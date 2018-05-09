大脑科学如何解释“饥饿成怒”

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吃了两周的低碳水饮食，喜剧演员福斯泰基尤（Jess Fostekew）"饥饿成怒"（英文hangry是饥饿和生气的组合词）。

"我开车的时候情绪失控，" 她边回忆边说。 "起因是我过红绿灯的时候开得慢，后面那辆车，上面坐的还全是又高又大的男人，就冲我嘀喇叭。"她跳下车要去跟人干架，结果对方一阵哄笑，她回到车上就把车开走了。

"我把车停到路边，哭了起来——怒不可遏的抽噎，然后发誓再也不要禁食碳水化合物了。"

这究竟是什么情况？

伦敦大学国王学院的营养和饮食学讲师梅德林（Sophie Medlin）说："我们早就发现，从科学上说，饥饿会导致烦躁。但奇妙的社交媒体界把这两个词揉到一起，把这种情况称作'饥饿成怒'"。

"血糖下降时，我们体内的皮质醇和肾上腺素就会上升，也就是我们的应激荷尔蒙增加。"

这些都会对大脑产生影响。这是因为神经元分泌的神经肽控制着我们大脑中的化学物质。"引发饥饿与引发生气、愤怒和冲动行为的，是同一种神经肽。这就是为什么你会有那种一模一样的反应。" 梅德林说。

Image copyright Nappy.co Image caption 认为女性比男性更容易"饥饿成怒"的观点（或者认为女性比男性更容易把食物作为一种慰藉），是一种常见的刻板印象。

我们都有过饥肠辘辘时怒火中烧的经历，但在主流媒体上，这更多见诸于女性身上。关于"饥饿成怒"的文章，总爱拿大声嚷嚷、压力过大的女性作例子。在几个月前的冬奥会上，美国单板滑雪选手克洛伊·金（Chloe Kim）发的推文引起了广泛注意。

这位金牌得主写道："如果我早上把三明治全吃了就好了，但我太固执，沒吃完。现在我已经饥饿成怒。"

女性更容易遭受这种折磨吗？

"绝对不是，"梅德林说。"这种情況在任何人身上都有可能发生，而就神经科学来说，也许更容易发生在男性身上。"

Image copyright Getty Images Image caption 大脑中的化学成分导致男性比女性更有可能"饥饿成怒"。

梅德林解释，有趣的是，男性的神经肽受体比女性多，而神经肽影响着我们的大脑。神经肽"受到雌性激素波动等因素的影响，使得一些女性在生理周期的不同阶段都有可能经历饥饿成怒的现象"，梅德林说。但是，"从生化角度来说，就神经病学而言，男性比女性更有可能经历这件事"。这是因为男性的睾酮水平较高，加之神经肽受体多。

说到底，认为女性容易"饥饿成怒"可能只是一种常见的性别刻板印象，包括认为男性耻于公开表达自己的感受。福斯泰基尤说："也许（男性）觉得无法谈论他们与饮食和饥饿之间的情感关系，这可能就是为什么大家认为饥饿成怒是女性的事情，其实，谁都有这样的经历。"

梅德林表示赞同："每个人都跟食物有着相当复杂的关系。"

饥饿成怒也会对你的人际关系造成实实在在的影响。2014年的一项研究发现，在已婚夫妇中，血糖水平较低的人，对伴侣的攻击性可能更强。

Image copyright Getty Images Image caption 一项研究发现，血糖水平较低时，人们对伴侣的攻击性更强。

研究人员要求参与者在生气时将别针插在代表配偶的"巫毒娃娃"身上。愤怒的配偶还要通过耳机向倒霉的伴侣传递巨大的噪音。在整个实验过程中，都要对血糖水平进行监测。

梅德林说，"那些血糖水平较低的参与者，在巫毒娃娃身上扎了更多的针，他们向配偶传送的噪音声音更大、持续时间更长。" 这个结果或许并不出人意料。

我们要如何避免可怕的饥饿成怒呢？

"这取决于，距离你吃下一顿饭还有多长时间，"梅德林说。 "理想情况下，你需要吃一点能够让血糖升高的东西，并要维持住这个血糖水平。所以，开胃的碳水化合物类型的零食是最好的选择。"

本报道选自BBC广播4台《女性时刻》（Woman's Hour）。节目由加维（Jane Garvey）主持，加洛韦（Rory Galloway）制作。莎拉·基廷（Sarah Keating）改编。