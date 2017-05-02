全世界第一个基督教国家是……？

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虔诚的历史

亚美尼亚是位于西亚的一个小国，人口只有300万。但它在宗教史上却居于相当重要的地位：大多数历史学家认为，公元301年，它成为世界上第一个信奉基督教的国家。

如今，约有95%的亚美尼亚人是基督教徒，该国的信教历史可通过一些遗址和古迹追溯。

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精神领袖

据传说，亚美尼亚使徒教会（Armenian Apostolic Church）的第一任领袖是贵族之后、启蒙者格列高列（Gregory the Illuminator）。他的父亲阿纳格（Anag）曾因暗杀亚美尼亚国王科夫罗夫二世（Khosrov II）并被定罪处决。但格列高列逃到了卡帕多西亚（Cappadocia），在那里他被圣菲尔米连（St. Firmilian）主教抚养长大。

格列高列在成年后回到家园。他希望亚美尼亚的国王皈依基督教，并连同亚美尼亚的人们一起皈依。当被杀害的国王科夫罗夫二世的儿子、国王梯里达底三世（King Tiridates III）得知格列高列回国时，他把格里高利关进监狱。他坚持要求格里高利放弃基督教信仰，但遭到拒绝。在大约十三年的监禁之后，格列高列让国王梯里达底三世相信了信仰的力量，并成功让他皈依基督教。于是，在公元301年，梯里达底三世宣布基督教成为亚美尼亚的国教。

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过去的痕迹

加尼（Garni）城堡坐落在亚美尼亚科泰耶省（Kotayk Province）中部加尼村附近的悬崖边缘。城堡内有一座寺庙，是国王梯里达底一世（King Tiridates I）在公元一世纪建立的，早于基督教开始在亚美尼亚传播。据说寺庙是为亚美尼亚神话中的一个太阳神所建。

许多异教徒寺庙在梯里达底三世宣布基督教为正式国教时被毁，但加尼是少数幸存的寺庙之一。今天，它是亚美尼亚新异教主义的象征，每年接待访客超过13.6万人次，成为亚美尼亚最受欢迎的旅游景点之一。

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圣徒教堂

亚美尼亚首都埃里温（Yerevan）的西部有一座圣城瓦加尔沙帕特（Vagharshapat）。圣贾亚尼教堂（St. Gayane Church）就在这里，它建于公元630年，现在是一个联合国教科文组织世界遗产。女道长圣贾亚尼（Gayane）就是在这里被梯里达底三世处死，罪名是信仰基督教，因为当时梯里达底三世尚未皈依。贾亚尼后来被亚美尼亚教会封为圣徒。她的坟墓就在圣贾亚尼教堂的地下。

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曾经的地牢

霍尔维拉普（KhorVirap）是亚美尼亚东南亚亚拉拉特平原（Ararat Plain）上的一间修道院，当启蒙者格列高列回国时，梯里达底三世将他囚禁在这里。

霍尔维拉普的教堂最初建于642年，位于地牢的上方，以纪念格列高列。1662年增建了一座较大的教堂和修道院。今天，霍尔维拉普是亚美尼亚最受欢迎的景点之一。它的教堂是婚礼和洗礼的热门地点。

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洞穴祈祷

加尼的东北方是格加尔德修道院（Monastery of Geghard）。它是联合国教科文组织世界评定的遗产遗址。修道院是亚美尼亚基督教化后由格列高列在第四世纪所建，但该建筑群中的其他建筑物最早可追溯到13世纪。它曾被命名为或"洞穴修道院"（Airivank），其中一些房间延伸到相邻的山丘，看起来像是洞穴。

据传说，当时这座修道院被命名为格加尔德（这在亚美尼亚语中意为"矛"）。据称穿刺十字架上耶稣基督的矛被带到这里。据说这支矛在格加尔德保存了500年，然后被带到瓦加尔沙帕特的埃奇米阿津大教堂（Etchmiadzin Cathedral），如今仍在展出。

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在战争中接受祝福

叶赫希斯（Yeghegis）是亚美尼亚南部瓦约茨佐尔省（VayotsDzor）的一个城镇，这里的佐拉茨教堂（Zorats Church）建于14世纪。当时正值蒙古与与叙利亚马穆鲁克交战，亚美尼亚被蒙古占领。教堂只有一个高高的祭坛和两边的小礼拜堂。由于祭坛的高度合适，所以历史学家认为教会常常被用来祝福即将奔赴战场的亚美尼亚骑兵。

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救赎公墓

花卉图案的十字架石雕（花卉图案）主要被视作生者或死者灵魂救赎的象征。它产生于9世纪左右，常被树立在皈依基督教的异教寺庙里，作为新信仰的象征。如今，这些石雕成为联合国教科文组织非物质文化遗产名录的一部分。

格加尔库尼克省（Gegharkunik）的诺拉图斯墓园（Noratus Cemetery）在拥有亚美尼亚最大的十字架石雕群：一共超过800块，每一块都有独特的设计。诺拉图斯的十字架石雕是这种艺术现存的最古老的样本，其中一些可追溯到10世纪。

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古代墓地

亚美尼亚巨石阵（Karahunj）位于埃里温以南的休尼克省（Syunik），在年代与外表上可与英国的巨石阵相提并论。它占地面积约70000平方英里，包括坟墓、中央环和巨石阵列，可追溯到7000年前。

历史学家认为亚美尼亚巨石阵曾经是史前的坟场，因为在青铜时代，埋葬死者的一种常见形式是石棺，然后用石板盖上。巨石圈的直径可达45米，石块高达2.8米，重达10吨。该遗址的223个石块中，大约三分之一凿出小圆孔。一些科学家认为这可能是为了天文观测而建造的，亚美尼亚巨石阵有可能是世界上最古老的天文台。（图片来源：Rodolfo Contreras）

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