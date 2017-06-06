我们要如何开发大脑“超能力”？

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我们当中许多人都有处理自己感觉和情感的特殊方法。例如，当我们感到压力很大时，我们可以将注意力集中在呼吸上，让自己平静下来。如果我们牙痛的厉害，那可以尝试冥想法来缓解疼痛。当我们感到失望的时候，我们想象自己置身于"快乐的地方"，以此鼓励自己。曾尝试过类似策略的人知道这些方法常常都会奏效，只不过程度大小不同。

现在想象一下，如果你在经历各种情绪和感觉的时候，例如痛苦、焦虑、抑郁、恐惧和快乐，你可以实时看到脑部在发生什么。突然间，你之所以会产生这样的感觉对你来说可能不再是一个谜，而你用来应对日常生活的简单心理技巧是否有效都将一目了然。

这是一种称为"实时功能磁共振成像"（real-time fMRI）的新技术。通过在执行心理技巧和策略的同时接收关于大脑活动的特定视觉反馈，我们可以学会有意识地控制我们的情绪，感觉和渴望，就好像操控音响上的音量旋钮一样。通过练习，你可以学会加强对大脑的控制，类似于举重运动员以特定的肌肉群为锻炼的目标。很有可能我们将来可以训练出远远超出我们目前水平的高级心理能力。

Image copyright iStock Image caption 通过专注于控制虚拟火焰，人们能够减轻痛苦的感受（图片来源：iStock）

2005年，实时功能磁共振成像第一次展示出它可能成为一种强大工具的潜力。在这项研究中，研究人员教会了人们如何控制疼痛。八个人躺在扫描仪上，他们的皮肤上感到疼痛的灼热感。研究人员向他们展示了一个虚拟的火焰，这代表了大脑涉及痛觉处理的区域——前扣带回皮层（ACC）。参与者通过各种各样的认知策略，例如"接近或远离痛苦的刺激"和"试图观察痛觉的强度高低"，迅速学会了如何控制火焰的大小，从而直接改变了疼痛反应区域的脑电激活水平。

重要的是，通过问卷和10分疼痛量表的测量发现，该神经信号的增强或减弱与对疼痛的主观感觉相关。令人惊讶的是，在短短13分钟的实验过程中，参与者轻松学会了控制火焰的大小，并能够将其痛苦减少50％以上。

此后，使用实时功能磁共振成像的研究呈爆炸式增长，几乎每个月都会出现新的临床和实验用途。向人们展示脑活动的方法现在还包括通过虚拟现实眼镜提供一些反馈，比如音频或"以温度计的方式显示"。

2017年发表在Appetite期刊上的一项研究显示，培训可以对抗肥胖。在为期四天的培训中，超重的男性学会了促进与执行功能和奖励处理相关的大脑区域之间的互动，从而改善了自我控制并带来了更健康的食物选择。

今年发表的另一项研究发现，通过学习对右前额叶皮层（多动症患者的该区域受损）的控制，青少年的多动症症状可能会减少，长时注意力会有所提高。参与者在11个月后再次进行了测试，发现这些变化仍然存在，这表明培训可以创造出变化，对大脑产生长期影响。

而2016年的研究发现，老年人使用这种技术可以改善其认知能力。年龄较小的人也可以通过这种方式提高大脑功能。事实上，2015年，对健康成年人进行的一项研究表明，神经反馈训练可以帮助人集中注意力，减少注意力下降。

最近还有其他研究发现，这种培训可用来治疗退伍军人的创伤后压力心理障碍症（PTSD）、抑郁症、焦虑甚至包括烟瘾。德克萨斯州大学奥斯汀分校（University of Texas, Austin）的詹姆斯·叙尔泽（James Sulzer）的研究表明，参与者可以学会调节神经递质多巴胺的水平，这一应用可治疗帕金森病。

Image copyright Getty Images Image caption 如果每天都可以练习对大脑进行控制，那么实时功能磁共振成像训练的最大潜力是什么？（图片来源：Getty Images）

这项研究还清楚地表明，该技术存在大量的应用方法，但其长期效果以及这种做法是否具有可行性还有待观察。由于实时功能磁共振成像需要昂贵的设备，因此如果直接用来治疗严重的病症可能尚缺乏较为平价的疗法。然而，与任何新技术一样，随着时间的推移，功能磁共振成像扫描仪将变得越来越便宜，越来越小，并且更容易获得。

而这将开辟一个充满可能性的全新的世界。要了解它尚未开发的潜力，不妨想象一下运动员或健美者如何在不能看到自己的身体或体重的情况下进行锻炼。他们将无法确定哪些练习是有效的，哪些是无效的，以及效果的大小。想要有效训练任何技能都需要视觉反馈。大脑的训练也是同样道理。

如果一个人可以轻松的知道大脑的情况并且可以每周一次甚至每天一次练习控制大脑，那么实时功能磁共振成像培训的最大潜力会是什么？如果几次10分钟的训练可以在统计上产生显著的结果，那么10000小时的训练可以做到什么？我们没有答案，但是类似于"心理超能力"这样的东西或许不再是毫无可能。

神经反馈训练可以成为发展某些种类能力的捷径，例如，僧侣可以不受极度痛苦的影响，他们还可以通过对生理的改变，在寒冷的房间里让披在背上的湿毛巾变干。

因此，尽管技术的最大潜力还有待观察，但是我们有理由相信，冥想家需要多年才能学会的用心理战胜物质的能力有朝一日可能在一小段时间内被常人学会。

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