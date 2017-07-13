狗狗为什么喜欢在屎上打滚？

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阳光明媚，虫鸣鸟叫，多么美好的一天。在公园的另一边，你的宠物狗也在兴奋地跑来跑去。他嗅了嗅地面，突然停了下来，在草地上兴奋地打滚，然后向你飞奔而来。只有你在俯身欢迎它的时候才发现，闻到一股刺鼻的臭味。你的狗狗刚刚滚屎了。

多数狗主人出门遛狗时都碰到过这种情况。但狗狗为什么这么喜欢在粪便上打滚？

Image copyright Petra Wegner Image caption 狗狗喜欢打滚，尤其是在难闻的粪便上（图片来源：Petra Wegner/naturepl.com）

"这些动物的嗅觉敏感度至少比我们高出一千倍。" 加拿大达尔豪斯大学犬科行为和嗅觉处理专家西蒙·嘉德鲍伊斯（Simon Gadbois）说，"可它们却会故意沾染那些连我都难以忍受的臭味。这实在是不可思议。"

嘉德鲍伊斯曾经研究过加拿大的狼、土狼和狐狸，还使用家犬帮助其追踪野外的动物。他最欣赏的嗅探犬是一条名叫齐拉（Zyla）的边境牧羊犬，每当执行外勤任务时，她都会在海狸的粪便上蹭来蹭去。

"你可能从没闻过海狸粪便，实在是太臭了，一旦沾上那种恶臭，好几个星期都去不掉。"嘉德鲍伊斯说，"我总是不理解她为什么这么做。你会觉得这种行为会干扰她嗅探和追踪其他动物的能力，但令人惊讶的是，她的表现丝毫不受影响。"

人类最早驯化狗大约是在1.5万年前，自那之后，我们便与它们密切相处。针对狗的行为展开的研究可谓汗牛充栋，但令人意外的是，很少有资料对狗为什么那么喜欢接触其他动物的粪便展开研究。

Image copyright Robin Chittenden Image caption 红狐（Vulpes vulpes）的粪便（图片来源：Robin Chittenden/naturepl.com）

我们向BBC Earth的读者提出了这个问题，看看他们能否对犬科动物这种令人困惑而又厌恶的行为提供一些解释。从狐狸和獾的粪便到鹅屎，再到死鱼，狗狗们似乎会在任何有恶臭的东西上打滚。

最常见的解释是：这些行为是一种进化遗迹，源自它们早期身为野外捕食者的年代。例如，维萨·瓦伦纽斯（Vesa Valenius）和詹姆斯·特纳（James Turner）都认为这种行为是从狼那里继承来的，狼会通过在粪便上打滚来隐藏自己的气味，避免在捕食时被猎物察觉。

狼的确会在其他动物的粪便上打滚，甚至会在动物尸体上打滚。但在针对狼的这种行为展开为数不多的研究中，有一篇1986年发表的论文阐述了一些令人困惑的观察结果。

为了研究这种行为，生物学把捕获的狼分成两组，为它们提供散发不同气味的物体。出人意料的是，狼最不喜欢在羊和马这样的食草动物的粪便上打滚：科学家发现，它们没有在这些气味的物体上打滚。食物对它们的吸引力也很低。相反，它们却很喜欢香水和机油等人造气味。

对于希望伪装自己的气味，避免被猎物察觉的动物来说，选择一种与自己周围的自然环境差异极大的气味简直令人不可思议。

Image copyright Angelo Gandolfi Image caption 苍狼（Canis lupus）在獾的尸体上打滚（图片来源：Angelo Gandolfi/naturepl.com）

然而，研究还发现，狼第二喜欢的气味是美洲狮和黑熊等其他食肉动物的粪便。

"我很怀疑它们滚在身上的气味能给捕食带来多大帮助。"印第安纳野狼公园（Wolf Park）高级动物饲养师派特·古德曼（Pat Goodmann）说，她曾经花了很多年的时间研究狼的滚屎行为，"在野狼公园（Wolf Park），狼都喜欢在其他犬科动物和家猫的粪便上打滚。因此野狼很有可能也会在捕食者的粪便上打滚。这不利于它们捕食猎物时伪装自己。"

