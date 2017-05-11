一不小心会吃死的日常食物

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我们都会偶尔放纵自己的味蕾。我们的记忆里或许都有吃了牡蛎或者生蚝以后闹肚子的惨痛经历。但是总体来说，我们现在吃得很健康。某些胆大的吃货冒着失去性命的危险去吃充满神经毒素的日本河豚，但我们大多数人只不过想吃得更健康更安全而已。然而，你所不知道的是，很多我们已经习以为常的食品实际上含有会引发疾病甚至死亡的毒素。

大黄馅饼和大黄果酱是受到人们喜爱的季节性美食。每个夏天，人们都用炖锅炖煮口感酸甜的红色大黄茎干，然后和面包一起食用。大黄有四处伸展的绿色叶片，曾经是在后院菜园中种植的观赏植物。它的茎干可食，但叶片却有剧毒。

Image copyright iStock Image caption 大黄的茎干可以制作甜食，但叶片却不可食用（图片来源: iStock）

1919年，蒙大拿州海伦娜（Helena, Montana）的一名医生向《美国医学会杂志》投稿，讲述了他遇到的一起病例：他出诊时看到一位脸色苍白、精疲力竭、呕吐不已的少妇。很明显这是一位孕妇，他发现"床单上摆着一具早产的6周大胎儿尸体"，但是胎盘却毫无血色，胎盘上的血液也没有凝固。少妇几小时后鼻孔流血而死亡。

前一晚，她晚餐吃了大黄的茎和叶，她一个人吃了大部分的大黄叶片。她的丈夫只吃了一点，就感到身体虚弱、头晕目眩，但却没有生命危险。《美国医学会杂志》的编辑回信说，这位医生的直觉，女病人死于大黄叶片中毒，毒性物质可能是草酸，有可能是正确的。

"已经有了一些食用大黄叶片造成死亡的报告，"编辑在回信中写道。"一次大战期间，英国建议食用大黄叶片作为替代食品；当大黄叶片的中毒致死风险得到证实（出现了几个死亡病例）后，政府警告人们不要再食用大黄叶片。"大黄的茎和叶片中都含有草酸，但在叶片中的含量要高得多。草酸会导致肾衰竭，吃上一客数量的大黄叶片就会导致死亡，所以最好远离它。（大黄甚至出现在诺森伯兰郡安尼克花园中的有毒植物园里。这座有毒植物园培育了很多危险甚至致命的植物以招徕吸引胆大的游客。）

另一个例子是土豆，一般情况下，人们不会担心土豆的安全问题。但是如果把土豆暴晒在日光下，土豆表皮就会出现化学反应生成叶绿素，从而让表皮成为绿色，这是土豆准备发芽的标志。与此同时，土豆会生成一种称为龙葵素的物质。这种物质因一种剧毒植物龙葵而得名。土豆、番茄、茄子和龙葵都属于龙葵属植物。

Image copyright iStock Image caption 土豆发芽并变成绿色后，表明内含有毒物质龙葵素的含量出现上升（图片来源: iStock）

含有大量龙葵素的绿皮土豆将出现不同于普通土豆的性质，从而对食用者的健康产生危害。1978年秋季，伦敦南部有78名男学生在食用煮土豆后出现腹泻、呕吐和其他症状。后来的调查发现，他们食用的土豆早在当年夏天就一直储存在学校里，对土豆皮进行分析后发现其中的龙葵素含量极高。

所有学生最后都获得康复，"有些人在好几天里头脑不清、产生幻觉，"事故发生后第二年，《英国医学会期刊》发表的一篇简短文章记录说，这篇文章还强调了历史上食用绿色土豆导致的死亡病例。死亡人群基本都是无法获得医疗救治的、营养不良的人群。

龙葵素可作用于神经系统，破坏细胞内离子通道的正常运行。这或许能够解释某些中毒的学生为何会在恢复前出现抽搐症状。（土豆叶片和茎也含有龙葵素，因此不得食用）。

接骨木酒（Elderberry wine）是一种可口而浪漫的饮品。你如果自己制作接骨木酒，一定不要用这种植物的叶片当原料。包括叶片和未成熟果实在内，接骨木树几乎每个部分都含有氢氰酸或其前体物质。而当把果实煮熟后，其中的有害物质分子都被破坏，做成的接骨木果酱则十分安全。要是制作过程中没有煮熟，就会造成不良后果。

Image copyright iStock Image caption 接骨木必须煮熟才能去除其中的毒素（图片来源: iStock）

1983年，美国疾控中心发布的《发病率和死亡率周报》报道说，有8人被直升机运往位于加州蒙特利（Monterey, California）的一家医院。他们刚刚和另外17人一起从偏远地区由于"宗教/哲学"原因撤回。抵达后，有人拿出一瓶用附近采摘的野生接骨木制成的果汁。他们把接骨木果实压碎，和苹果汁、水和糖混合，但却没有加热。饮用接骨木果汁15分钟后，人们开始呕吐。摄入果汁最多的人当晚住进了医院。这些幸运的人最后都恢复了健康。

坐在餐桌旁，你应当感谢现代食品业者为我们提供了饮食安全警告，这些警告在很大程度上避免了食物中毒的发生。土豆、大黄馅饼和接骨木馅饼很好吃，如果正确储存和烹调，也不会对健康产生什么影响。

但是，要是想到这些日常食品内含致命毒素，你或许也会像勇于吃河豚的大胆吃货们一样感到心惊胆战。

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