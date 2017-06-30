用电击惩罚自己改变坏习惯有效吗？

Image copyright iStock

我正戴在手腕上的亮红色硅胶手环看起来人畜无害，但这条手环其实暗藏玄机：手环里有一块长方形充电电池。这块电池紧贴手腕，能够施加200多伏的电击。手环顶部是一个印有闪电图案的按钮，让用户永远不会忘记这只手环的独特作用。

从手机上可以看到，手环已经充满电并且设置为最低电压档位。然后要做的就是按下闪电按钮给我自己来一次电击。

我正在向你介绍的是一款引起争议的设备，称作Pavlok。有人说，它是一种商家推出的骗人噱头，而有人则说它能帮助人们克服咬指甲或过量吃糖等等不良习惯。Pavlok的发明人玛尼什·赛迪（Maneesh Sethi）则说，这款设备能在最短五天时间里帮助用户消除各种不良习惯。于是我就亲身做了一个实验，看这款手环能不能让我自己不再躺在床上玩手机。

手环名字Pavlok源自俄国著名生理学家伊万·巴普洛夫（Ivan Pavlov）的姓。巴普洛夫实验让他闻名于天下：铃声响起之后，已建立条件反射的狗就会分泌唾液，等待喂食。Pavlok手环的开发者们希望：当用户在做出不应该做的行为——比如，躺在床上玩手机——的时候，进行自我电击，就能把这种行为和不愉快的感受联系起来，从而减少并最终克服这种行为。

后来，我鼓起了足够勇气承受电击。当电击档位提高到50%时，它给我的刺激就足够深刻且难以忘记了。

那么，轻微的惩罚，例如电击或罚款，真的能够改善我们的行为吗？

奖励vs惩罚

惩罚是一种"动作条件作用"。奖励有助于强化或增加良好行为，惩罚则可减少不良行为。

研究者曾经开展了多项实验比较人们对于惩罚和奖励的不同反应。例如，在《认知》（Cognition）杂志公布的一项研究中，受试者参与一项任务，并在任务中赢得或输掉价值很小的筹码。研究者发现，即使输掉的金额非常小，也足以让受试者在接下来的任务中改变其选择。而要取得同等成效，则需赢得很大金额的筹码。

"这意味着，大脑对于得到和失去会出现不同的反应，"参与此项研究的斯坦福大学博士后研究员，专攻分子细胞生理学的简·库巴尼克（Jan Kubanek）表示。"无论是5美分还是25美分，输掉的金额大小并不重要，人们都会在接下里的任务中避免采取过去的选择。"

但是对于奖励而言，事情却并非如此。"你要是赢了5美分，就会重复这一选择，但坚持程度要弱于得到25美分奖励的情况，"库巴尼克解释说。"你赢得越多，就越有可能在接下来的任务中重复以往的选择。但是无论书多少钱都会避免重复过去的选择"

库巴尼克说，研究结果有助于人们如何在日常生活中设计负面反馈和惩罚。例如在学校里，教师会根据学生的优点和缺点给学生打分。

Image copyright iStock Image caption 为了克服坏习惯，或许可以委托我们的亲友罚我们一小笔罚款？（图片来源: iStock）

研究者还发现，在某种情况下，惩罚威胁也会影响我们的行为。例如，有一项研究表明，哪怕只是印着一双眼睛的海报也能让人们不再随地乱丢垃圾，这会让人们感觉受到监视，存在被抓被罚的可能。（然而应当指出，有后续研究发现，很难重复这种眼睛海报的效果。）

在他的著作《举头三尺有神灵》（God is Watching You）里，多米尼克·约翰逊（Dominic Johnson）写道，人们对上帝、地狱或因果报应等超自然惩罚的恐惧会协助政府的社会管理。"政府和警方的能力有限，监视水平很低，惩罚也很有限，"约翰逊说。"但是上帝的监视却无处不在，上帝给予的惩罚也是无限的。上帝会比警察有效得多，至少对于虔诚的宗教信徒是这样。"

有很多证据能够支持这一观点。例如，心理学家阿齐姆·沙里夫（Azim Shariff）开展的一项研究就发现，在犯罪率较低的社会，会有更大比例的人相信有地狱存在。"他们同时也相信天堂的存在，"约翰逊说。"有人不喜欢宗教，但是事实是，当人们希望不要去地狱时，要比设法去天堂时更容易合作。"

Image copyright iStock Image caption 有研究发现，在墙上挂一张印有双眼的海报就能促使人们行为谨慎，但这一发现没有得到后续研究的证实。（图片来源: iStock）

带来惩罚的可能性是Pavlok手环获得成功的关键原因。

我的红色手环上有一个印着闪电标志的电击按钮。晚上只需看看这个标志就会得到提醒，躺在床上玩手机会受到电击。尽管这个标志不一定会让我放弃玩手机，但它至少帮助我设定了目标，这样我每晚上网浏览的时间就短多了。不过即使躺在床上玩手机时电击自己五天后，它并没有完全治愈我晚上玩手机的恶习。

在接下来的一周里，我给自己加大了惩罚力度：如果我在无关紧要的事情上浪费时间时，就让我先生罚我一笔款。一个晚上后，金钱的损失终于让我克服了过度玩手机的恶习。然而，当实验结束后，我又故态复萌玩起了手机。这表明，我必须长期电击自己并且给自己罚款——然而这个代价可能有点太高了。

请访问 BBC Future 阅读 英文原文。