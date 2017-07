气候变化如何影响我们的工作发展趋势

Image copyright Alamy

当我们想到气候变化时,大多数人会想到气候变化引起的环境改变,如不断上升的海平面、变暖的气温和融化的冰川。

在世界某些地方,如美国南佛罗里达州或瑞士山区,这些变化已经在影响着人们的日常生活。 例如,在迈阿密,正在重建的废水处理厂正建的更高,海堤加固增高和停车场设有防洪闸,这不仅是为了应对当前的洪水,也是着眼于未来的海平面。

但是专家们说,这些影响只是气候变化影响的冰山一角。 气候变化正在撼动从金融到健康的方方面面。 因此,不仅在危险地区的城市规划者们要为未来改变他们的规划框架。从财务规划师到农民,土木工程师到医生,日益广泛的其他专业人员也将会发现自己的行业也受到了影响。

这意味着气候变化导致的另一个后果往往被人们忽视:气候变化对你的事业意味着什么。

"每个人都需要了解(气候变化),就如同今天商业活动中每个人都需要顺畅的社交媒体,或者20年前每个人都会使用电脑一样,"安德鲁·温斯顿(Andrew Winston)说,他是《大枢纽:一个更热门、更稀缺、更开放世界的激进实践策略》一书(The Big Pivot: Radically Practical Strategies for a Hotter, Scarcer, and More Open World)的作者。

由于难以准确知道气候变化的影响程度,所以难以了解气候变化如何影响各行各业。 但是我们已经看到气候变化带来的一部分影响。 例如,与气候相关的灾害,如干旱和飓风,甚至对生活在世界另一边的人们的笔记本电脑和保险费产生不良影响。 同时,全球化零售业的复杂供应链意味着一个地方的故障,混乱可能会给其他地区带来严重后果。 最近,2016年4月发生在日本的地震,就表明了这一点,地震破坏了为丰田提供零部件的工厂,最终迫使这家汽车巨头暂停生产。

气候变化迫使我们转向可再生能源,如太阳能,这促进相关行业的工作需求(图片来源: Alamy Stock Photo)

卫生行业也可能受到影响。除了影响人们获得清洁水和食物之外,温暖的天气使疟疾和登革热等病毒扩散的风险不断加剧。最近流行的寨卡病毒可能因温暖的天气而使局面进一步恶化。世界卫生组织预测,2030年至2050年间,气候变化将导致每年死亡的人数增加25万人。

"世界卫生组织和美国国家卫生研究院在进行了大量工作之后,最感兴趣的事情之一就是我们在疾病传播方面的进展,天气如何变化和如何使疾病和流行病传播的更快,"纽约新学院(New School in New York)米兰国际事务、管理和城市政策学院院长米歇尔·德帕斯(Michelle DePass)说。 "我们可以听英国广播公司有关埃博拉和其他事情的所有相关报道,但我们并不是很了解这样一个事实:因为气候正在发生的变化,使在美国的我们也非常非常容易受到(这些流行病的)伤害。"

法国总统埃马纽埃尔·马克龙表示有兴趣吸引科学家,研究人员和其他高级技工到法国工作,应对气候变化(图片来源: Getty)

事实上,借鉴了750位专家评估报告的世界经济论坛发布今年全球风险报告指出,就潜在影响而言,2017年世界面临的五大风险之一是大规模杀伤性武器。 所有其他四大风险都与气候有关:极端天气情况,水源危机,重大自然灾害以及减缓和适应气候变化的失败。

非营利性组织气候变化管理委员会(ACCO)执行董事丹尼尔·克里格( Daniel Kreeger)说,尽管面临艰巨的挑战,在员工的培训中将气候模式加入到未来的职业规划中的人比应有的要少。 (ACCO的举措之一是在气候相关技能方面开展培训和认证)。 "我们没有合适的人在合适的地方拥有合适的技能。"他说。

他以土木工程为例:"我们不希望得到泛滥成灾的雨水,然后干旱六个月。我们期盼得到定期的、较少的雨量。我们的系统没有能力处理大规模的降雨量,"克里格说。"当这些参数发生变化时,您需要一支队伍来应对这些变化。"

"那么,我们的土木工程师们在培训中没有接受应对气候变化的训练。我们的城市规划师们,我们的城市管理者们,我们的建筑师们, 没有人被传授相关知识。"

招聘市场中的气候变化

根据领英的数据分析,目前,十大招聘急需的技能都与技术有关:云计算,搜索引擎优化营销和网络架构。同样的,科技已经改变了今天的劳动者,有人说气候变化即将改变未来的工作者。

这种变革已经在一些行业显现,其中之一是能源业。根据职位列表搜索引擎提供的数据,英国2014年第一季度,由生物能源、地热、水力发电、太阳能和风能组成的可再生能源行业提供的职位占据了当时所有能源部门招聘职位的三分之一(32.9% )。在2017年,这些职位已经上升到所有能源部门招聘职位的一半以上,占51.5%。

尽管这些数字是英国特有的,但在全球范围可再生能源转型过程中也出现了同样的变化。乔治华盛顿大学(George Washington University)高级研究员和经济学家塔拉·辛克莱(Tara Sinclair)说。

