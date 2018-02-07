连续11天不睡觉的少年

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时光拉回到1963年底的美国，电台里飘扬着"沙滩男孩"（Beach Boys）乐队的歌声，美军开始涉足越南战争。此时，中学生们开始过圣诞假期，两名少年则开始规划一项即将吸引全国关注目光的实验。

实验于1964年1月8日结束，此时，17岁的兰迪·加德纳（Randy Gardner）已经连续11天又25分钟（264小时又25分钟）没有入眠。

想出这个主意的高中生布鲁斯·麦克艾力斯特（Bruce McAllister）说，当初他只是为了一次学校的科学展想一个题目而已。青少年特有的创造力和狂妄不羁让布鲁斯和他的朋友兰迪决定要挑战连续不睡觉的世界记录，当时这个记录是260小时，略短于11天，由檀香山的一位电台主持人保持。

"我们最初是想研究失眠对超自然现象能力的影响，"麦克阿里斯特说。"后来发现这个实验没法做，因此我们决定研究缺乏睡眠对于认知能力以及篮球运动表现的影响。我们开始时并没有特别明确的实验目的。"

Image copyright Alamy Image caption 当时，人们认为严重的睡眠缺乏将最终导致死亡（图片来源: Alamy）

他们玩丢硬币的游戏决定谁不睡觉。麦克艾力斯特松了一口气，他赢了。但是他们还得解决谁来监测这个实验对兰迪影响的问题。

"我们是白痴，你知道年轻人很多都是白痴，"他说，"为了观察他，我必须保持清醒……连续三个晚上不睡觉之后，我已经撑不下去了。"

两位少年意识到他们需要第三人帮忙，因此他们找来一位朋友乔·马西亚诺（Joe Marciano）。就在马西亚诺加入后不久，斯坦福大学睡眠研究专家威廉·德门特（William Dement）也来到现场。

德门特现在是一位大学名誉教授，但在1964年，他才刚开展研究刚起步的睡眠科学。他在一份圣迭戈的报纸上看到了实验的消息，立即决定去参与实验，这让兰迪的父母一下感觉轻松了很多。

"当时我可能是世界上唯一一位专门研究睡眠问题的科学家，"德门特说，"兰迪的父母非常担心实验会危害到兰迪的身体健康。长时间不睡眠是否会导致死亡，当时还是个未解之谜。"

BBC未来频道曾经探讨过人类保持不眠的能力。动物实验（例如有个实验让猫15天不睡，最后造成猫的死亡）表明，是压力或化学品等因素，而非缺乏睡眠最终导致了动物死亡。

麦克艾力斯特坚持认为，这些实验中使用了化学品，从而混淆了实验结果。"兰迪会偶尔喝杯可乐，但是不服用右旋安非命和苯丙胺等等当时流行的神经刺激剂，"他说。

Image copyright Alamy Image caption 随着时间的推移，实验出现了出人预料的结果（图片来源: Alamy）

威廉·德门特到达圣迭戈后，在进入实验几天后，兰迪情绪积极，缺乏睡眠没有对他产生太大影响。然而，随着实验的继续，出人预料的事情发生了。

他们测试了兰迪的味觉、嗅觉和听觉，一段时间后，他的认知和感知能力开始受到影响。

麦克艾力斯特回忆起兰迪当时说："别让我闻那东西，我受不了那个味道。"然而令人惊奇的是，他的篮球技术却有所提高，虽然这可能和他的练习量有关。

"他的健康状态很正常，"德门特说。"所以我们能把他带去打篮球或保龄球。他一闭上双眼就会立刻睡着。"晚上没什么事情可做，很难熬，他们费了好大力气才让兰迪保持清醒。

随着实验的继续，媒体热度在不断升温。于是，这位少年参与的实验在一段时间内成为美国全国媒体上第三大热点报道事件（前两大事件分别为肯尼迪总统遇刺和披头士乐队访美）。

然而，据麦克艾力斯特回忆说，当时的报纸把这次实验描述成如同类似"电话亭塞人和吞金鱼比赛"的一场恶搞。两位少年对实验非常严肃，并坚持实验。最终，历经了264小时无眠无休后实验结束了，他们打破了原有的世界纪录。

兰迪没有回到自己的床上大睡一场，而是被送到海军医院检测脑电波。麦克艾力斯特对我们描述了接下来发生的事情。

"他睡了14小时（没有让我们吃惊）后，因为要上厕所而醒来。实验后第一个进入睡眠状态的晚上，他的REM状态睡眠（即梦境睡眠）时间比例急剧增大。第二个晚上有所下降，最终恢复到正常状态。"

"他起床后就返回学校上学……非常有趣，"德门特说道。

Image copyright Alamy Image caption 实验在肯尼迪总统遇刺几周后进行，成为极为轰动的事件（图片来源: Alamy）

"兰迪的医院检验报告被送往亚利桑那州进行研究。麦克艾力斯特说，检验报告称"他的大脑在整个检验时间内都处于浅睡状态……部分大脑可能属于睡眠状态，部分则处于苏醒状态。"

从人类进化的角度来说，这一切都他来说很正常。"他并非第一个超过一晚不睡觉的人类（或者史前人类），人类大脑可能进化出了浅睡能力——部分大脑组织会进入浅睡进行修复，而其余部分则保持清醒。这种能力非常重要，这可以解释为什么长期失眠并没有产生极为糟糕的后果，"他说。

后来，有很多人想打破兰迪最长不睡眠时间的记录，但是吉尼斯世界纪录出于该实验对人体健康的影响，不再接受申请。

在超过11天不睡之后，兰迪的健康好像没有受到影响，尽管他后来据说患上了顽固的慢性失眠症。实验结束后，在他父母家外召开的记者会上，面对汹涌而来的人潮，这位少年镇定地回答了提出的问题。

这位整整11天未眠的少年对实验的态度很豁达。

"这是一次意志的胜利，"他说。

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