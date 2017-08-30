大脑一片空白！你是否患了暂时性失忆症？

Image copyright iStock Image caption 这件事发生在夏天，保罗在克罗地亚度假的时候。

两年前，63岁的保罗·博尔丁（Paul Bolding）和他的妻子科斯蒂（Kirsty）在克罗地亚度假，两人去了一个小岛的沙滩上。他们决定去浮潜，两个人轮流入海，一个人照看东西。保罗游了一会儿，然后躺在铺在鹅卵石上的毯子上睡了一会儿。当他醒过来时，他不知道自己身在何处，也不知道自己怎么来到这里。

可以想像，保罗感到非常害怕。他的妻子带他到阴凉处坐下，想方设法让他平静下来，试图弄清他到底出了什么事。科斯蒂在BBC电台的All in the Mind节目中告诉我，她很快就发现，保罗无法记住新的事情，因为他总是问相同的问题："你觉得我中暑了吗？你觉得我在太阳下面睡着了吗？"他问了20多遍。

科斯蒂想知道这是否是痴呆症的开始。她担心自己下半辈子可能要一直照顾他了。她开车带他回到之前他们住的城镇，希望更加熟悉的周边环境能够唤醒他的记忆。她不得不为他点午餐，因为他不知道要吃什么。他记不得之前10天休假的任何事情，甚至包括一开始和亲戚见面的事。

到下午的晚些时候，保罗开始感觉好一些了，他建议按照前一天说好的计划去散步，这说明他的记忆正在恢复。一小时后，一切恢复正常——除了那六个小时的记忆空白。时至今日，这部分记忆也没有恢复。

回到英国后，保罗去看医生。医生说他是暂时性失忆症发作，在50岁以上的人群（保罗属于这一人群）中这一病症较为普遍。急诊通常每个月会遇到两到三个这样的病例。

这一病症发作时，病人仍然知道如何开车，如何走路，但是通常情况下，他们和保罗一样，不记得前几天他们在做的事情。他们也像保罗在海滩上时那样，反复问相同的问题。这是确诊这一疾病的典型特征。

病因仍然是个谜。起初，医生认为这一病症发作起来像是癫痫或偏头痛的症状。甚至可能是短暂性脑缺血。但是现在，医生认为它和其他健康问题没有关系。有人认为，储存长期记忆、处理自传式记忆的海马体可能是该疾病的关键。

Image copyright iStock Image caption 暂时性失忆症这种疾病影响非常严重，以至于人们会彻底忘记自己是谁。

埃克塞特大学医学院（University of Exeter Medical School）的认知和行为神经学教授亚当·泽曼（Adam Zeman）解释了该病的原理："我们的看法是，海马体被暂时关闭了。保罗的病例非常典型。当发作时，人会失去过去数周的记忆并且无法产生新的记忆。"

脑成像研究也支持这一理论，揭示了在发作时海马体出现了暂时异常。

法国的医生检查了142位出现暂时性失忆症的女性，他们发现这些病症是由情绪压力事件突然引发的，比如争吵。而男性更多的是在体力劳动或在冷水中浸泡后发生这一病症。有头痛病史的人出现这一病症的可能性较高。

Image copyright iStock Image caption 这一综合症会导致患者永远无法回忆起一生中的数小时或数天。

有时候，暂时性癫痫失忆症患者可能会被误诊为暂时性失忆症，但是前者的癫痫发作较为短暂，较为频繁，且通常发生在人刚刚醒过来时。泽曼表示大多数时候诊断比较简单："如果患者在发作后前来就医，他们说明的情况和保罗一样，那就几乎无需怀疑。如果患者在发作时前来就医，就会有点难度，你必须考虑其他可能性，比如短暂性脑缺血、癫痫或心因性失忆症。"心因性失忆症一个较大的区别是患者不记得自己是谁，但是他们可以产生新的记忆。

好消息是暂时性失忆症通常是一次性的，并不说明身体有其他问题。只有很小比例的患者会经历第二次发作。但是当这个病症发作时，患者一定会感到非常恐惧。

保罗希望这一病症不要再发作了。但如果发作的话，至少科斯蒂知道是怎么回事。

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