这些变化是由于各种因素造成的,其中包括石油价格的下跌和天然气竞争力的提升:在同样的三年间,英国石油和煤炭的就业岗位从占能源行业的三分之二(66.5%)下降到一半(47.7%)。

但是,这也是雇主和求职者对如何降低排放和减缓气候变化感兴趣的结果,辛克莱说。 她认为,在几年前石油价格下跌后,石油行业的就业下降,求职人员对气候变化也有兴趣。

"一部分行业拥有较少的机会,人们对此也很快做出反应,他们知道劳动力市场的前景大体上是如此。"她说,"但绿色经济工作职位的吸引力日益增加。"

辛克莱认为,与许多从石油和天然气行业转型到绿色能源行业的人一样,许多员工都应该具备应对具体气候变化问题的技能。以运输产品和供应链为例。

"一般来说,根据可能出现的不稳定气候现象等进行不同的产品规划,将成为您需要掌握的技能。" 辛克莱说,"但是无论是在政治上还是其他方面,我看不出与根据其他各种破坏性现象的规划有很大的不同。 我不认为这是我们以前所没见过的新技能。"

由于气候变化而面临海平面上升的沿海地区正在进行海堤建造和维修, 这需要在身强体壮的工人(图片来源: Alamy Stock Photo)

有钱能使鬼推磨

对气候变化影响较小行业的员工来说,气候变化对他们的期待技能将会带来多少影响,还有待进一步观察,比如土木工程或灾难债券。

但即使是不太受气候变化直接影响行业的公司也开始面对这个问题。

温斯顿(Winston)为多家企业提供咨询服务,帮助他们超越全球趋势,其中之一是气候变化。他提到了联合利华(Unilever),这家生产从多芬香皂到梦龙冰淇淋等各种产品的大型公司承诺,对各种可持续发展行动采取认真的行动,包括在2030年从可再生能源企业采购100%的能源用于生产(从2008年到2016年已经将碳排放量减少43% )。其他公司也在开展类似的雄心勃勃的举措,如可口可乐,宜家和沃尔玛也致力于使用100%的可再生能源。

这是一件非常奇怪的事情,公司在越来越多的谈论非政府组织的一些言论,这些是不应该发生的。 一方面,它吸引消费者。消费品牌公关公司科恩通讯最近的研究发现,87%的美国人表示,他们会因为一家公司在其关心的问题上和他们的观点一致而购买一种产品。 另一方面,它也吸引了未来的员工:千禧一代中近三分之二的人(到2020年将占美国员工总数一半的一代人)说,他们在衡量工作机会时会考虑公司对社会的责任和保护环境的承诺。

但不仅仅涉及到品牌吸引力。正如联合利华在其网站的概述所示,削减废物的产生和节约能源在实际生产中意味着,不但削减了成本而且也减少了价格波动。(该公司表示,自2008年以来,已经在这个领域节省了7亿欧元的费用)。

当然,企业对减缓气候变化的兴趣不止涉及到全球经济健康。 2016年的一项研究发现,温度上升对工人的生产力有影响,特别是像亚洲和非洲这样气候温暖的地区,到2030年,全球经济为此的损失可能达到2万亿美元以上。

"不管是在企业董事会还是在一般的公司内部会议,在气候变化上的讨论都相当深刻。"温斯顿说,"世界上没有一家大公司不在谈论可持续发展或气候变化。只要不谈论这个,就不可能开展公司的业务。"

这些因素可能有助于解释为什么高盛公司的高管们在脸书上对总统特朗普宣布美国退出巴黎气候协议表达愤怒。 一些美国的首席执行官包括华特迪斯尼的鲍勃·伊格尔和特斯拉的伊隆·马斯克辞去了总统咨询委员会的职务以示抗议。

另一个重要因素是公司不仅要认真对待气候变化,而且要重视与气候有关的技能,这体现在薪酬中,公司为这种专业知识向人们付工资。

在2016年,对在企业职责和可持续发展部门工作的员工进行了一项调查,其中大部分人员在北美或欧洲,调查发现员工平均工资为61,000英镑(2016年约合87,000美元);12%的受访者获得了100,000英镑(143,000美元)或更高的薪酬。 即使在英国,这里的平均工资低于57,000英镑,受访专业人员的平均工资也是2016年英国普通全职员工平均工资28,000英镑的两倍。

不过,调查中63%的专业人员都有硕士或博士学位。"坦白的说,相对于他们所提供的专业知识来说,他们获得的报酬还过低,"西思特米科优公司(SystemiQ)负责人杰瑞米·欧朋海姆(Jeremy Oppenheim)在研究中写道。一个解释是"大多数公司没有充分认识到可持续发展团队为公司业务的开展带来的经济价值。"

同样,温斯顿说,在寻找潜在员工时,大多数人力资源部门,特别是在美国,人力资源部门似乎滞后于潜在员工对气候变化应对能力的重视程度。"这远远落后于气候变化带来的挑战。那是因为,多年来,人们认为这是政治。你这样说不会带来麻烦'嘿,每个人都应该接受社会媒体的培训',但是如果你说'嘿,每个人都应该接受气候变化的培训,'就有可能带来麻烦。"他说。

"但是,"温斯顿补充说,"情况正在发生变化",而且这种转变已经发生,他说,不管美国是否退出巴黎协议。