古德曼还指出，虽然狼可能偶尔还会通过埋伏来捕食，但更多的情况是主动追踪猎物，所以不需要太多的隐藏。

事实上，狗在自己身上蹭上浓烈气味的行为，可能继承自另外一个野生亲戚，而目的也与前文介绍的有些相似。它们不是为了在捕食的时候隐藏自己，而是为了避免年幼的犬科动物被其他捕食者发现。

Image copyright Patricio Robles Gil Image caption 灰狐（Urocyon cinereoargenteus）（图片来源：Patricio Robles Gil/naturepl.com）

萨曼莎·哈里森（Samantha Harrison）就认为滚屎是某种形式的伪装。

这种想法或许能够得到麦克斯·艾伦（Max Allen）2016年9月发表的论文的支持。这位威斯康星大学麦迪逊分校的生态学家曾经利用设在加州圣克鲁兹附近的遥控摄像头观察到灰狐的一种反常行为。长年隐居的灰狐经常前往雌性美洲狮用于标记气味的地方。这段视频显示，灰狐用自己的面颊在美洲狮刚刚用气味浓重的尿液标记过的地面上蹭来蹭去。

艾伦相信，狐狸把这些大型猫科捕食者留下的气味当做一种伪装，避免被土狼等其他大型捕食者发现。

"土狼比灰狐大得多，并且希望消灭它们，就好像它们之间在争夺资源一样。"艾伦说，"狐狸无法真的反击，所以它们会寻找美洲狮的气味来获得某种保护。像美洲狮一样的气味或许可以为它们赢得逃跑的时间。"

这显然是个有趣的想法。然而，这并不能解释狼等大型犬科动物为什么也会主动沾染其他捕食者的气味。

Image copyright Jane Burton Image caption 狗为什么喜欢这样？（图片来源：Jane Burton/naturepl.com）

英国布里斯托大学的史蒂芬·哈里斯（Stephen Harris）曾经研究过红狐，他并不认为狐狸是在使用猫科动物的气味做伪装。相反，他猜想这些动物可能是为了释放自己的气味，而不是获取其他动物的气味。

"狐狸用唾液当做气味，而且嘴唇附近还有腺体，名叫'围口腺'（circumoral gland）。"哈里斯说，"我们不知道这些气味腺的具体功能，但你会看到狐狸们用嘴和脖子的侧面在各种物体上蹭来蹭去。它们经常通过这种方式来应对强烈的气味。不同寻常的气味似乎会对它们形成刺激。"

类似的，Facebook上的皮耶特拉·梅纳徳（Pietr Maynard）对我们表示，他认为自己的狗试图用自己的气味掩盖其他气味，"让其他狗明白它会保护自己的领地。"

然而，宠物狗很少会满足于只是把它们找到的粪便蹭在脸和脖子上：相反，它们会弄满全身。菲利帕·白尼斯（Philippa Baines）告诉我们，他的小狗霍利（Holly）会在牛粪堆里来回打滚，就像要把粪便蹭进皮肤里一样。

古德曼则有另外一番解释。她认为，狼或许是为了通过这种方式把自己的踪迹告诉狼群里的同伴。

Image copyright Roland Seitre Image caption 狼（Canis lupus）也会在恶臭的东西里打滚（图片来源：Roland Seitre/naturepl.com）

她已故的同事、野狼公园创始人艾丽希·克林哈莫（Erich Klinghammer）认为，在恶臭的东西里打滚或许是为了告诉其他狼，它们在掉队的时候找到了美味的食物。

古德曼在实验中发现，狼不会在发现大块肉之后直接吃掉。"发现半扇鹿的时候，它们会一边打滚，一边吃。"她说，"我怀疑狼的呼吸和皮毛上散发的食物气味表明还剩下一些食物，让其他狼可以顺藤摸瓜找到气味来源。"

