在广告中看到各种网络表情符。

使用网络语言的年轻人长大后，会把它带入正式的书面语言吗？学术研究表明，这种事情并不会发生。他们学会在必要的时候如何像成年人一样写作，就像我们所有人一样：我们不会在年度报告中使用小时候学到的俚语。早在互联网出现之前，我们就有了类似FYI（仅供参考）这样的缩写，但你不会在报纸文章和学术论文中看到它们。

Image copyright Getty Images Image caption 2017年，《每日秀》（Daily Show）主持人诺亚（Trevor Noah）在纽约开了一家特朗普总统推特图书馆，连续数天展示特朗普的推文。

随着网络媒体的成熟，我们可能会获得更为正式的实时互联网语言版本。在推特上，某些形式的正式语言已经出现了约定俗成的准则，比如编好号的推文串。但那只是众多英语中的又一个变化而已。可能性是无穷无尽的，但如果我们发明了心灵感应的传心术，那我们就可以期待另一个版本的英语诞生。

请访问 BBC Culture 阅读 英文原文。