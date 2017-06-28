图辑：伊朗最后的穴居人

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一座古老的洞穴村

迈满德（Maymand）位于伊朗首都德黑兰以南约 900 公里处，这里一个古老的村庄中散落着穴居人的住处。洞穴状的地下居住所从软岩上穿凿出来。根据现场发现的一些石刻，这里可能已经有超过一万年的历史。

被联合国教科文组织列为世界遗产地的迈满德已经连续 2000 多年有人居住，因而成为伊朗保存至今的最古老的村庄之一。

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根据季节变化搬迁

迈满德位于伊朗中部干旱山区的一个山谷中，经历着极端炎热的夏天和异常寒冷的冬天。村民们为了适应恶劣的条件，需要根据季节搬家。

夏季和初秋时节，他们住在有茅草屋顶的家中，这样可以保护他们不受酷热侵扰。当温度骤降，刺骨寒风席卷山谷时，迈满德的居民们就搬到地下居所。

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冬季的洞穴

在这些建于一万多年前的 400 个洞穴中，90 个保存完好。这些洞穴中最大的包含 7 个房间，每间房间约 2 米高，20 平方米大，但每个洞穴的大小各不相同。

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现代生活

居民们对洞穴进行改造，以适应他们的生活方式：他们通了电，这样就可以制冷或者观看电视。然而，这里没有自来水，通风情况不理想。一些墙壁上黑黑的一层是由于点火做饭或房间取暖产生的烟灰造成的。

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远古遗迹

这座村庄曾经信奉古老神秘的拜火教，拜火教在波斯统治时期呈繁荣之势。能够展现迈满德昔日精神面貌的一些遗迹依然存在，比如 Kicheh Dobandi 洞穴，据说过去这里曾是一座寺庙（现在是一个小博物馆）。在 7 世纪，伊斯兰教超越了拜火教，成为迈满德的主要宗教。今天，这些洞穴是世界上少数几个洞穴清真寺之一（如图）。

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游牧牧羊人

大多数村民都是农牧民，他们在山地牧场养牛，当迁移到有地下牛棚的洞穴时，就把这些动物也带过去。居民们还收集药用植物，他们深信这些植物能帮助他们保持身体健康，实现长寿。

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一种正在消失的生活方式

现在，越来越少的人选择住在洞穴里。一些人在冬天的时候搬到附近的城镇，夏天再回来。据估计只有 150 人一年到头都住在这个村子里。

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保护一项遗产

每年人口减少对迈满德独特生活方式的延续造成了威胁。2001 年，伊朗文化遗产、手工业和旅游组织做了大量工作来提升迈满德的知名度。从那以后，村里接待了更多游客，现在迈满德甚至提供洞穴，晚上游客可以住在里面，体验一种已经延续了数千年的生活方式。

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