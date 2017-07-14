不会编织蜘蛛网的“海盗蜘蛛”

Image copyright Stephen Dalton Image caption 海盗蜘蛛（秘突腹蛛，拉丁学名 Ero sp）（图片来源: Stephen Dalton/naturepl.com）

织一个网，捕捉住一只苍蝇，用蛛丝将其包裹住，再从容不迫地吞食掉。这种捕食方法已经证明如此有效，以至于能织网的蜘蛛成了最成功的动物种群之一。它们出现在世界每一个角落，种类多达3,000余种。

织网是一项技术相当复杂的活，除了需要不同形式的丝和胶，蜘蛛还需要完成一系列精密的动作。

然而，如果能够入侵其它蜘蛛的领地并将其猎食，又何费力劳神自己去织网呢？

就有这么一群名叫"海盗蜘蛛"的暗中盗贼采用这种不法手段捕获食物。它们的捕食策略在动物世界中属于最不寻常的其中之一。

Image copyright Christopher Johnson Image caption 一种未知名的海盗蜘蛛（图片来源: Christopher Johnson, Insects Unlocked, CC by 1.0）

海盗蜘蛛和那些我们熟知的编织经典、圆形丝网的"织网者"蜘蛛一样都属于蜘蛛这一种群，但是自己却不织网。

事实上，它们已经丧失了这一能力。虽然它们还吐丝以织造卵囊和包裹猎物，但在解剖学意义上，它们已经失去了编织丝网的能力。它们的啧丝板上的丝结数量与其近属相比数量显著不足。

它们转而入侵其它蜘蛛的丝网，引诱并猎杀那不幸的建筑师。它们轻轻地扯动网上的丝线，诱骗蛛网的主人向其靠近。

一旦蛛网主人向其靠的足够近，盗食者就采取行动了。

首先，它用自己的两个巨大的前爪将受骗上当的牺牲者围住。它的前爪上布满大量的名叫macrosetae的刺，海盗蜘蛛用这些刺将蛛网主人圈在一个牢笼般的圈内。

接下来就是致命的最后一击，海盗蜘蛛张口叮咬它的猎物，通过毒牙向其注射一种毒性强大的毒液，使其瞬间失去活动能力。

这是一种强大有效的捕食技巧。

"观看海盗蜘蛛张开它长长的前爪、悄悄靠近其它蜘蛛，真是太有趣了"，新罕布什尔大学（University of New Hampshire）的马克·汤利（Mark Townley）说，"为了研究喷丝板，我们花了很多时间喂养蜘蛛，但是，我从未厌倦观察它们寻找和攻击猎物。它总是那么让你着迷。它们能够如此轻微地张开一双前爪，轻轻地触及被猎取的蜘蛛而不使其有任何反应，甚至没有任何察觉。"

但是，我们还没有完全明白海盗蜘蛛的策略是如何成功的。

Image copyright Nick Upton Image caption 丝网上的犁沟蜘蛛（拉丁学名 Larioniodes cornutus）（图片来源: Nick Upton/naturepl.com）

尤其是，我们不明白为什么海盗蜘蛛要扯动宿主蜘蛛的网线。

有一种假说认为扯动网线是模仿落网昆虫被网捕获时造成的震动。因此，海盗蜘蛛有了这样的拉丁名字：Mimetidae，或模仿者。

然而，不是所有的昆虫学家都赞同这一观点。

"宿主蜘蛛面对海盗蜘蛛和自己的猎物时的行动很不一样，而这两种震源在蜘蛛网上造成的震动也很不一样"，加利福尼亚州立大学贝克斯菲尔德分校（California State University Bakersfield.）的卡尔·克鲁格（Carl Kloock）这样表示。

他提出了一个不同的观点。"在我看来，最有可能是海盗蜘蛛在模仿同种群入侵蛛网的蜘蛛造成的震动，也可能是在模仿其它种类的蜘蛛"克鲁格说，"织网的蜘蛛需要保护自己的丝网，防止被别的蜘蛛占用。这是它的重要资源。入侵者不愿意自己费力建造自己的丝网，转而强占现有丝网，或从丝网上偷走猎物。"

"这类遭遇战都遵循一个相当简单的套路，入侵者与宿主打个照面，然后，慢慢地相互靠近。通常的结局都是小一点的不得不承认失败，逃离蜘蛛网。"

"我想，海盗蜘蛛所做的只是发出一个欺骗性的信号，表示它们只是拒绝逃离的小个儿蜘蛛，吸引宿主蜘蛛靠近，越来越近，直至进入被攻击范围"，克鲁格补充道。

另一个问题是海盗蜘蛛的毒液。它们进化出了一种对其它蜘蛛包括相同种类的蜘蛛都是巨毒的毒液，而对其它动物却没有那么强的毒性。

"一旦其它蜘蛛被咬，马上就动弹不得，而果蝇却还可以挣扎着飞几分钟"德克萨斯农工国际大学（Texas A&M International University）的丹尼尔·莫特（Daniel Mott）说，"它们的毒液似乎对其它蜘蛛特别有效。"

为什么会进化出如此怪异的捕食策略？它是如何进化的？

第一个问题是，捕食蜘蛛也是猎食者，拥有毒牙和毒液。也就是说，它们更危险，如和甲壳虫或苍蝇相比，而数量上也更少。

第二，海盗蜘蛛是专业捕食者。尽管有时候也捕食其它猎物，它们最主要的食物却是蜘蛛。相比之下，绝大多数编织蛛网的蜘蛛则是普通的捕食者，任何落入丝网的东西都是它们的食物。

事实上，如果没有丝网供其立足，海盗蜘蛛甚至也无法捕食其它蜘蛛。

"在实验室，如果你将一只会织网的蜘蛛放入罐子里而不允许其编织丝网，海盗蜘蛛则不会攻击它"，德国汉堡大学的丹尼洛·哈姆斯（Danilo Harms）说，"它需要一只网才能够捕获别的蜘蛛。"

不知为何，海盗蜘蛛的先祖不仅丧失了自己织网的能力，还演化成为其它蜘蛛的捕食者。

Image copyright Stephen Dalton Image caption 一只其它蜘蛛网上的海盗蜘蛛（秘突腹蛛）（图片来源: Stephen Dalton/naturepl.com）

哈姆斯认为，最为可信的解释是它源起于盗窃。海盗蜘蛛的先祖们一开始可能只是入侵其它蜘蛛的丝网，盗取宿主费力捕获、毒杀和储存的昆虫。

这种盗窃行径有一个有趣的名字：偷窃寄生现象。

有些原始海盗蜘蛛可能将这种策略发展到了下一步，即捕食这些宿主蜘蛛。日长月久，它们越来越擅长于捕食其它的蜘蛛，进化出了超长的前爪、精致的扯动丝网的动作、以及专门针对蜘蛛的毒液。

这种学说被戏称为"偷窃寄生源说"

且不论这种诡诈行为的产生原因，海盗蜘蛛却是极其成功的。科学家已经发现了160多种海盗蜘蛛，遍布于除南极洲之外的所有大陆。

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