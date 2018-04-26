野心勃勃的提议：在轨道上建太空“博物馆”

Image copyright Getty Images

2009年5月18日，距离地表570公里（350英里）的高空，宇航员格伦斯菲尔德（John Grunsfeld）成为最后一个触摸哈勃太空望远镜的人。 这是对哈勃进行的最后一次维护任务，难度极大，在结束任务返回阿特兰蒂斯号（Atlantis）航天飞机（港台称太空穿梭机）气闸舱前，格伦斯菲尔德引用了科幻小说大师阿瑟•克拉克（Arthur C Clarke）的话。

"探索可能性极限的唯一方法，是超越极限进入不可能"，他通过对讲机向聚集在控制中心的贵宾们说："本次任务中，我们尝试了许多大家认为不可能的事…祝哈勃一切顺利。"

宇航员将哈勃放回轨道，随着阿特兰蒂斯号离开，哈勃的亮光逐渐消失在茫茫宇宙中。

如今，航天飞机已经返回地球，新的维修任务也不可能了。一切顺利的话，哈勃还可以再工作几年，继续为我们揭示宇宙的灿烂，但未来十几年，它的零件势必损耗，运行轨道也将被废弃。

哈勃太空望远镜是史上最重要的科学成就之一，预计在2030年代初返回大气层时烧毁，与第一颗卫星、第一只太空犬莱卡（Laika）、太空实验室以及和平号太空站等等许多历史性太空物体的宿命一样。

但可能还有个"不可能"的选择。

斯图尔特•埃夫斯（Stuart Eves）是太空信息交换（一个英国政府及业内关于太空安全及基础设施的论坛）的主席，也是卫星工程师和太空碎片专家，他说："这个结局对哈勃这么著名的东西来说难以令人接受，我们在博物馆里保存历史性船舶、飞机、汽车还有火车，我们也应该为后代好好保存哈勃。"

将哈勃带回地球成本高昂挑战重重，虽然航天飞机曾在1984年成功带回两颗通讯卫星。埃夫斯则敦促美国政府将哈勃留在太空。在对哈勃执行最后一次维护任务之前，Nasa（美国太空总署）研究了使用机器人航天器而非宇航员与哈勃对接来进行维护的可能性，埃夫斯希望利用这种技术将哈勃保留在轨道上。

埃夫斯说："可以用卫星捕获哈勃，把它对准正确的方向之后推到高一些的轨道，这样可将哈勃在太空维持一段时间。接下来就是每个博物馆馆长都会遇到的问题：与时间对抗保存珍贵的展品，譬如防止哈勃受辐射，可能被太空碎片撞击等问题。"

Image copyright Getty Images Image caption 航天飞机返回地球 ——但还有许多重要的太空文物留在轨道上。

埃夫斯的方案是发射一颗譬如鞋盒大小的微型卫星进入哈勃的运行轨道，充当哨兵或是虚拟博物馆馆长。"可以放置一个小型机器人相机围绕哈勃飞行，将影像传回给参观博物馆的人看，譬如用虚拟现实眼镜观看，这样我们起码有了哈勃的实景记录数据。"

微型卫星技术也可以用于监测其他重要的人造太空体，譬如首个电视通讯卫星电星（Telstar），1962年发射，现仍在距地表1,000至5,600公里（620至3,480英里）的椭圆轨道上运行，或是监测当前在轨时间最久的科学卫星先锋1号（Vanguard-1）。

埃夫斯表示："我们考虑过用微型卫星来监测国际空间站，让高像素相机围绕空间站飞行，检查其状态，以及是否出现需要处理的外部破损。"

Image copyright Nasa Image caption 停留空间轨道上时间最久的人造太空体先锋1号卫星可以变成旅游点。

埃夫斯不止想保存地球周围轨道上的卫星。由于Nasa计划重返月球，人们担心之前机器人或人类执行任务遗留的物品会受影响甚至损坏。一个新的国际组织"为了全月球"（For All Moonkind）日前成立，倡导人们关注这个问题（我们也曾发表相关文章），譬如呼吁建立新的联合国规章来保护阿波罗号宇航员在月球留下的着陆器、旗帜以及脚印。

也许将来会在月球建个博物馆，至少把重要物品保护起来，但把它们运回地球还是值得的。

"我同意应该对人类太空物体以及脚印这类遗迹化石加以收藏保护，但不该过度保护使之失去科学研究利益。"埃夫斯说到。

"我听过更离奇的一个提议是去月球把宇航员装粪便的袋子拿回来，太空生物学家们会很想知道粪便里面的细菌对极端太空环境应对如何。"这肯定会是个相当特别的展览。

这并非是将遗留月球的人类物品第一次带回地球。1969年11月，阿波罗12号的宇航员将机器人探测器勘测员3号（Surveyor-3）的相机带回用于研究。最初甚至发现相机上有大量在月球存活下来的细菌，但后来发现更有可能是研究过程中因为卫生程序不到位，细菌是人打喷嚏喷上去的。

未来十几年内，人类很大可能再次登月，亲眼看到尼尔•阿姆斯特朗首次登月的脚印。但2009年阿特兰蒂斯号航天飞机的宇航员们会否是最后一批近距离看到哈勃的航天员吗？不一定。

Image copyright Getty Images Image caption 阿波罗号宇航员的脚印很可能是人类将于保护的航天员类文物。

未来，人类应该能够搭乘私人航空器绕着地球看卫星，而短期内，极少数人将有幸再次近距离看到部分历史性太空物体。

"有公司在认真考虑建造太空旅馆，它们会选择哪个轨道？"埃夫斯说："选择与哈勃合适的轨道能获得神奇的风景——透过窗户低头望向地球时看到哈勃太空望远镜飘过，岂不妙哉。"

请访问 BBC Future 阅读 英文原文。