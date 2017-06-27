如何拍摄海底沉船和飞机那些惊艳的照片

Image copyright Anders nyberg Image caption 位于蓝蓟花号（Thistlegorm）内的一辆英国二战时期BSA M20摩托车。

Image copyright Steve Jones / www.millionfish.com Image caption 一架B-17G空中堡垒轰炸机（Flying Fortress）的残骸，二战期间它在克罗地亚的维斯岛（Vis）附近进行轰炸袭击时被击中

去年，英国摄影师史蒂夫•琼斯（Steve Jones）在克罗地亚的维斯岛附近拍摄了保存完好的第二次世界大战中美国轰炸机B-17G空中堡垒的残骸。1944年，这架飞机被高射炮击落坠毁，副驾驶欧内斯特•维埃诺（Ernest Vienneau）身亡。

琼斯说，在这样的地点潜水一方面"令人兴奋并且摄人心魄"，但另一方面当想到曾经有生命的逝去又让人感到"难过和悲伤"。这次拍摄尤其体现出了这两点。

琼斯拍摄的照片入围年度水下摄影师奖（Underwater Photographer of the Year），并产生了意外的影响。他入围该奖的消息被报道出来。已故副驾驶的家人看到了报道并与琼斯取得联系。

琼斯说："他们从未见过他长眠的地方的照片。后续的通信对我而言比潜水本身的意义更大。"

Image copyright Steve Jones / www.millionfish.com Image caption 英国超级无畏舰皇家海军果敢号（Super Dreadnought HMS Audacious）是英军在一战中失去的首艘战舰。

"不论是进入一战时的战舰果敢号的巨大的圆柱形炮塔装甲，还是目睹二战时期载满谢尔曼坦克（Sherman tanks）的帝国传统号的甲板，都让我心生敬畏，"他说。

Image copyright Steve Jones / millionfish.com Image caption 英国皇家海军潜艇倔强号（HMS Stubborn）的指挥塔；该舰二战服役后于1946年在马耳他被击沉。

但是这些人类历史上最血腥时代留下的遗产正在逐渐消失。

琼斯说："在未来的岁月里，两次世界大战期间许多击沉或击落的船只和飞机将永远消失。"

他说，因为随着时间的流逝，沉船会被腐蚀，拍摄它们就是在"捕捉历史上再也不会被看到的一段历史。"

Image copyright AFP Image caption 约安尼斯D号（Giannis D）在埃及附近的残骸："这张在残骸内拍摄的照片中最有吸引力的背景之一就是透过舷窗射来的光线。"

来自瑞典哥德兰岛（Gotland）的自由摄影师安德斯•尼伯格（Anders Nyberg）表示："当你潜入躺在海底上百年的沉船，你会感觉好像时间停滞了一样。"

他最喜欢的技术就是在陌生的、超现实的深水环境中展示熟悉的物品。

Image copyright Anders Nyberg Image caption 蓝蓟花号内部的一辆英国二战时期BSA M20摩托车，该船位于埃及附近的红海。

"它可能是一个门把手，一个花瓶或双筒望远镜，也可能是家具或整齐地挂在墙上的工具。我喜欢这种没有人动过的东西，可以拍出最棒的照片，"他说。

像蓝蓟花号这样的世界著名沉船是他最喜欢的拍摄地点之一，因为该地区多样的海洋生物和美丽的珊瑚成为广角镜头下丰富多彩的拍摄对象。

不过尼伯格最惊人的经历并不是他用相机拍到的。

Image copyright Anders Nyberg Image caption 霍恩斯坦号（SS Hornstein）是德国货运蒸汽船，它在1905年在波罗的海搁浅。

当时他和妻子正在潜水拍摄库里奇总统号（SS President Coolidge），该船在1942年在瓦努阿图（Vanuatu）的埃斯帕托•桑托岛（Esparto Santo）附近沉没。他们拍摄时，货舱里被蓝色的闪光照亮。