Facebook上的蒂尼·霍维（Tine Howe）也认同这种想法。他对我们说，狗滚屎是为了把猎物的气味带回家给其他同伴。

土狼也会在腐肉上打滚，之后便会在狼群中获得其他同伴的更多关注。类似地，针对埃塞俄比亚狼的一项研究表明，它们往往会在跟随一块肉的时候在地上打滚，但也会在人类排泄物或者人类最近去过的地面上打滚。

这似乎表明在恶臭的东西上打滚具有社会功能，但嘉德鲍伊斯认为，实际的目的或许没有那么复杂。他在加拿大研究的狼群中，狼王往往会第一个在浓烈的气味里打滚，其余的狼则会相继跟随。

"这可能是为了给狼群赋予相同的气味。"他说，"在我研究的狼里面，如果一只狼开始在死鹿这样的东西上打滚，整个狼群都会效仿。我发现野生土狼和狐狸也都存在这种现象。这似乎成了它跟其他同伴共同的气味。"

非洲野狗的行为似乎也验证了这种通过共同的气味来加强"团结"的想法：母狗如果想要加入一个狗群，就会在公狗的尿液里打滚。类似地，同一群狗也会经常互蹭彼此的气味腺，以便获取彼此的气味。

当然，还有一些更加古怪的想法。

Image copyright Christophe Courteau Image caption 一只非洲野狗（Lycaon pictus）（图片来源：Christophe Courteau/naturepl.com）

例如，有人认为狗和野生犬科动物把浓烈的气味当成某种杀虫剂，但使用粪便作为一种气味似乎无法达成这种目的，还有人认为粪便中的油或许可以对皮毛起到防水作用。

罗伯特·里皮（Robert Reppy）和克里斯托·帕克斯（Krystal Parks）认为，狗使用恶臭可能就像人使用香水一样。动物行为专家迈克尔·福克斯（Michael Fox）也在他的《狗身体，狗思维》（Dog Body，Dog Mind）一书中推进了这种想法。福克斯认为，喷一点香水或许可以让狗不再那么热衷于寻找令人不快的气味。

与此同时，犬类心理学家斯坦利·考伦（Stanley Coren）认为，这或许是为了获得某种极端感受。他认为，这是"一种拙劣的审美，就跟人类穿着过于夸张而浓艳的夏威夷衬衫一样。"

像Facebook上的弗朗西斯·马汉（Frances Mahan）那样的读者也提出了一种想法：狗之所以这么做，只是为了获得快感。

Image copyright Ulrike Schanz Image caption 滚屎可能只是一种进化遗迹（图片来源：Ulrike Schanz/naturepl.com）

如果观察过自己的狗在某种令人恶心的东西里蹭来蹭去时的愉悦反应，肯定能够明白这种理论。

"我估计它们因此分泌了很多多巴胺，这是一种让人产生愉悦的神经递质。"牛津动物行为中心的穆里尔·布拉瑟尔（Muriel Brasseur）说，"如果这种行为在它们的进化过程中与生存有关，就会因为极端的快感而得到强化。"

嘉德鲍伊斯表示，换言之，犬科动物之所以愿意在恶臭的东西上蹭来蹭去，可能是它们进化过程中的某些祖先留下的遗迹。"这可能在很久之前是一项很重要的功能。"他说，"这项功能后来逐渐销声匿迹，但它们仍会这么做。这又把我们带入了自己一无所知的领域。气味是它们世界中的重要部分，但我们却并不理解。"

但对于那些刚好在重要客人到来之前，发现自己的宠物狗蹭了一身粪便的狗主人来说，这些解释都无法带来任何安慰。常规的宠物狗沐浴液很难去除那些味道，所以有的读者采用了一些不太常见的做法。林恩·米（Lynn Mee）建议把番茄酱涂抹到有味道的地方，然后清洗干净。我们没有测试过这种方法是否管用。

最后，我们会把这个话题的最后一句话留给凯特·杜蒙特（Kate Dumont）。她针对狗为什么滚屎给出了一个简单的解释："因为它们是poo-ches（译注：狗，前半部分的poo就是粪便的意思）"

难怪那么臭！

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