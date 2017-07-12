将新世界一分为二的小镇

Image copyright Getty Images Image caption 在托德西利亚斯小镇，葡萄牙和西班牙瓜分了他们尚未发现的土地（图片来源：Franz Marc Frei/LOOK-foto/Getty Images）

乍看上去，位于西班牙巴拉多利（Valladolid）德杜罗河（Duero River）畔的小城托德西利亚斯（Tordesillas）平淡无奇。它的老城区仍然完好保存着可追溯到中世纪时期的广场和教堂。但如果在圣保罗（São Paolo）、卡塔赫纳（Cartagena）或任何其他中美或南美城市提到托德西利亚斯，很多人会立即认出这个名字。1494 年，正是在这里，西班牙（当时是卡斯蒂利亚王国 Kingdom of Castile）和葡萄牙瓜分了他们尚未发现的土地，巴西也因此成为了美洲唯一一个说葡萄牙语的国家。

或许是由于这个小镇所处的位置，让它成为了历史上著名的《托德西利亚斯条约》（Treaty of Tordesillas）谈判地的完美选择。"它的地理位置非常重要，就如同道路中的十字路口一样，"巴拉多利德大学艺术史教兼托德西利亚斯伊比利亚-美洲关系研究中心主任米格尔·安赫尔·扎拉马（Miguel Angel Zalama）说道。"那里[依然]存在着一座宫殿，一切都表明[条约]就是在那里签署的。"

但皇室行宫的存在以及小镇的地理优势可能还不是天主教君主、卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉（Isabella of Castile）与阿拉冈国王斐迪南（Ferdinand of Aragon）选择它的唯一原因。

"带着'非常辉煌、古老、王室、皇家以及高贵别墅'[中世纪时期称呼]的名头，这个卡斯蒂利亚小镇的历史传统与葡萄牙密不可分，"巴塞罗那大学历史教授里卡多·皮克拉斯·塞斯佩德斯（Ricardo Piqueras Céspedes）解释说。"在 14 世纪，葡萄牙的玛丽女王（Queen Mary of Portugal）和[当时]尚未成年的比阿特丽斯（Beatriz of Portugal）曾经生活在那里。可能这是一种政治姿态，让葡萄牙人在一片中立的土地上感到更加舒服。"

伊莎贝拉和斐迪南完全有理由去取悦葡萄牙。虽然在 1494 年 5 月和 6 月期间就进行了商讨，但是《托德西利亚斯条约》经过一年的讨论仍然未能定稿。两国之间剑拔弩张，西班牙迫切要在大西洋的征服之旅中分得一杯羹。开始条约谈判时，西班牙探险家哥伦布在他的处女航返航途中遭遇了一场暴风雨，而那次航行他以为自己到达了印度。他不得不在里斯本附近抛锚，因此被迫将他的发现首先告诉了葡萄牙国王约翰二世。经过协商，新发现的岛屿也纳入了 1479 年的《阿尔卡苏瓦什-托雷多条约》，该条约将加那利群岛主权划归西班牙。此前，约翰二世宣称葡萄牙已经统治了这些岛屿。

Image copyright Margarita Gokun Silver Image caption 《托德西利亚斯条约》在剑拔弩张的气氛中进行了一年的讨论（图片来源：Margarita Gokun Silver）

与此同时，曾经与哥伦布一起航行的西班牙航海家马丁·阿隆索·平松（Martin Alonso Pinzón）成功地驾驶他的船只平塔号（Pinta）从西班牙登岸，并且立即把新发现土地的消息送到巴塞罗那。天主教君主正在巴塞罗那听政，而斐迪南也刚从伤病中恢复。得到消息后，君主派遣使者前往拜见教皇亚历山大六世并陈述了哥伦布的发现。教皇来自于巴伦西亚（当时属于阿拉冈王国的一部分），因此与天主教君主关系颇为密切，教皇颁发了三道诏书。其中 1493 年 5 月 4 日颁发的诏书实际上废除了《阿尔卡苏瓦什-托雷多条约》。条约约定，葡萄牙和西班牙不再按一条平行线来瓜分大西洋，而采用一条从南极到北极横穿大西洋的垂直线。

葡萄牙人被激怒了。葡萄牙不但失去了新的岛屿，现在如果调遣军队驶往非洲，可以利用的空间非常有限，因为这条线仅位于佛得角（Cape Verde）以西 100 里格（大约 320 英里）。

"葡萄牙人当然希望保住他们在非洲的殖民地[和]他们在大西洋的岛屿，"扎拉马说。"划出这样一条线令葡萄牙人震惊，因为他们完全无法航行。要想航行，[他们]需要顺风而行，而找到风向有时必须要绕很大的圈子。而按照这道诏书他们将无法做到这些，因为[他们会发现自己]已经进入了卡斯蒂利亚境内。"

Image copyright Margarita Gokun Silver Image caption 从南极到北极的一条垂直边界，将世界在分割给了西班牙和葡萄牙（图片来源：Margarita Gokun Silver）

随后葡萄牙和西班牙之间展开了大量的外交磋商。双方都不愿开战，但是在谈判期间又都在秣马厉兵。在 1493 年 9 月谈判期间，哥伦布开始了他的第二次航行，承诺要为他的君主带来有助于谈判的信息。1494 年 4 月他实现了自己的诺言，送回了一幅标记了新发现土地的地图。但是他并不知道约翰二世已经同意放弃水平分割的方案，并且对地图进行了篡改。他将伊斯帕尼奥拉岛（他首次探险时发现的岛屿，现为海地/多米尼加共和国）的纬度向北移动了几度，将它放在了与加那利群岛平行的位置，以确保西班牙依照《阿尔卡苏瓦什-托雷多条约》具有统治权。

但是当哥伦布的地图到达时，葡萄牙人已经就垂直划分做出了让步。关于最令人担心的非洲航行问题，约翰二世只要求将线移动到佛得角以西 370 里格（1,185 英里）的地方。在这一协议下，葡萄牙可以随意向分界线的东部航行（已知的佛得角群岛和非洲海岸），而西班牙的疆界将向西扩展，包括哥伦布最新的发现在内。由于哥伦布的新地图并未展示出葡萄牙疆界一边有任何新土地，所以伊莎贝拉和斐迪南一致同意了这个协议。

没人知道新的分界线穿过了巴西疆界顶端，因而将这个国家东部海岸的统治权交给了葡萄牙。1500 年，葡萄牙航海家佩德罗·阿尔瓦雷斯·卡布拉尔（Pedro Álvarez Cabral）在航行中发现了巴西，并以本国国王的名义宣称了对它的统治权。在随后的几个世纪，葡萄牙不断加强了对巴西大陆的影响，因此巴西成为美洲大陆上唯一一个说葡萄牙语的国家。

Image copyright Getty Images Image caption 巴西是美洲唯一一个说葡萄牙语的国家（图片来源：Karol Kozlowski/Getty Images）

"对于[今天]大多数巴西人而言，《托德西利亚斯条约》意味着葡萄牙君主对'未知的'西方土地统治权的一个宣示，"圣保罗大学伊比利亚历史教授安娜·保拉·托雷斯·梅吉亚尼（Ana Paula Torres Megiani）说。"[但它同时也是]了解欧洲和世界统治与霸权关系的一个重要历史性时刻。"

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