图辑：荒无人烟的加州山谷

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加州的秘密地带

卡里索平原（Carrizo Plain）尽管距离洛杉矶市中心只有不到210公里，但却是一块鲜为人知的土地。卡里索平原国家公园于2001年成立，这座占地10.12万公顷的山谷公园每年仅有3万名游客造访。相较之下，距离洛杉矶224公里的约书亚树国家公园（Joshua Tree National Park）每年游客规模则多达160万人。

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地形险峻

18世纪，小股西班牙和葡萄牙探险家们开始进入山谷，并将原住民驱逐出去。然而，试图寻找水源和可耕地的欧洲定居者在这里却遇到了极为崎岖险峻地形的挑战。

险峻的山岭和荒原峡谷构成了卡里索平原北侧和南侧的天然屏障，横跨平原的圣安德烈斯断层给这里增加了地震活动的风险。在这一侵蚀严重的多山地带行走穿越极为艰难。因此，这里也成为加州最荒无人烟的地区。

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不可跨越的屏障

坦布勒岭（Temblor Range）形成了卡里索平原北部自然边界，阻止背包客和私营企业进入这一地区。几个世纪以来，人们普遍认为坦布勒岭无法翻越，但是国家公园在最近几十年里内铺设了道路。即便如此，公园内的许多地区仍然属于蛮荒地带。

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古代岩石艺术

北侧的坦布勒岭像是一堵高墙，而位于卡里索平原南侧的卡里恩特岭（Caliente Range）则由一座座孤立的山丘和巨大的岩石构造组成。这些岩石上描绘着有数千年历史的印第安人象形艺术图画，以及早期定居者刻下的名字和到访日期。

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大地上的伤疤

两座山岭之间是一片24公里宽，72公里长的平原。这片平原以及周围的山峰是由圣安德烈斯断层（San Andreas Fault）以及附近另外几条断层的地震活动所形成。在坦布勒岭山脚下有最壮观的圣安德烈斯断层出露。从空中看，这条断层就像是山谷北部边缘的一条伤疤。

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盐湖

在卡里索平原中央地带分布有很多盐碱滩，其中苏打滩（Soda Flat）是最引人注目的一个。山谷降下暴雨时，盐碱滩会积水变成一座大湖。这是站在附近的Overlook hill上远眺，可以看到山谷延绵的景象在水中呈现倒影的奇景。

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人口稀少

分散在山谷各处的几座历史久远，但却已被荒废的农场讲述着勇敢的人们曾经试图在此谋生，但最后却功败垂成的故事。即便现在，由于地形险峻、缺乏水源、与世隔绝，这里仍然没有常住居民。土地管理局将剩余的建筑物置于"抑制分解"状态，从而显示这里的定居者曾经面临的艰难而孤独的生活方式。

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游客稀少的地带

今天的加州人口不断增长，但却很少有人知道卡里索平原的存在。知道这里的人基本都是户外运动爱好者：这里拥有6条远足路线，两个营地以及740公里长的野外道路，驴友们可以在这里远足、骑行和骑马。和游客摩肩接踵的加州其他景点相比，到这里的游客可以享受到静谧宜人的自然美景。

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未开发地区

另外，卡里索平原还是加州最大的天然草原。每年春天，叉角羚羊在峡谷里广阔无垠的草原上自由奔跑。在绚烂的五彩野花映衬下，座座山峰更显高峻挺拔。

无论在哪个季节，游客在卡里索平原都能看到在南加州难得一见的独特景物：被人类开发之前以及建立城市之后的景象。对于人类早已改变的自然环境，卡里索平原提供了一个独特而终极的视角。

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