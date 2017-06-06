全世界都在学习的日本正念禅修

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在流线型的新干线子弹列车悄无声息地驶出站台时，我看到了一个奇怪的仪式。在短暂的停车期间，最后一节车厢上的列车员开始自言自语：他做着一系列动作，大声说话，最后对着列车的不同部件手舞足蹈地做着手势。

这位列车员到底在干什么？他此刻的行为就是正念练习的一种。日本人把这项活动称之为"指差确认"（日语里的本意是"呼唤并确认"），这是日本铁路员工已经持续了100多年的防差错操练术。列车员用手指着需要检查的器件，然后大声叫出它们的名称。通过自我对话加强印象，从而确保所有检查项目都没有遗漏。

Image copyright Alamy Image caption 日本列车员的"指差确认"（shisa kanko）：用手指指向要检查的部件，然后大声把它的名称读出来（图片来源: Trevor Mogg/Alamy）

这一做法似乎很见效。1994年，日本铁路技术研究院进行了一项研究，该研究也得到了《日本时报》的转载。研究发现，工人执行简单任务时的错误率是2.38%。而采取了"指差确认"操练术后，错误率降低到了0.38%——下降幅度达到惊人的85%。

这一做法好像和正念相距甚远，近年来，正念已经成为"坐禅"（在席子上盘腿而坐进入冥想）的同义词。马萨诸塞州立大学医学院荣誉教授乔·卡巴特-基恩（Jon Kabat-Zinn，他早在1979年就在这所医学院建立了以正念疗法为主的压力舒缓诊所）称，正念"不是在脑子里设想你正坐在一朵莲花上，假装自己是大英博物馆里的一尊雕像。简单地说，正念就是一种瞬间意识。"

千百年来，这种瞬间意识已经深深植入日本人的心灵深处。没人会刻意谈起它，但它又无处不在。

Image copyright Getty Images Image caption 茶客们在茶道过程中观赏茶杯造型（图片来源: Lonely Planet/Getty）

例如，茶道、俳句和观赏樱花都属于对于"瞬间"的高水平审美。茶道过程中，茶客们会在饮茶前观赏茶杯造型和茶室的装饰画，画中描绘的是本月繁盛的树叶和花朵。但是更重要的是，茶道要强调的是"瞬间"的价值，今天过后，这个场景，以及场景中的人都不会再次重现。

俳句是一种起源于17世纪的日本诗词。这种专门描写瞬间景色和感受的诗句已经成为一种世界知名的艺术形式。俳句只用17个音节就能抓住瞬间显现的核心要素，并通过具有抒情意义的自然景象来表达一种类似于禅修的突然顿悟。最著名的俳句是松尾芭蕉所做，以青蛙为主题的一首俳句：

古池，蛙跳，水声。

没什么比观赏樱花更充分地反映出日本人对于瞬间的留恋了。每年春天，日本各地的人们都会扶老携幼去观赏樱花。他们为什么对樱花如此热衷？樱花花期极短，只有1周左右，是一种转瞬即逝的花朵。"在日本人心目中，瞬间即逝的事物才是最美的，"日本禅宗法师、景观设计大师枡野俊明说。

Image copyright Angeles Marin Cabello Image caption 没什么比观赏樱花能更充分地反映日本人对于瞬间的留恋了（图片来源: Angeles Marin Cabello）

日本人对于瞬间的眷恋还体现在很多其他习俗当中，譬如赏月。（编注：中国之外）很少有一个国家会像日本一样把9月里的一个夜晚列为节日来庆祝月圆。另外，日本人还为从菜刀到毛笔，甚至用过的缝衣针等等无生命事物设立了纪念节日。

另外，还有越来越多的女性加入到观赏苔藓的行列中来。受到藤井久子的畅销书《苔藓》和《我亲爱的朋友》的推动，在日本，观赏苔藓正在日渐成为一项时尚活动，年轻女性更是趋之若鹜，纷纷奔向日本各地铺满苔藓的森林。她们并不像普通的游客那样看到玫瑰就停下来闻闻花香，而是跪在甚至趴在地上，用放大镜仔细欣赏苔藓的美丽。

