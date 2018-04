交通设计大奖得主：会爬楼梯的轮椅

Image copyright Scewo

1783年,英国人约翰·道森(John Dawson)发明了第一辆轮椅:由两个大车轮和一个小车轮组成的巴斯(Bath)椅。自那时起,轮椅的设计一直几乎保持原样。道森最初发明轮椅的目的是在英国巴斯市(Bath)把不能行走的病患移动到罗马浴室(Roman pools),帮助他们参与社交活动。之后轮椅迅速流行开来,到1830年,人们开始使用道森轮椅作为残疾人的日常交通工具。

然而,尽管人们在19世纪和20世纪对轮椅进行了某些小规模改进:例如使用空心轮胎和去除小前轮,但是对于很多用户而言,轮椅都远不是一件让人满意的理想工具。为此,一群年轻而富有创造力的瑞士发明家决心改变这一切。

他们赢得2017年比斯利设计(Beazley Designs)交通类大奖并不意外。这个由10名来自于苏黎世联邦理工学院(Federal Institute of Technology)和苏黎世艺术大学(University of the Arts)的学生组成的团队共同研发了可以爬楼梯的Scewo轮椅。Scewo轮椅击败了自动驾驶电车、自动购物车和零噪声、低排放的水上出租车,最终赢得了大奖。

Image copyright Scewo Image caption 由学生团队主导设计并获得大奖的Scewo爬楼轮椅将给交通出行产业带来革命性变革,并将改变众多残疾人的命运(图片来源: Scewo)

这辆轮椅可以载着残疾人轻易到达过去无法企及的地方:在两条可伸缩橡胶履带的辅助下,轮椅可以上下楼梯。

学生发明家之一托马斯·詹普乐(Thomas Gemperle)代表Scewo从瑞士来到伦敦设计博物馆接受比斯利大奖。他对BBC表示,团队于2014年注意到"人机体育大赛"(Cybathlon)为残疾人组织的一项发明竞赛,由此萌生了研制这台轮椅的念头。"我们想研发一台爬楼轮椅参加这场竞赛,"詹普乐说。他们通过众筹网站Patreon筹到了资金,然后开始研发这辆他们称之为"属于未来的轮椅"。学生们在学习之余已经试制出一台全功能原型机,目前正在继续改进,并计划于2019年中期在瑞士上市销售。

"上楼梯时轮椅向后爬楼梯,下楼梯时轮椅向前下楼梯,履带可以自动适应楼梯角度,并让使用者一直维持在水平位置,"詹普乐说。

Image copyright Seabubbles Image caption Scewo击败了低排放水上出租车"Seabubbles"等对手,赢得了设计大奖(图片来源: Seabubbles)

除了提供创新性功能,让上下楼梯如履平地之外,这辆轮椅还在后部设计了两只附加车轮,从而抬高使用者的座椅高度。两只大车轮可以让轮椅轻易克服路缘石、电车轨道、杂草、淤泥或石块等障碍物。

Scewo的简洁外形设计很容易让人忽视它所蕴含的高新科技。这辆轮椅不仅动作灵敏、结构坚固,还拥有多样化的操纵方式:使用者可以通过传统操纵杆操控,而且只要改变上身重心位置也可以操控轮椅。

Image copyright Scewo Image caption Scewo可以只通过改变上身重心位置进行操控,还可以抬高使用者的座椅高度,从而方便与他人的对话交流(图片来源: Scewo)

轮椅的安全性设计也极为可靠。"我们采用特殊驱动系统提高轮椅的稳定性,轮椅不会向任何方向倾倒。倾斜装置非常简单,只有一个旋转关节,"詹普乐表示。

他的设计将让那些依赖轮椅的残疾人重获自由,他对此信心十足。他的团队在详细研究了过去数十年来的技术和设计后发现,当前的产品设计都存在缺陷。"我们认为,轮椅产业已经沉睡了太长时间,我们能打破这种僵局。我们希望改变人们对轮椅的认识。"

由于Scewo独特的功能和设计,他希望人们能"用赞赏,而非怜悯的目光看待使用Scewo的残疾人。我们认为,工程师和工业设计师的紧密合作是我们取得成功,让我们公司变得与众不同的关键所在。"

Image copyright Scewo Image caption Scewo的设计师希望能够推动交通出行产业内部的高层次设计对话(图片来源: Scewo)

曾经获得比斯利大奖的作品包括:苹果iPhone手机,托马斯·赫斯维克(Thomas Heatherwick)设计的2012伦敦奥运会火炬和大卫·鲍伊的《黑星》专辑(由印刷设计师和平面设计师乔纳森·巴恩布鲁克(Jonathan Barnbrook)担纲设计)。Scewo荣获2017年度比斯利年度设计大奖标志着它将有望成为另一个具有标志性意义的设计作品,并重塑出行市场的面貌。尽管Scewo还要等一段时间才能上市销售,但是显然它的全球影响力正在不断攀升。

"获奖让我们有机会接触来自世界各地的各色人物,例如设计师和残疾人,"詹普乐表示。"但更重要的是,它让我们的工作方向得到认可。我们会把轮椅行业的'设计'推向一个新的高度,此次获奖只是这条道路的开端而已。"

请访问 BBC Future 阅读 英文原文。