"慢慢地，我们完全被这种闪光包围，我完全迷失了方向，"他说。

他们后来得知这种特别的蓝光是一种鱼发出的生物光。有人认为这是为了吸引或者照亮猎物，这种亮光只能在完全的黑暗中才能看到，所以打开手电筒将可以阻止蓝光。

尼伯格对于完美水下摄影的建议是在入水之前熟练掌握潜水和相机设备。为了安全起见，需要用绳索来返回，以防出现能见度低的情况。

潜水到沉船上虽然激动人心，但是对身体和心理的要求很高，但这也可以是"一种冥想的形式，让自己从日常生活和工作的压力中解脱出来"。

Image copyright Jennifer Idol Image caption 大开曼岛（Grand Cayman）的三趾鸥号（USS Kittiwake）曾经作为潜水艇救援船服役，后来沉没变成了潜水地点

美国摄影师、设计师、作家詹妮弗•伊多尔（Jennifer Idol）是第一个在美国50个州完成潜水的女性。

"我特别喜欢有历史感的大型完整的残骸，而非人造礁石。每个残骸都讲述了一个故事，"伊多尔说。

她描述了在北卡罗来纳州拍摄U-352的经历。这是二战时期被美国海岸警卫队独桅纵帆船伊卡洛斯号（Icarus）击沉的德国潜艇，沉没于海平面以下35米（115英尺）处。

"随着下潜，感觉像是时光穿梭，最后你到达了一艘比你预期小得多的船。"

为了拍出好看的照片，伊多尔建议专注于残骸上容易识别的特点。

她解释说："残骸经常看起来很抽象，不容易辨认。"

"船头和船尾显然是外部照片的拍摄对象，而一个隐藏的舰塔、驾驶舱或独特之处可以通过内部拍照来表现。把模特放入图像中有助于显示出残骸的规模。"

Image copyright Jennifer Idol Image caption "像三趾鸥号这样的残骸可能需要全景拍摄才能完整表现。"——詹妮弗•伊多尔。

拍摄一幅冲击力强的照片需要做好规划和准备。伊多尔说，摄影师在拍摄之前要考虑"角度、条件和层次"。

"一艘船可能太大，一次潜水无法看全，特别是在调整拍摄时。通常会布置好下潜线，或者把船栓在一条绳上，你可以顺着绳到达残骸。

Image copyright Jennifer Idol Image caption 位于美国麦基那克海峡（Mackinac）的埃贝尔•沃德号（Eber Ward）是一艘木质散货船，它于1909年撞上冰山沉没。

"如果你在残骸内部拍照，首先要熟悉残骸，然后还要遵守必要的潜水规则进入船内。这可能包括布置引导线，用混合气潜水和使用冗余的潜水系统。"

即使是像伊多尔这样经验丰富的人，残骸也会给她带来惊喜。

她说："我有时候会在沉船的深处发现令人惊奇的鱼类、无脊椎动物甚至鳗鱼。残骸里面的生物令人惊讶，因为这里十分遥远，黑暗，远离洋流。"

Image copyright Jordi Benitez Image caption 20世纪90年代在西班牙塔拉戈纳（Tarragona）附近沉没的德拉贡内拉号（Dragonera）现在成了一个水下旅游景点。

"置身于一艘几年前在海上巡游的沉船是一种非常特别的体验。我可以想象很多关于它的故事，"西班牙银行家乔迪•贝尼特斯（Jordi Benitez）说。他在12年前开始水下摄影。

"看看大海如何把一块巨大的钢铁变成鱼的新房，以及新的生态系统如何在残骸周围形成，这也很不错。

贝尼特斯的拍摄主题之一是塔拉戈纳的德拉贡内拉号。这是一艘在20世纪90年代沉没的大型轮船，现在它成了一个水下旅游景点。另外，他也拍摄红海的克里斯奥拉K号（Chrisoula K）和蓝蓟花号。前者是一艘货船，它在20世纪80年代撞上珊瑚礁后沉没，后者是一艘英国的战舰，在1941年被击沉，造成9人死亡。蓝蓟花号的残骸是在20世纪50年代发现的。

Image copyright Jordi Benitez Image caption 红海的克里斯奥拉K号货船是在撞上珊瑚礁后沉没的。

贝尼特斯说："我喜欢在蓝蓟花号中潜水，因为那里有很多第二次世界大战时的材料。你可以看到自行车、卡车、火车、飞机的机翼——你感觉仿佛穿越回到了70年前。"

他对水下摄影的建议是使用"非常大的广角镜头"和"利用光线"。

"水下摄影很多时候要使用闪光灯和人造光，但是在沉船中，用自然光的效果很好，这也给照片带来了特别的气氛。"

请访问BBC Earth 阅读英文原文。