对我们来说，苔藓只不过是一种极为普通的低等植物，要是没有布满苔藓的山石或石灯笼，就不能称作是日本禅园。禅园是侘寂（wabi-sabi）的真实体现——侘寂是一种强调朴素而幽寂的精神，正是这种精神及其引申出的意境构建了日本美学的根基。

日本人的正念意识绝不仅仅是观赏甲虫和鲜花而已。有无数的仪式遍布生活的每个角落，它们都在告诫你要"珍视当下"。在学校，每天上学和放学时都要举行简短仪式，学生们相互问好，然后教师宣布当天的活动内容。每堂课前后，学生和教师都会起立互致鞠躬礼。上课前，教师会要求学生闭上双眼以集中注意力。

Image copyright Angeles Marin Cabello Image caption 禅园是侘寂的真实体现-侘寂是一种强调朴素而幽寂的精神（图片来源: Angeles Marin Cabello）

建筑工人每天开工前则要做集体体操伸展四肢。在写字楼里，同事会对你说"您辛苦了"作为对你所做工作的感谢。把名片递给别人，他会仔细端详并评论一番，绝不会直接放进口袋。

卡巴特-基恩说，所有这些仪式的目的在于让我们"关注那些我们一般不会考虑的事情。"这些仪式让你在一天时间内知道自己身在何处，在做什么事情，而不是像打开自动驾驶仪一样度过一个小时接一个小时，只是为了等待下班铃声的响起。

和日本文化中其他大部分现象一样，这些礼仪的来源都是禅宗。"千百年来，正念一直是佛教传统的一部分，"京都妙心寺僧人川上高史说。早在镰仓时代（1185-1333），禅宗就已流行于武士阶层，并深刻影响了艺术、茶道、插画和园林的早期发展。在太平无事的江户时代（1603-1868），禅宗则进入了普通人的教育领域。

Image copyright Shinshoji Zen Museum and Gardens Image caption 对于禅宗修习者而言，禅是一种渗透进生活方方面面的态度（图片来源: Shinshoji Zen Museum and Gardens）

对于禅宗修习者而言，禅是一种渗透进生活方方面面的态度：沐浴、烹调、打扫、工作。"日常生活中的每一项活动和行为都是在修禅，"广岛县福山神胜寺的桑垣江梨子说。

保罗·瑞普思（Paul Reps）1957年出版的禅宗文集中有一篇有趣的故事《禅肉禅骨》印证了这一观点。故事的情节是：手野学习禅宗多年，希望成为禅宗教师。他前去拜访禅宗大师南院法师，这天下起了暴雨。为了礼貌，手野把他的木屐和雨伞放在南院法师的门外。

双方寒暄过后，南院法师问手野："你把雨伞放在了木屐的左边还是右边？"手野答不上来，觉得自己距离禅宗的要求还很远，于是回去又学了6年。

我们大多数人都不会把问题想那么远。然而，南院法师提出的问题却仍然不失中肯。有越来越多的研究者发现，对瞬间意识的正觉不仅有助于缓解压力、增加幸福感，还会抑制焦虑和抑郁。

斯坦福大学同情心培养计划高级教师利·维斯（Leah Weiss）是数量不断增多的提倡"生活正念"的专家之一。"生活正念"是指在一天之内的所有时间都练习正念，而不是只做10分钟的冥想。维斯说，正念能够"增强你对自身意识、情感和周围事物的了解，即便此刻你正在做任何其他事情。"

Image copyright Alamy Image caption 日本人仔细欣赏苔藓的美丽（图片来源: Andrew Whitehead/Alamy）

那么，我们该如何在日常生活中练习正念呢？最好从简单的事情开始做起，比如，早晨离家上班时不妨"指差确认"一番。灯关了吗？查一下。窗户关了吗？查一下。带钱没有？查一下。带手机没有？查一下。这样，你就永远不会忘带钥匙。

或许，你还能挤出些时间观察地上的苔藓。

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