不平等和不公平哪个才是问题？

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富人及穷人，99%，收入差距。贫富差距从未像今天这样引人瞩目。据估计，世界最富有的1%人口坐拥世界50%的财富。

人们长期以来一致认为，消除这一巨大的不平等是世界面临的巨大挑战。但是，我们是否采取了正确方式看待不平等问题？

有研究者认为，收入差距本身并不是问题的核心。他们说，收入差距问题的关键并不在于富人和穷人存在收入差距，而在于缺乏公平。有些人得到了优待，而有些人则受到不公正对待。承认贫困和不公平之间的关联在21世纪可能变成更为重要的挑战。

尽管许多人已经把不平等和不公平看作是同一件事物，但是有必要把它们清楚地区分开：为了改良我们所处的社会，研究者说，我们首先需要就不平等的准确定义达成一致。只有这样，我们才能把资源投放在真正重要的地方。

什么是不平等？这个问题一直困扰着我们：不平等就是有些人富裕，有些人贫穷吗？还是每人获得的机会不同？还是其他什么？

《自然人类行为》（Nature Human Behaviour）杂志于今年4月发表了一篇题为《为什么人们更愿意生活在不平等社会？》的论文。这篇由一个耶鲁大学研究小组撰写的论文认为，人类——即便是儿童和婴儿——也愿意生活在一个不平等的世界里。这个说法听起来和人们的直觉相悖，人类为什么会出现这种想法？研究揭示了个中原因：如果人们处于一个所有人平均分配的无差异社会，那么很多人就会对努力工作的人得不到应得报酬，而滥竽充数的懒汉则会不劳而获这种现象感到愤怒和痛苦。

Image copyright Getty Images Image caption 一个乞丐正在西班牙马德里金融区外的街道上乞讨食物（图片来源: Getty Images）

例如，在一项实验研究中，要求一群6-8岁的小孩给两个打扫了房间的男孩分配橡皮作为给他们的奖励。研究者发现，要是他们告诉这群小孩，两个男孩的工作都很出色，然后发给评判者们奇数块橡皮，他们就一致同意把多余的一块橡皮扔掉，而不是把它奖给其中一名男孩作为一种不公平的奖励。

但是，当研究者告诉这群小孩，其中有一个男孩比另外一个打扫得更加努力时，他们就会把多余的一块橡皮奖励给工作更努力的男孩。

"我们发现，认为大多数人对不平等感到厌恶的想法是错误的。恰恰相反，人们真正担忧的是不公平，"论文撰写人、耶鲁大学心理学博士后克里斯蒂娜·斯塔曼斯（Christina Starmans）表示。

"在今天的美国和世界上很多国家，这两个问题都混乱地交织成了一团。人们会简单地认为，不平等本身就是不公平。由于这种想法，人们往往认为真正急需解决的问题在于不平等，而对更核心的公平问题则视而不见。"\

论文联合作者、耶鲁大学认知科学博士后马克·谢思金（Mark Sheskin）则以更为简洁的语言对研究发现做了总结："人们宁可要公平的不平等，也不要不公平的平等。"

这一点至关重要的原因在于，由于人们更加看重公平，创建一个没有贫富差距的世界的目标无法在人群中达成一致，进而会导致社会动荡。斯坦福大学经济学教授尼古拉斯·布鲁姆（Nicholas Bloom）说，一个不存在贫困现象的社会听上去很美，但是如果这个社会消除了贫富差距但却没有公平可言，则将面临社会崩溃的风险。

"人们如果没有这样做的动机，是不会去工作、创造或奋斗的，这一点非常合理，"布鲁姆说。"如果我是一名画家、牙医或建筑工人，在一个所有东西都免费的社会伦理，我为什么要一周辛苦工作50个小时呢？根据我自己的人力资源管理经验，人们会把整天旷工也能挣工资看成是不公的。你要是管理一个大型团队，没有什么比懒汉和勤快人挣一样的钱、并获得同样的晋升机会更能破坏团队士气的了。"

但是，我们该如何定义不平等？

研究者认为，我们需要给"不平等"一词下一个能普遍接受的定义。

应当记住，在对抗不平等的过程中，我们会用到三个各自独立，但却相互关联的观点

首先，无论其背景、种族、性取向、性别等特质如何，人们都应当在社会中获得公平的机会。

第二个观点是公平分配。福利和奖励应当根据贡献大小加以公平分配。

最后一个观点是成果的公平，或者说无论情况如何，人们都可以获得公平的成果。最后一个观点较难把握。BBC未来频道采访的许多专家都提到了"成果的不平等"这个概念：如果给你5英镑，给你的朋友10英镑，你们两个获得的金额不同，这就构成了成果的不平等，不管它是如何得到的。

这三个观点都代表了存在于日常生活中的各种不平等现象，并且都影响到普通人对于"贫富差距"的看法。在制定总体计划时，必须考虑到这几个不同维度。

那么应当解决哪个不平等现象？解决了哪个不平等现象就有望打造一个更好的社会？

解决真正的问题

很多接受采访的研究者和经济学家都认为，人们对于最富有的1%富人给予了过多关注，这些超级富豪的身影简直无处不在。

他们认为，我们应当更加专注于中低收入群体。由于没有受到公平对待，他们无法改变自己的地位。

普林斯顿大学名誉哲学教授哈里·G·法兰克福（Harry G Frankfurt）在他的著作《论不平等》（On Inequality）里写道，人们的道德义务倾向于消除贫困，而非争取公平。人们会努力让每个人都能享受到美好生活。

Image copyright Getty Images Image caption 里约热内卢Cantagalo贫民窟的一位居民，远处是Ipanema富人区（图片来源: Getty Images）

"我认为，与较贫困者所处的相对困境相比，极度贫困者的悲惨生活更能引起人们的同情，"法兰克福说。"这种心态会促进扶持穷人的法律出台。"

贫富差距是一个规模庞大、不断扩展、敏感微妙且极度激烈的问题。这是长期以来世界各地高度复杂的文化和政治作用力的产物。

然而，通过了解不平等的不同定义，例如机会的不平等，这一定义认为，有很多人没有获得同样的机会，即便他们努力工作，也最终被排除在成功之外。

解决不平等问题的手段取决于你的政治观点：左派会选择全民医疗保险，右派则选择为低收入群体创造就业岗位。然而，无论政治行动计划为何，专家都认为消除贫困和不平等的方法是存在的。

研究者称，我们负有同情穷人的道德义务。

"应当把争论和研究从不平等本身移开，"斯塔曼斯说，"转移到不公平和贫困上去。这两个问题才是我们最应关注的核心问题。"

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