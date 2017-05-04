敲打皮纳塔玩偶的神秘起源

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六年前，我们一家人从墨西哥里维埃拉纳亚里特（Riviera Nayarit）的一个叫布塞利亚斯（Bucerías）的海滨小镇扬帆起航，环游世界。小镇不大，狭窄的鹅卵石街道两旁是五颜六色的房子和商店，鸡和狗自由地穿梭，飞驰而过的汽车里响起墨西哥舞曲。

现在我们终于回到了墨西哥的西海岸，看起来是时候用当地的方式——皮纳塔（piñata），来庆祝我们的成就了。皮纳塔是一种用碎纸和胶水做成的五颜六色的空心雕塑，里面装满糖果，然后用棍棒打破。

Image copyright Alamy Image caption 塞尔扣克一家人从墨西哥的布塞利亚斯扬帆起航环游世界（图片来源：Eric James/Alamy）

来到墨西哥的游客通常会买当地的民间艺术品留作纪念。在布塞利亚斯最受欢迎的艺术品是维乔艺术（Huichol art），这是一种用蜂蜡和珠子设计出图案制成的复杂的雕像。织品、陶器、雕刻和玻璃制品也是来到这里的游客喜欢的热门纪念品。但是当地的皮纳塔匠人（piñateros）制作的皮纳塔很少被看作艺术品，因为非常笨重，而且说实话，没办法长久地维持。

然而在墨西哥人的生活中，皮纳塔到处可见。作为墨西哥传统手工艺cartonería或carton piedra（一种硬纸板）的一部分——还包括mojigangas（巨型木偶）、面具和玩偶，皮纳塔对于墨西哥庆祝活动的重要性堪比墨西哥流浪乐队的音乐。在传统节日如十二月中旬瓜达卢佩圣母节（Our Lady of Guadalupe）的庆典，皮纳塔被做成驴子、鱼和鸟的形态。孩子们在生日的时候会更喜欢卡通形象和人物的皮纳塔。

皮纳塔通常在小手工作坊里被制作出来，人们可以订做，或者从商店和市场的摊位那里购买。当我和我15岁的女儿玛雅打算买一个皮纳塔来庆祝我们成功环游世界的时候，我先去了布塞利亚斯附近的糖果店，那家店里摆满了皮纳塔，充斥着令人晕眩（甚至反胃）的各种各样的糖果，这些糖果是要被塞进皮纳塔里的。

我和女儿没有找到我们想要的，一位当地的朋友鼓励我们去见见她的邻居，佐拉艾达·马尔科（Zoraida Marco）。

Image copyright Alamy Image caption 皮纳塔对墨西哥的庆祝活动具有重要意义（图片来源：MISCELLANEOUSTOCK/Alamy）

在马尔科那坐落于布塞利亚斯中心广场以北几个街区外的小工作室里，我们看到她正忙于制作一个订做的皮纳塔，她每周都要完成20个。她的作品都由气球、一个陶瓷壶和一堆报纸制成，乍一看都一样，直到她用胶水和薄纸发挥创造力，这些作品才有了各自的特色。雕塑干透之后，她画龙点睛，然后把每一个作品以80比索的价格直接卖给买家（不包含糖果）。

马尔科的家人都是农民，在她成长过程中，家里一直没有多余的钱能买得起皮纳塔，所以17年前她决定接受政府提供的一座位于当地广场的皮纳塔制作工坊。马尔科最喜欢做的皮纳塔是卡通形象和公众人物。

我们看着她从一堆绉纱和薄纸中挑出深浅合适的蓝色，然后思索迪士尼电影《冰雪奇缘》中的安娜公主的头发是应该更红一些还是偏棕色一点。

作为一位艺术家，马尔科说，把作品做好是很重要的，即使很快就会被毁掉。她告诉我们："当这些作品最后完美地呈现时，人们会非常高兴。"

Image copyright Diane Selkirk Image caption 马尔科用气球、报纸和陶瓷壶来制作皮纳塔（图片来源：Diane Selkirk）

使用皮纳塔的历史要么追溯到阿兹特克人（Aztecs），要么追溯到西班牙征服者来到墨西哥时、皮纳塔也随之而来，答案取决于你问谁。据墨西哥城博物馆的专家所说，陶罐用羽毛装饰，里面装满饰物，用来庆祝阿兹特克人的神——威济洛波特利（Huitzilopochtli）的诞生，然后用棍子打破陶罐，小宝物作为祭品洒在神的脚下。

然而，来自历史与新媒体中心的专家将这一传统归功于马可·波罗，是他在中国时看到当地人为庆祝特定的事情而做出空心的动物塑像、用种子填充、然后用棍棒砸碎它们，后来把一些塑像带回了欧洲，它们最终被纳入到传统的大斋节的庆典活动中。从欧洲出发，一艘船驶向了新大陆。1587年，西班牙的传教士在那里首先使用这种熟悉的活动，把破坏雕塑比喻为惩恶扬善，以此吸引人们改变信仰皈依天主教。

现在，人们还在寻找皮纳塔的意义。据布塞利亚斯市场的一名木匠所说，皮纳塔是一种短暂性或一次性的艺术。就像危地马拉复活节庆祝活动的一部分——用花朵和木屑做成的工艺繁复的地毯也会被破坏一样，皮纳塔的破坏被认为是一种创造性的发声。

Image copyright Alamy Image caption "当这些作品最后完美地呈现时，人们会非常高兴。"马尔科说（图片来源：Ton Koene/Alamy）

糖果店的店主们向我保证，这是适合儿童和成年人的健康的释压活动。他们告诉我，"击打人像可以释放你的攻击性，尤其当你打的是一个政客的时候！"然而，一些网上的消息源对此表示担忧，击打最喜欢的卡通人物（或者最不喜欢的公务员）是在纵容暴力，并可能对自己的情绪有害。

当我就这个问题请教马尔科时，她一脸茫然。这位凭借自己的手工而特别受到孙辈喜爱的老奶奶，非常肯定皮纳塔只关乎娱乐。事实上，她花费数小时做出的作品，在很短的时间内就被毁掉了，这比她等材料干透的时间还要短，但这正是使皮纳塔如此特别的原因之一。

我和玛雅选中了一个美人鱼的皮纳塔，代表她在海上度过的时光。当我们回到码头，我们把塑像绑在两颗椰子树中间，邀请其他航海家庭的孩子们来挥棒出击。

Image copyright Diane Selkirk Image caption 塞尔扣克一家人选中了一个美人鱼的皮纳塔来庆祝她们的海上时光（图片来源：Diane Selkirk）

我们的美人鱼先经受了几下结实的棒击，用陶瓷做成的躯干中心被打破了。孩子们争抢着从中洒出的糖果，而马尔科的杰作——我们精心挑选的皮纳塔，化为了一地破破烂烂的碎纸板。

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