如果发生核战争 我们能存活下来吗？

Image caption

如果发生核战争,英国政府至少在伦敦的心脏地带有一处隐秘的地堡。地堡的名字叫品达(Pindar),它和古希腊的一位诗人同名。不过,其中的含义却令人胆战心惊。

据说,在公元前335年,亚历山大大帝摧毁了底比斯城(Thebes),仅仅保留了品达的房子。品达的房子得以幸存,是因为他的诗歌颂扬了这位希腊大帝的祖先。

当然,这其中隐含的意思就是,如果发生核战争,伦敦被夷为平地,名为品达的这座地堡依然能够幸存。品达是否专门为实现这个目的而设计不得而知。目前为此只有为数不多的几张关于这一建筑综合体的照片公开出来,而且,还都是从品达的内部所摄,英国国防部根据信息自由法的规定,在一次应询中对此进行了确认。

和那些极其安全的军事指挥部一样,品达可以让"政府得以持续运作",这是政府计划的一部分,以确保权力机关在极端灾难过程中乃至事后能够正常运转。不过,确保军事将领和高级政客战胜灾难是一回事,那么他们必须保护和代表的普通民众的安全呢?我们做好准备了吗?

Image caption 纽约的一处核辐射避难所(图片来源: AFP/Getty Images)

这是位于新泽西的史蒂文斯理工学院(Stevens Institute of Technology)的亚历克斯·威伦斯坦(Alex Wellerstein)最为关切的问题。至于政府的连续性,他说,"我不关心这个问题……那是他们自己的问题。"

威伦斯坦最近宣布,他和同事正在参与一项计划,复兴民防,即制定方法和信息宣传措施,帮助民众在军事攻击和自然灾害面前进行自我保护。

在冷战期间,民防是经常提及的话题。当时,核攻击幽灵影响着大众文化,也是政治上流行的话题。今天,人们不再那么经常讨论核爆炸和它的后续影响。不过,威伦斯坦认为,这一切需要改变。

毕竟,世界上还有15,000枚左右核武器,其中,绝大部分在俄罗斯和美国。两国领导人最近承认,两国的关系处于危险的低点。

威伦斯坦承认,发生核战争或流氓国家与恐怖组织引爆小规模核装置的可能性极小。但他认为,有必要防患于未然。

Image caption 核武地图(Nukemap)在谷歌地图上进行标注修改,告诉使用者核爆炸的影响(图片来源: Alex Wellerstein)

威伦斯坦此前所做的项目之一就是核武地图:在谷歌地图上进行标注修改,向使用者展示地球任何一个角落他们所选择的核武器爆炸将产生的基本影响,包括在大城市。

设计的理念是将核威胁更加逼真的展示在人们面前,让人们熟知核威胁。因为,很多人轻视民防,认为它没有什么作用。"他们喜欢嘲笑这类东西,"他解释道。现在,威伦斯坦正在设计更加逼真的工具。

"设想你戴上一个(虚拟现实)头盔,"他说,"你在观看曼哈顿的天际线,你看到了一枚核武器爆炸。假想你看见蘑菇云从你面前升起。"

"这样是不是显得更逼真?"

他的新计划将考虑通过各种各样的素材来实现相似的目标,比如,他提议以漫画小说的形式,向人们传授知识,提高核攻击情形下的生存机率。

建议非常简单,人们可以待在家中而不必试图驱车逃离受影响区域。这是因为,在危机情况下,交通会变得非常拥堵,就像在飓风警报时经常发生是那样。当核炸弹引爆时,它会吸纳很多尘土和碎片,对其形成辐射,然后再将这些看不见的"放射性尘埃"撒向周边地区。

"待在建筑物中,保护因素显著增多,"威伦斯坦解释道,"你待在建筑物内几个小时,你的辐射风险就会显著降低。"

Image caption 韩国首尔一个地铁站入口处的一块"避难所"标志(图片来源: Chung Sung-Jun/Getty Images)

随着北朝鲜不断炫耀其不断增强的核弹头导弹发射能力,声称可以发射到美国本土,美朝两国领导人之间的关系越来越紧张,一些位于朝鲜导弹发射范围内的地区开始更加严肃地进行防备。在日本,有些村落开始进行核攻击演习。夏威夷修订了指导民众进行核爆防备的措施的条例,美国西海岸的一些地方主管部门也在采取类似措施。直接受北朝鲜威胁的美国关岛最近发布了如何应对核辐射的指令。与此同时,美国国土安全部也于近期重新设计了官网 Ready.gov,增设了有关核爆炸的栏目。

