天方夜谭？从空气中提取水资源

Image copyright Getty Images

水：21世纪的今天，水资源一次又一次对人类构成挑战。水资源变得越来越匮乏，随着海平面上升，水资源越发面临危险，与此同时，水资源也在日益改变着劳动力结构。

但是，水资源最重要的一项功能却往往被忽视：事实上，它是世界和平的关键要素（相对而言）。对于水资源的权属以及水资源的分享，如果没有明确的区分，世界将陷入混乱。

今年早些时候，作为我们大挑战系列（Grand Challenges Series）的一部分，我们采访了一组水资源方面的专家，向他们陈述了在面对稀缺的水资源时我们所面临的重大问题。他们的回应直白清晰："水政治"—即围绕水资源的供应和获得展开的政治活动—将塑造21世纪。

举个例子：尼罗河流经众多国家，发源于埃塞俄比亚，终于埃及。这就使得埃塞俄比亚在地缘政治方面占有上风，因为如果受紧张局势推动，理论上埃塞俄比亚可以切断或限制对埃及的庞大供水。

Image copyright Getty Images Image caption 世界上有超过160个国家依赖进口水供应（图片来源: Getty Images）

在气候不断变化世界不断变化的今天，对于防止发生广泛冲突，水资源不可或缺。然而，我们如何才能确保每个人都能得到他们公平的份额呢？

作为我们大构想（Grand Ideas）后续系列的一部分，我们再次与我们的专家小组交流，并要求他们对世界所面临的迫在眉睫的挑战提出解决方案。

非营利机构XPrize全球发展和国际扩张执行董事齐尼娅·塔塔（Zenia Tata）是其中的一位专家。塔塔给出了怎样的解决方案？——通过先进的技术，让更多人有能力自己采集水资源。

塔塔说："颇为显著的变革就是建立分散的、按需获取的，社区层面的体系——无论何时何地，满足人们基本的需求。

为此，她所在的组织XPrize创立了一个叫作"丰富水源"（Water Abundance）的项目，旨在通过技术让水资源变得更易于获取。

在一项奖金高达175万美元（约合129万美元）的竞赛中，该非营利机构对来自世界各地的工程师团队提出挑战，即打造一款设备，利用100%可再生能源，每天从大气中提取至少2,000升的水，而每升所需的成本不超过2美分。或者用该组织的话来说，"从稀薄的空气中收获水资源"。如果XPrize的参赛者能够打造出这样一种装置，那么明年8月将会在全球亮相。

Image copyright Getty Images Image caption 空气中的水无处不在（图片来源: AFP/Getty Images）

这一挑战或许听上去十分棘手，但研究人员对实现这一目标正全力以赴。由加州大学伯克利分校奥马·亚吉（Omar Yaghi）率领的一支团队已着手探索水资源收集技术。他们使用了一种被称为金属有机框架的材料——一种可通过其细孔从大气中收集液体的粉末，正如他们的展示，只需1公斤这样的粉末就能在12小时内汲取3公升的水。在潮湿的地区，这一技术可为人们提供一个全新的水源，而不必依靠中央化的供应。

从人类诞生以来，可以说淡水是生存最基本、最重要的物质。但是，随着我们进一步驶入21世纪，水资源变得愈发重要。它的供应（是否足够？）和获得（是否人人都可以获得）将是人类必须解决的关键问题。

幸运的是，我们并不缺少有想法且可以解决这一问题的人。

请访问 BBC Future 阅读 英文原文。