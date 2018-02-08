操控天气的卫星有可能实现吗？

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从《星际迷航》（Star Trek）到《杰森一家》（The Jetsons），先进文明的特点之一就是他们能控制天气。近期上映的电影《全球风暴》（Geostorm）则描述了为阻止灾难性风暴而设计的卫星系统。

正如去年那场大西洋毁灭性飓风所展示的那样，人类是任由天气摆布的。那么人类能否有朝一日能从太空操控天气？

远程控制天气的想法可能并不遥远。2014年，BBC Future报道，科学家多年来一直在对这个课题进行研究，不过是使用飞机，而非卫星。从1962年至1983年，美国政府开展了代号为人工影响飓风的计划（Project Stormfury），使用飞机在风暴里播撒碘化银，尝试削弱热带风暴的威力。

碘化银是一种非有机化合物，被用作防腐剂。理论上，碘化银会促使风暴中的过冷水冻结，从而破坏飓风的内部结构。

Image copyright Alamy Image caption 在电影《全球风暴》中，气象卫星被作为武器造成全球混乱（图片来源：Alamy）

不过，当时人们就发现风暴里的过冷水不足以完成播云。另外还有规模的问题。"问题在于较小的飞机和巨型风暴意味着任何尝试都可以忽略不计，"英国东英吉利亚大学（University of East Anglia）气象学讲师克里斯·贝尔（Chris Bell）说。

激光也被认为是操纵天气的一种方式。激光反转技术可以降低东西的温度。这一过程会形成云团，甚至可以触发闪电。"这种新的方法基于超快、超短激光脉冲，生成强大的超短、低能量激光，"日内瓦大学（University of Geneva）的让-皮埃尔·沃尔夫（Jean-Pierre Wolf）说。这会在大气层造成一点火星，它引起的震荡会让水滴偏离路线。

不过，它和播云有相同的弊病，就是规模问题。"我们没有合适种类和规模的激光，无法在大气层引起巨大的变化——我们可以制造小云团，但是你看不到它。"沃尔夫承认，"存在规模化的问题，比如制造一公里长、数十公里宽的积云。问题在于，为此投入的能量是否有意义。"

不幸的是，使用卫星控制天气还存在其他问题。

卫星不仅需要搭载天气监控技术，并把自己置于轨道中，还需要更多的操控天气的设备，这就会极大的增加卫星的负载。"把这类设备放到卫星上，意味着要投入巨大的努力，因为需要把设备运输到太空。另外，确保性能和可靠性也不容易，"OHB 系统公司（OHB Systems AG）的首席运营官安第列斯·林登塔尔（Andreas Lindenthal）说。他从小就是科幻迷。

如果使用播云技术，那么卫星的补给就会有问题。卫星需要定期补给必要的材料，这自然就会出现后勤问题，需要发射补给飞行器到太空。这在经济上不具有可行性。"难度很大，效率很低，"林登塔尔说。

Image copyright Alamy Image caption 有人担心被操控的天气有可能被用作武器（图片来源：Alamy）

另外，任何行动都会有反作用。发射播云罐可能会导致卫星脱离轨道。让播云罐坠落到合适的位置并释放也非常困难。可以增加导向系统，但这又会增加复杂性。

通过卫星部署激光反转的可能性较大。激光不需要材料补给，电能需求也可以通过太阳能板来满足。"在很多例子中，激光使用的时间非常有限，这意味着它无法连续运作。"林登塔尔说，"例如，有一个想法是用激光去除太空中的碎片垃圾。"

还有一个问题就是，在大规模太阳风暴之后，天气控制卫星会发生什么。当冠状喷射物击中地球磁层时，可能会导致所有电子系统受到大规模干扰。历史记录上最大规模的太阳风暴就是发生在1859年的卡林顿事件（Carrington Event）。如果现代发生类似事件，所有的卫星和通讯卫星都会被毁坏，或者至少暂时无法使用。如果损失的是控制天气的卫星，那么将出现不幸的气象后果风险。

此前有人忧虑天气控制技术有可能被用做经济战争的一种手段。在越南战争期间，美国的高度机密行动"凸眼行动"（Operation Popeye）通过播云的方法增加老挝地区的降雨，以扰乱越南的军事物资供应。在这一行动披露之后，国际社会就通过了《禁用改变环境技术公约》（Environmental Modification Convention）禁止把天气用作武器。

有人说我们可能已经在通过气候变化控制天气了，尽管这对人类是不利的。气候变化是数十年以来二氧化碳等温室气体排入大气层的结果。结果导致了世界范围内气候的变化，而不是仅限于个别地区。

气候变化显示出控制气候需要达到的规模。庞大的气候锋面意味着任何有效的天气调节系统都需要全球范围的一致行动。另外一个危险之处是一个地区削弱风暴可能会导致另一个区域风暴的形成。

Image copyright Alamy Image caption 越南战争期间，美军试图通过增加降雨扰乱越南北部的物资供应（图片来源：Alamy）

目前而言，控制天气仍然不太可能——成本过高，资源不足，难以付诸实践。"人们正在研究可以送入轨道的高效激光，"林登塔尔说，"对我来说，这只是时间问题。"

"有朝一日，我们有可能发展出控制天气的技术，"贝尔补充说，"但这可能需要数千年，而不是数百年。"

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