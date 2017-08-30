Image copyright Faith Bistline Image caption 菲斯·拜斯特林（Faith Bistline）的家人。

在美国大峡谷国家公园（Grand Canyon）东北大约90英里（140公里）贫瘠的荒漠中，有一个四周被铁锈红的悬崖和巨大的峡谷环绕的肖特克里克（Short Creek）社区。这里是20世纪初从摩门教（Mormonism）分裂出来的基本教义派的耶稣基督后期圣徒教会（Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints）（FLDS）的总部。它以传统的生活方式——没有电视，没有网络，古老服装（女性穿草原长裙）——和一夫多妻制而著称。该教派的领袖沃伦·杰夫斯（Warren Jeffs）在一系列的丑闻后被关进了监牢。但是这个社区连同其生活方式仍在赫利戴尔（Hildale）和科罗拉多（Colorado）这两个市延续，就像100年前该教派初创时一样。

在肖特克里克的一夫多妻制社区中生活是什么样的？BBC Future采访了菲斯·拜斯特林，她透露了以前在教会中的生活以及她决定逃跑当晚的紧张时刻。

跟我谈谈你的家人

"我有3个母亲和27个兄弟姐妹——我记得最年长的哥哥是42岁，最小的弟弟在我离开时是4岁，现在我猜应该是10岁左右。我13岁那年，我父亲被赶了出去，从此以后他再也没有回到我的生活里。他离开以后过了6个月曾来参加我祖父的葬礼，但奇怪的是，我们中的很多人他都不认得了。"

"科罗拉多市几乎所有成年人都处在一夫多妻的婚姻关系中。他们相信男人必须至少有3个妻子才能上天堂。不过，不是每个人都有这么多妻子，必须受到尊敬的人才行。所以，有些人只有一两个妻子。"

那里的日常生活是怎样的？

"我们每天早上5点起床，家里有早课，父亲会给我们念一篇先知的布道文。然后，我们围成一圈，跪下来祷告。接着，有一个母亲会做早餐，父亲去上班，有的母亲有工作，所以她们也去工作，同时会有一个母亲留下来照看孩子。我白天上学，晚餐后再上一节家庭课——如此往复。每天都一样。"

你最后也会嫁人吗？

"是的，当然了。那里有一个体系。如果有人要结婚，他们的父亲会去找沃伦·杰夫斯，和他说：'我的儿子或者女儿准备好了。' 然后，他就会给他们安排结婚。如果给你指定的丈夫还没有结婚，他很有可能最后会获得另一位妻子。"

如果一些人有多个妻子，是否意味着其他人没有妻子？

"不会有问题，因为很多年轻的男孩在十几岁时都会被赶出去。一些人是因为开始看电影，此类事情是不允许的。这就导致女孩比男孩多。"

你的父亲是因为什么被赶出去的？

"事实上，没有人告诉他原因。但是在沃伦·杰夫斯被逮捕以后，警方公开了他的记录——他会把所有事情记录下来——我们发现他做过一个梦，梦到我爸爸向联邦调查局告发了他。我们觉得这就是原因。"

你的兄弟中有离开的吗？

"有，我的兄弟中有3个人走了。其中一个在出去了几年后还上了大学，他学的是生物物理工程——但他的年纪比较大。还有两个在洛杉矶。其中一个还试着忏悔，因为他想要回到教会。另外一个有一小段时间也是那样，但现在他开始逐渐适应外面的世界了。离开教会的人不允许和家人接触，所以我离开之后才知道这些事。"

你是否曾质疑过教会？

"在教会里，他们总是说，如果我们有任何问题，就把问题束之高阁。他们的意思是不用担心，因为沃伦·杰夫斯知道他在做什么。我觉得人们一般不议论教会，因为如果他们这样做，通常会被发现。"

"我曾经觉得自己曾是幸福的，因为我碰巧出生在FLDS。别人总是告诉我们外界非常邪恶——我原本以为普通人的生活很悲惨。"

"当我试图决定是否应该离开时，我打电话给6年之前出走的兄弟。我问他有没有后悔过自己的决定。他说，'不后悔，这是我做过的最好的事。'当时，我就愣住了……我开始质疑一切。"

Image copyright Faith Bistline Image caption 离开FLDS之前和之后的菲斯·拜斯特林——该教派要求女性穿草原长裙。

你在何时决定离开？

"一个男孩制造出我和他约会的传闻，然后他就成了我的男朋友。起初，我只是想要他的手机号，因为我当时疯了——约会是违反规定的。当时，他已经离开了FLDS，但是他还是会回到科罗拉多市来见见朋友。不论如何，最后我们制定了见面的计划。"

"我的家四周有一圈高高的砖墙，所以他停车躲在高墙后面。我溜出去后不久，我的家人就发现找不到我了。我的5个兄弟跳上他们的卡车来追我。我的男朋友非常担心。我的兄弟打电话给我，命令我停车——我问他们要做什么，他们说要扭断他的脖子。我们开始开快车，天也快要暗了。我们拐过一个街角时差点发生事故。我害怕了，让他减速，然后我跳出车来。之后我的兄弟把我带回了家。"

"第二天，他们把我带到办公室帮忙录入数据。我成功找到了我的男朋友——当时我还只见过他几次——他给了我一部秘密手机，这样我们就能打电话了。我把手机藏在内衣里。晚上我打开手机，一条信息发来说，'我爱你'。"

你是怎么逃出来的？

"几个月后，我就被赶出了教会——但我并没有脱离教派——因为这是他们惩罚人的方式。我的家人开始排斥我。我受到了很大的伤害，当时我知道我不得不走了。"

"我的男朋友在半夜开车过来，把车停在砖墙的后面，把车头灯关上。那是一辆小车，车里还坐着5个人，但我还是塞了几个包进去。我带上了所有的日记，一盒子信，3条牛仔裤和3件衬衫。我没有带一夫多妻制的衣服，除了我身上当时穿的。当时我仍然是被洗脑的状态，所以我离开城镇时很惊讶为什么自己没有被雷电击中。"

最大的变化是什么？

"外面是个完全不同的世界，我非常努力让自己适应。这听起来很傻，但是我花了很长时间才弄明白怎么整理头发——以前我们总是把头发绑起来放在后面，所以我很奇怪，为什么女孩把头发弄的这么漂亮，都放在脸的周围？"

"另一个就是化妆。我一辈子都没法弄明白怎么化妆，我总是把眼皮上弄的一团糟。我花了整整一年才习惯看自己穿裤子。我觉得突然间我变的非常有吸引力——我有腿了！"

你是否赞同一夫多妻的婚姻？

"不，当然不赞同。我觉得不公平。在一夫多妻的婚姻里，我看到男性处于支配地位，女性的地位较低。我无法理解。我相信两性平等，我觉得一夫多妻的婚姻里，男女并不平等。"

请访问BBC Future阅读英文原文。