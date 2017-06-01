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走进法国小镇蒂耶尔（Thiers）的刀具精品店，就如同走进瑞士的钟表店。这里有太多令人眼花缭乱的选择：售价为 50 至 500 欧元秀气的小折刀和猎刀，售价数千欧元带真正猛犸象牙手柄的稀有折叠刀和手工锻造的大马士革钢刀。我就像一个站在糖果店里的孩子。

对刀具最热衷的人都会知道，蒂耶尔是欧洲闻名的自制精良折叠刀之都。这也是我来到这里的原因。我希望买一把带开酒螺丝锥的手工小折刀。因为有螺丝锥这个特定需求，帮我压制了濒临失控的买刀冲动。刀具是我"快乐生活"中一位忠实的伙伴。每次离家前，我都要从我的小小收藏中挑选一把刀放在口袋里。只要有机会，我就会使用它，即使是削香蕉头这种似乎荒谬的事情。

Image copyright yann guichaoua-photos/getty images Image caption 法国小镇蒂耶尔因其自制的折叠刀而闻名于世

被它历史悠久的工艺史所吸引，我来到这座位于奥弗涅地区的小镇（人口数 11,600）。小镇中有一条河名为 Durolle，一直为磨坊的桨轮提供动力。根据在河畔发现的古代磨刀石，这里制造刀具的历史至少可追溯到 15 世纪，或者更早的 13 世纪。

刀具制造由此而兴起。事实上，向我展示店里刀具的老板自己就制作了很多刀具，他的指尖有一些裂纹，非常黝黑。

身穿一件传统的蓝色工作服的多米尼克（ Dominique Chambriard） 骄傲地带我前往参观一款当地标志性的名为"Le Thiers"的刀，这款刀设计于 1993 年，正值"Confrerie du Couteau Le Thiers"（蒂耶尔刀具兄弟会）成立，这个组织致力于将刀具发展成为小镇的一大特色。当地十五位制刀大师（包括 Chambriard 在内），在几个月的时间里，基于 16 世纪公会前辈的思想完成了"Le Thiers"简洁、精妙、系统的设计。

Image copyright Bill harby Image caption 至少自 15 世纪以来，蒂耶尔就有了制作刀具的传统

"我们有两个首要目标：美观简洁的设计和优秀的功能，"Chambriard 用法语告诉我。

今天，基于广受认可的优雅设计，这些首要目标依然在许多精致的刀具中有所体现，比如成比例加长刀锋，或者美化的刀柄。这些精良的现代折叠刀通常由一位工匠手工组装，多数为手工操作，使用锤子、铁丝剪和电动带式研磨机及磨光机。

目前，在兄弟会里有超过 200 个家庭式刀具作坊，包括"Robert-David 刀具"，自 1919 年以来已经在多个不同家庭名下运营至今。这家商店出售多种风格的刀具，包括一款标志性的"Le Thiers"刀。

在到达小镇之前，我曾打电话询问能否前往商店订购一把"Le Thiers"刀，亲自挑选刀柄、刀片和折叠弹簧的材料。"是的，当然可以，"创始人的曾孙 Stéphane Brossard 先生说。

Image copyright Bill harby Image caption Dominique Chambriard 协助保护镇上标志性的"Le Thiers"刀的设计

Brossard 一把一把地向我展示各种不同的刀柄和刀片。我想要木质的刀柄吗？还是兽角的？骨头的？刀片呢？或许是经过抛光的不锈钢？或者大马士革钢，上面还有复杂的图案？

最终我决定刀柄采用经过抛光的橙绿色骆驼骨，而刀片采用精美的大马士革钢，总价为 407 欧元。毕竟，不是每天都有到蒂耶尔的机会。

Stéphane Renard 在蒂耶尔制作刀具已有 25 年。我看着他将构成大部分折叠刀的六个部件组装在一起：两片刀柄，两片钢衬的支柱，弹簧和刀片，多出来的部分是我特意要求的：螺丝锥。在 90 分钟的时间里，Renard 对我的刀进行组装、研磨、攻丝、抛光和微调，他愉快地回答着我的问题。很明显，对于见到购买自己正在制作刀具的顾客，他感到欣喜。

Image copyright Bill harby Image caption 每一把刀都是蒂耶尔刀具店老板手工制作

我的精美新刀是一把经典的"Le Thiers"。尽管这个小镇深受刀具制作传统的影响，但并非每位工匠都跟随潮流。Roland Lannier 在巴黎附近长大，他的家庭与刀具制作没有任何关系，他在 18 岁的时候来到蒂耶尔做刀匠学徒。后来他在蒂耶尔一家远近闻名的工作室"Perceval"工作，如今他已经自立门户制作刀具。这一行为很快为他在鉴赏家中赢得了众多支持者，就像受人喜欢的坏男孩一样。

Lannier 进入这一行业要归功于他在沉迷于大量重金属音乐虚度青春时所玩的中世纪角色扮演游戏。他的刀绝非传统的"Le Thiers"。干净利落的斜面刀柄材料为五彩斑斓的树脂或层叠的老式黑胶唱片，唱片上有格子图案或专辑标签等。

他是否曾申请加入令人尊敬的"Confrerie de Couteau de Thiers"？

"绝对没有！"他用标准的英语说道。他最著名的一把刀名为"为什么如此严肃？"。这是在向电影《蝙蝠侠》中"小丑"的扮演者，已故的希斯•莱杰的致敬。

Image copyright Bill harby Image caption 本文作者 Bill Harby 购买了一把由骆驼骨和大马士革钢制作而成的刀

的确，为什么要如此严肃呢？在蒂耶尔的刀具店里，我常常看到皱着眉头的顾客，对于在几百把精致的刀具中做出选择而犹豫不决。当然，我也是其中之一，花了三天时间浏览橱窗，垂涎欲滴，参观了许多我本应早已开心地带回家的精美刀具。最后，我带着大大的微笑购买了一把绝妙的刀。我经历了它的整个制作过程。只买了这一把刀，一把"Le Thiers"刀。

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