你说话的口音反映出什么？

1922年11月14日，BBC首次对英国全国广播。我们现在听不到当时的播报了，因为当时没有录音。但是我们知道这一点：广播的口音是完美无瑕的标准英音（Received Pronunciation, RP），通常也被称作女王的英语（Queen's English），这是一种被认为是精英、当权者和皇家的语言。

在那之后的许多年来，BBC的广播只允许使用标准英音。标准英音成为英国口音的同义语，带有明显的含义。它受到信赖，具有权威性，让人感到真诚。但时过境迁，现在BBC允许——甚至鼓励——在广播中使用各种地方口音，目的是代表BBC多元化的受众以及吸引新听众和用户。

虽然BBC不再仅限使用标准英音了，但是在当今社会，有关标准英音的偏见仍然十分严重。口音可以反映一个人的社会背景和人的偏见。人的偏见非常严重，以至于会影响到我们判断一个人是否值得信任。

人常常会在无意间根据口音快速判断对方是否可信。"口音会通过一种快速、自动的——有时还是无意识的——方式触发社交归类，"美国中佛罗里达大学（University of Central Florida）的王泽（Ze Wang）说。对方一打招呼，我们常常就能辨别他的口音。

Image copyright Getty Images Image caption 婴儿在子宫里学习辨认熟悉的声音（图片来源：Getty Images）

我们从很小的时候就对某些口音产生信任。有证据表明对语言的亲近感在出生前就开始了。比如，据我们所知，婴儿会更喜欢当时在子宫里听到最频繁的语言。在一个研究中，研究人员把一个生造的词语反复播放给孕妇听。当婴儿出生时，脑部扫描显示，只有听过这个词语的婴儿才会对它作出反应。

婴儿几个月大时就能分辨不同的语言和方言。婴儿很早就会对说母语的人比较亲近。2007年，哈佛大学的一个实验让婴儿观看屏幕上两个人说话，其中一个说的是熟悉的语言，另一个说的是外语。然后，其中一个人给婴儿一个玩具——礼物像魔法一样从屏幕后面冒出来。婴儿会更喜欢母语口音的人给的礼物。

"婴儿未满一岁就会开始表现出社交偏好——他们会接近说话方式相近的人，"该研究的负责人、康奈尔大学（Cornell University）的凯瑟琳·金茨勒（Katherine Kinzler）说。

Image copyright Getty Images Image caption 查尔斯王子讲女王英语，而谢丽尔·特威迪（Cheryl Tweedy）带有很重的纽卡斯尔（Newcastle）口音（图片来源：Getty Images）

金茨勒认为，目前对口音的研究还不够。口音与人的身份的关系类似于性别和种族。她发现，对一些儿童来说，口音有可能是一种比种族更强的集体身份符号。当五岁的孩子看到黑人孩子或白人孩子的照片时，他们偏好与自己同样种族的人。这个年龄的孩子不像成年人一样会努力控制偏见，金茨勒说。

但是，当把肤色和口音放在一起时，儿童会偏好口音相同的人——即便他们的种族不同。

这个研究说明，人类在年幼时最信任熟悉的口音。金茨勒说，我们信任说话口音相近的人，这是理所应当的。这些人很可能更了解我们所在的群体。

在另一个研究中，她发现与外国口音的人相比，儿童更加相信母语使用者。

Image copyright Alamy Image caption 一些人对地方口音有偏见（图片来源：Alamy）

随着儿童逐渐成长，他们会越来越熟悉各种口音连带的社会地位或刻板印象。人们认为标准英音听起来很优雅，有权势；而考克尼（Cockney）英语口音——伦敦劳工阶层的口音——常常受到歧视。伯明翰口音的遭遇更差——这有可能是电视节目用"迟缓、懒惰、拥挤"形容当地居民的结果，研究者写道。的确，有调查发现伯明翰口音最不受欢迎，但是爱尔兰口音的鼻音被认为是最好听的。

提到口音带来的信任感，似乎有两大因素。首先，口音代表了你身份的一部分。但是随着人的年龄增长，这会与你理想中的口音发生冲突，比如你希望自己的口音变的更加高贵，或者不那么自大。2013年的一项4000人调查发现标准英音和德文郡（Devon）口音最受信任，而利物浦口音最不受信任，考克尼口音紧随其后。在智力与口音的关系方面，得分相似。

不过，这些都是一时的调查结果。在现实生活中，对口音的信任会随着时间的推移而发生变化，这取决于我们的社交圈和日常人际关系。普利茅斯大学（Plymouth University）的伊拉里亚·托尔（Ilaria Torre）的一项研究发现，对口音的信任感有可能根据第一印象和判断而改变。一部分被试者听的是标准的英国南部口音，另一部分是不太受信任的利物浦口音。如果受信任口音的使用者接着作出良好的行为——例如回馈一笔慷慨的投资——那么这种值得信赖的第一印象就会加深。

Image copyright Getty Images Image caption 一些教师觉得他们必须改正地方口音（图片来源：Getty Images）

然而，假如受信任口音的使用者接着作出失信于人的行为，他们给人的信任感甚至会低于口音和行为都不值得信赖的人。被试者会"惩罚他们未能达到自己的期望"，托尔说。相反的情况也会发生，被认为不值得信赖的人，如果作出良好的行为，就能修正负面看法。换句话说，听起来"不值得信任"的利物浦居民（笔者向利物浦的读者道歉）只要行为良好就能挽回印象。

托尔认为这揭示了人们忽略的一件事——我们起初觉得对方听起来很可疑，但是只要接触多了，就能减轻口音的偏见。"通过与很多不同口音的人交往，我们可能会意识到自己的偏见是毫无根据的，我们对某个口音值得信任的看法也可能会改变，"她说。

媒体也有作用。例如，高端超市马莎百货（Marks & Spencer）的广告常常采用让人感觉放松的标准英音旁白，而低价位的超市Iceland的广告则请明星凯瑞·卡托娜（Kerry Katona）。她在曼彻斯特和利物浦之间的小镇沃林顿（Warrington）长大——后来因吸毒指控，她的广告遭遇下架。

Image copyright Alamy Image caption 儿童偏爱口音和自己最相似的人（图片来源：Alamy）

在英国，有人甚至要求学校老师改正自己的地方口音。曼彻斯特大学的亚历山大·巴拉塔（Alexander Baratta）说，虽然一些人觉得地方口音听起来受教育程度不高，但也有人觉得这样更平易近人，真诚、友好，而高雅的口音比较冷淡、高傲。（这可能也是最近几十年女王减轻标准英音的一个原因。）比如，一些研究发现约克郡（Yorkshire）的人听起来比伦敦人更诚实。

对外国口音的偏见也很常见。王泽的一项研究表明，与印度口音相比，美国被试者更信任英国口音。"人们常常对不标准的口音有负面看法，尤其是弱势群体和地位较低的少数群体，"她说。例如，她发现有人觉得与标准的美式英语相比，墨西哥口音或希腊口音的智力和专业性较低。

另一项研究表明，口音甚至会限制我们的职业机会。德国地方口音不如标准德语受欢迎，尽管说话的内容是一样的。不过，瑞士人更喜欢有地方口音的外科医生，因为瑞士口音的德语在瑞士的使用最为普遍。

在信任哪种口音的问题上，我们依赖于自己所知以及社会对我们理想口音的影响。但是，如果我们都花时间聆听他人，我们可能会学会喜欢组成这个多元世界的各式各样的口音，而不是把信任建立在我们出生前就学会的隐性偏见之上。

请访问 BBC Future 阅读 英文原文。