在其它国家,民防的重要性在近些年已经不再列入议事日程。截至上个世纪80年代,英国制定了一系列的民防预备措施,其中一些措施,通过分布于英国各地的区域管理者,可以帮助政府实现不间断运行。其它一些措施,如防空警报和宣传运动,则直接服务于普通民众。

例如,警报部署在成千上万个地点,可以用来向民众预警导弹袭击,也可以用于在辐射消失时通知警报解除。

如果发生全面的核战争,这些冷战基础设施还能发挥作用吗?感谢上苍,还从没有需要在这种真实场景下进行验证。

"这一特殊事件的问题在于它和其它类型的突发事件完全不同,"英国皇家国际事务研究所(Chatham House)政策学院国际安全系主任帕特丽夏·路易斯(Patricia Lewis)说,"它太可怕了。"

埃塞克斯大学(University of Essex)历史学家马修·格兰特(Matthew Grant)在他的著作《爆炸之后:英国民防与核战争,1945-68》(After the Bomb: Civil Defence and Nuclear War in Britain, 1945-68)中探讨了这一问题,他说,过去,由于对核现实威胁的认知程度有限,而且认知的晚,英国的民防工程资金非常少。

英国皇家联合军种研究所(Royal United Services Institute)的詹尼弗·科尔解释说,尽管人们认为恐怖集团引爆核炸弹的可能性"虽低但却不可忽视",但是,核战争已不再被列入英国的"国家风险清单"。

"核打击不再是合理的极端糟糕情形,"她说。

Image caption 位于保加利亚的一个纪念切尔诺贝利核泄露事故的装置艺术作品,它告诉人们核辐射极其有害而且时间漫长(图片来源: AFP/Nikolay Doychinov)

她的皇家联合军种研究所(RUSI)同事汤姆·普兰特(Tom Plant)也说,英国的装置有核弹头的三叉戟潜艇目前正处于准备就绪状态,几天内就可以处于战斗状态。在冷战高峰时,导弹可以在15分钟内完成发射。

"现在和冷战时不一样,那时候,我们处于明显的高度危险状态,"他说。

没有了那种压倒一切的威胁,政府在20世纪制定的很多计划和预备措施或者被弃置,或者被纳入其它危机管理计划。应对严重洪灾、恐怖袭击或其它可能需要大量安置民众的危机处置措施都从冷战计划中汲取经验,科尔说。

今天的危机处置措施都有哪些?英国的主要处置措施是辐射应急处置和公共信息法规, (Emergency Preparedness and Public Information,简称 Reppir)。以朴茨茅斯和南安普敦为例,这两个城市都是核动力潜艇可能泊靠的港口。因此,市议会根据辐射应急处置和公共信息法规制定了详细的应急处置计划,如果发生事故造成辐射扩散至当地区域,人们必须依规定进行处置。计划还反复提醒人们,核反应装置自身不会导致核爆炸。

Image caption 韩国首尔地铁内的防毒面具及其它应急设备(图片来源: Chung Sung-Jun/Getty Images)

位于朴茨茅斯的海军基地甚至还有一个老式空袭预警装置,并定期进行检测,以防发生不测时需要使用。在英国的其它地方,还有其它的预警系统,如对工厂的化学有害物质进行报警。

人们在多大程度上能够降低核爆炸造成的影响,这个问题始终缠绕着我们。

当然,世界上很多地方还保留着核避难所,包括纽约。但是,有些避难所已经被挪作它用,如果附近发生核武器爆炸,已不再适合用作避难场所。

国际红十字会(ICRC)定期向各国提供各种灾难应对措施的建议,包括核武器爆炸。

"如果我们在核爆炸冲击发生后的几分钟内去观察冲击现场,"国际红十字会武器污染部主管约翰尼·拿米(Johnny Nehme)说,"我们几乎做不了什么。"

"我能预见的唯一人道主义救助是在爆炸数周以后。"

Image caption 北爱尔兰巴利米纳(Ballymena)附近的一个由爱尔兰政府管辖的以前用作核掩体内的罐装食品(图片来源: AFP/Getty Images)

他还指出,如果发生战争,边界将可能被关闭、航班停飞,严重影响人道主义组织去救助幸存者。

核爆炸对现代城市可能造成的严峻后果,以及人道主义组织、应急服务机构和政府有限的救助能力,都让有些人觉得这一恐怖场景令人绝望。但是,威伦斯坦和其他一些民防倡议者认为,事实上,还存在有一线希望:如果民众准备更充分,更见多识广,他们得以生存的机率就更大。

这并不是哪个人真的想去思考的问题。但是,如果不可想象的事情真的发生了,思考过这个问题,那怕只是那么一点点,将会带给我们最好的机会。

请访问 BBC Future 阅读 英文原文。