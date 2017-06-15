更甚法国香槟的意大利气泡酒
当我探访意大利弗兰奇亚考达地区（Franciacorta）时，首先注意到的就是葡萄园上覆盖的浓雾。几米外的一个中世纪地下室，似乎都不能看得十分清晰，人们正聚在那里一起品尝这一地区生产的气泡酒。我不断问自己：这些湿气和浓雾对美味的气泡酒发挥了什么作用？
这恰恰就是关键所在。
弗兰奇亚考达是意大利现存最为完好、最为优秀的葡萄酒天堂。忘掉那些被过分高估的、大量生产的普罗塞克（Prosecco），甚至香槟（Champagne）吧。在这块位于布雷西亚（Brescia）西北 30 公里的肥沃土地上出产的气泡酒或许比标志性的意大利酒更负盛名。
在弗兰奇亚考达，葡萄均由人工采摘，而且酒浓度更高。即使酵母发酵时间也比香槟更长。未标年份的酒至少需要 18 个月（相比之下香槟为 15 个月），而名为"维沙华"（Riserva）的标年份酒至少需要 5 年（相比之下香槟为 3 年）。您可能会珍藏这样的酒，在特殊的场合享用。
究竟是什么造就了这气泡细小、口感如丝般润滑的白"satèn"（弗兰奇亚考达气泡酒专属术语）以及这一地区的玫瑰甜酒，秘密就在于这一地区独特的土壤。
葡萄园坐落于一个土壤肥沃的圆形山谷中，一边是阿尔卑斯山，另一边是伊塞奥湖（Lake Iseo）。富含硅元素的冰川曾经覆盖这一区域，冰川消融后，目前该地区的稀有矿物质含量非常丰富。冰川在冰川时期末逐渐消融，形成了大块的泥炭球和岩石碎屑，经过成千上万年的变化成石过程，形成类似陨石的碎片。
当我穿越湖边美丽的"Le Torbiere"湿地时，仍然可以看到冰川的化石遗迹。努力想要走出泥淖的我抬头仰望，我看到了奥法诺山（孤山）。这是平原上突起的一座孤立的小山，形状如同一块巨大的意大利蛋糕。它屹立在那里，像守护葡萄园的一名卫兵，成为了一道天然的屏障，将从 3,000 米高的阿尔卑斯山吹来的冷风阻隔在外，让这里的温度始终保持在冰点之上。这种环境有利于葡萄的"呼吸"，最终可以提升气泡酒的香气。雾气伴随着温柔的风，滋养着葡萄藤。
呼吸着这洁净的空气，我迈步走入"地下世界"，弗兰奇亚考达气泡酒在这里生产和培育。如今，大约 116 家葡萄酒制造商，组成了一个保障生产标准的联盟，很多瓶装酒堆放在这里，这里的低温成为了天然的冰箱。
当地的一位旅店老板，同时也是酒窖拥有者 Marco Pellizzari 带我进入了旅店的地下室，这里曾是 16 世纪的修道院。一口古老的深井，修女曾在此取水，已经被改造成了一个垂直的酒窖，储存着他的 800 多瓶酒。在我的头顶上，是一座古老罗马神庙的遗迹。
一世纪时，罗马人最早开始在这里培植早期的葡萄园，而种植葡萄和生产精品葡萄酒的真正工艺是由僧侣流传开来，经过一代代的传承，最终被当地贵族、中产阶级家庭和农民所掌握。
法国拥有悠久的葡萄酒酿造传统，来自这一国度僧侣们随着查理曼大帝来到了这个意大利山谷。他们排干了弗兰奇亚考达的湿地，在整个区域种植葡萄园并教当地人如何用手小心地采摘葡萄。作为将沼泽地变为农业用地辛勤付出的交换，布雷西亚教会当局为僧侣们减免了税赋。这也是弗兰奇亚考达古老名称的来源：Franzia Curta 是一个免税修道院法庭。
当地的葡萄酒制造商将他们的气泡酒作为贡品，送给统治意大利众多城邦国家的文艺复兴王室，当时这些气泡酒被认为是意大利最好的酒。在 15 和 16 世纪，弗兰奇亚考达最富盛名的酒是科尔泰夫兰卡红宝石（Ruby of Corte Franca），一种出产自帕拉蒂科（Paratico）的气泡红酒，以及"Mordace"，译作"即食"，这种酒带有能让舌尖感到酥麻的气泡，是理想的餐后酒饮品。
但丁·阿利吉耶里（Dante Alighieri）也是被这些著名的红酒吸引而来。当这位伟大的意大利诗人于 1311 年由于在战争中选择支持反对教皇派而从他热爱的佛罗伦萨被流放，他在意大利游荡了 10 年，寻求不同文艺复兴王室的支持和接待。他的旅行最终到了弗兰奇亚考达。在这里，他成为了帕拉蒂科城堡兰提尔瑞伯爵的座上宾客，这里如今已成废墟。
"远离家乡，他能享受到的只有意大利的美酒，可以让他振奋，抚慰他充满想象力的智慧之火，"接待但丁的房主的一位后人 Fabio Lantieri 说道，他仍然经营着这一古老贵族的红酒事业，并且喜欢用自己酿造的气泡酒招待客人。
但丁在这里对他的生命进行思考，在葡萄藤中行走，目睹伊塞奥湖和像炼狱山一样从深水中突起的蒙特孤岛的风景。朦胧的九阶葡萄园让人想起这位诗人的代表作《神曲》中地狱的九个同心圆和天堂的九个球体。
气泡酒似乎不仅为但丁的流放增添了乐趣，更融入了他的血液，滋养了他的艺术。因为无论何时，只要你品尝一杯弗兰奇亚考达，你所获得的体验远不止一杯气泡酒，你将同时品尝到粘土本身的精华。
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