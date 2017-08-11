言谈话语如何暴露你的性格特质

Image copyright Getty Images Image caption 变装皇后露波（他自称自己假装外向）等性格内向的人更喜欢使用具体的词汇。

你要是在公交车上偶然听到一段对话，你是否能根据对话中使用到的词汇和谈到的话题分析出对话者的性格？看了一篇短篇小说以后呢？能否从文字中分析出作者的性格？

经常有人会提醒我们"要注意言辞"——我们的话语所能揭示的东西要远远超出语言本身。我们的个性都写在习惯使用的词汇里——从我们发送的推文到自己设定的电子邮件地址。

有的规律显而易见。外向者要比内向者嗓音更大、更爱聊天，语速一般也更快。和男性相比，女性外向者更喜欢扎堆聊天，而男性内向者（而非女性内向者）更喜欢自言自语。

同时，内向者和外向者使用的语言也大不相同。几年前，由阿姆斯特丹自由大学（VU University）的卡梅尔·比克邦姆（Camiel Beukeboom）领导的一个研究小组安排40名志愿者观看反应不同社交场景的照片，然后大声说出这些照片都拍了些什么内容。研究小组发现，外向者的语言更加抽象和松散，而内向者则更加具体。换句话说，内向者的语言描述更加有针对性。

外向者会说："这篇文章棒极了"

内向者会说："这篇文章内容十分丰富"

Image copyright Getty Images Image caption 亚伯拉罕·林肯等外向性格的人要比大部分人嗓门更洪亮，也更爱攀谈。

在此研究的基础上，其他研究也发现：内向者更喜欢使用冠词以强调物体或事件的独特性。他们对于言辞更加谨慎：他们更喜欢使用"可能"、"也许"等词，以及更为量化的词汇，例如指出具体数目。

外向者会说："我们去吃点东西"

内向者会说："我们是不是该去吃一块三文治？"

所有这些现象都具有心理学价值。与内向者相比，大多数外向者的生活节奏更快，更喜欢喝酒、性生活更混乱、更爱冒险；每次当外向者张开嘴说话时，更喜欢张口就来，不太注重言辞的准确性。

个性和语言之间的关系还体现在书面文字中。加拿大多伦多大学的雅各布·赫什（Jacob Hirsh）和乔丹·彼得森（Jordan Peterson）请学生们写下他们过去的经历和未来的目标。他们发现，外向学生更喜欢使用与关系有关的词汇。研究者说，这是由于外向者是"积极的社交探索者"。

研究者发现的并不仅仅有外向与内向两个性格特性。同时，学生们的语言还揭示了他们个性的其他方面——包括创意性（自由主义者会更多使用与感觉有关的词汇）、是否神经质（精神紧张者更多使用反映情感焦虑的词汇）、是否尽责（学习勤奋的学生更多使用与成就和学业有关的词汇）。

神经质的人会说："我伤心得要死"

创意性强的人会说："你要多讲话"

尽责性强的人会说："我们能把这事做成"

Image copyright Wikimedia Commons/Eric Magnan Image caption 经验开放性更高的人更喜欢用"墨水"一词。

个性也充分体现在创新性写作中。2010年，一个德国心理学小组给100名学生提供了5个主题词（飞机失事、餐厅女招待、焰火、中年和超市），让他们写一篇包括了所有这5个主题词的文章。小组发现，创意性强的学生写出的文章更为新颖，而亲和性强的学生写出的文章更具社交性。同时，实验者还向第三组学生展示上述文章，并请他们猜测文章作者的个性。这些学生很好地完成了任务，把创意性/亲和性两种个性的作者区分得很清楚。

大多数此类研究都将我们使用的语言作为一个独立对象进行分析。但是要是我们在一起聊天呢？一项研究发现，你要是把一群内向者聚集在一起，他们最后就会谈起如何解决问题来（"我现在的室友不好相处，我得另找一间公寓"）。

相较之下，外向者会彼此交谈，话题广泛，并且更多地涉及到诸如"我喜欢慢跑"和"斯滕贝克是个好人"等等令人愉快的话题。这和大多数人已经知道的事实相吻合：在生活里，外向者更专注于简单的享受。

Image copyright iStock Image caption 外向者更喜欢用"喝酒"这个词。

当然，现在发邮件、发博客和推文已经成了我们交流沟通的重要渠道。你猜对了，我们也正在这些数字化论坛上不知不觉地展露我们的个性。

美国德克萨斯大学奥斯汀分校的研究者对包含数十万个词汇的大约700篇博客文章进行了分析，发现博主所用的词汇和他们的个性高度吻合：例如，自认为亲和性强的人很少用脏话骂人。

这个研究小组更进一步：把个性特征和具体词汇的使用联系起来。经验开发性强的人更喜欢用"墨水"一词，外向者则更喜欢用"喝酒"。

推特的情况类似。有研究发现，外向者会更多引用正面的情绪和社会情况，而神经质（或情绪不稳定）的人则喜欢使用第一人称单数代词"我"。后一种情况符合过去观察到的现象：经历过情绪煎熬会更多地使用这些词汇。

外向者会说："我们很开心！"

神经质的人会说："我感觉很高兴"

难以置信的是，上述这些个性特征的关联并非固定不变。同样研究发现，志愿者仅仅通过阅读其发布的推特，就能够准确地猜出从未谋面的陌生人的个性特征——他们是属于神经质人群还是亲和性人群。

事实上，我们无时无刻不在通过其使用的语言解码他人的个性特征。我们在不停地判断一个人的数字化标签。例如，在邮件地址中使用大量数字的人尽责性较差。同时，我们会认为外向者更喜欢用幽默风趣的邮件地址（事实却并非如此）。

我们每次说话、写字或者发推文都会展露我们个人的秘密——这个事实多少会让我们感觉不舒服，对于那些不愿透露个人状况的人更是如此。但是它同样提供了改变你在他人眼中形象的机会。在某些环境下——例如求职面试或早期约会，你可以尝试使用不同的语言展现出让对方喜欢的性格特质。你要是这样做的话，我猜你就是马基雅弗利性格（Machiavallian）——见风使舵。

写到这里该停笔了，否则你就会知道我的个性秘密了。

请访问BBC Future阅读英文原文。