计划出国旅游？快来这些城市捡便宜

Image copyright Getty Images Image caption 在后脱欧时代，伦敦在经济学人智库发布的生活成本指数中排名中下降（图片来源: Vladimir Zakharov/Getty Images）

在过去的一年里，全球范围内民族主义兴起及油价下跌致使全球经济发生了剧烈变化，这一系列变化当中的一个便是，某些长久以来高居全球最昂贵城市排行榜的城市生活成本正在下降。

在国际政治、此消彼长的进出口及汇率波动的作用下，伦敦等城市在经济学人智库（Economist Intelligence Unit）每年发布的生活成本指数榜上急速下滑，伦敦已经在此前的脱欧公投中做出了退出欧盟的决定。同时，在大多数情况下，很多国家的本地货币对外国货币都出现了贬值（通常会伴随着当地通货膨胀率的陡然增长），那些外国公司派驻在这些国家的外国人成为了这一波生活成本下降情形的最大受益者。

与生活在这些地方的居民及外国人交谈的过程中，我们发现了上述变化正如何影响他们的生活，以及在这些突然之间变得更划算的城市里，人们如何尽量省钱。

伦敦

2016年，英国在脱欧公投中选择了退出欧盟，这一决定很快就给英镑对其他货币的汇率带来了负面影响，导致曾长期位居生活成本指数榜最高位的伦敦在一年内下跌了18位，而这一情形也吸引了大批国际游客前来英国，趁机购买包括奢侈品在内的各类商品；一项调查估计外国人在英国的消费同比上涨了36％以上。

然而，国际运输公司MoverDB.com创始人伊恩·怀特（Ian Wright）表示，由于英镑较之外国货币贬值，英国的进口成本上涨了，"有的商家还偷偷缩小了商品的尺寸"。（脱欧公投后，Toblerone巧克力公司很快调整了巧克力条的形状，但该公司否认这一调整与英国脱欧决定有关）。专家预计，受脱欧影响，英国的水果和蔬菜等重要进口商品的价格还可能继续上涨8％。

不过，人们还是有诸多方法来更为宽裕的生活——最重要的一条是找到最划算的住房。通常情况下，住在伦敦南部和东部要比住在西部和北部便宜。

"伦敦有一点很奇特，就是你可以在几百万英镑的豪宅旁边租到政府公屋。"来自加拿大的怀特表示。

Image copyright Getty Images Image caption 伦敦的阿比伍德是12世纪兴建的勒斯内斯修道院遗址所在地（图片来源: Ray Wise/Getty Images）

怀特住在伦敦东南部的阿比伍德区（Abbey Wood），这一带的租金低，一套房子月租约1,000英镑，售价约325,000英镑。"虽然现今这一带的发展不很活跃，但这里有12世纪兴建的勒斯内斯修道院（Lesnes Abbey）的遗址，附近还有许多公园，以及森林，你可以免费进入玩赏，"怀特说道。其他比较划算的选择包括了地理位置更居中的东伦敦奥林匹克公园附近的莱顿地区（Leyton），以及莱顿南边的东哈姆（East Ham）。伦敦南部的东克罗伊登（East Croydon）正在经历大规模整修，还将建起一座新的购物中心——同时月租金低至500英镑。

怀特表示，虽然目前英国总体上有些反移民情绪，但可以放心的是，英国首都依旧非常包容，文化也相当多元。"与美国的城市相比，伦敦没有那么多少数族群聚居区域，来自全世界的工作者和移民融杂居住，我想这是伦敦最棒的特色之一。"

北京

许多中国城市都在今年的排行榜上下降了十位之多，比如北京就下降了16位。虽然该报告并未说明为什么中国城市排行下降，但有消息人士指出，对中国出口产品的需求降低及人民币对美元贬值是背后的原因。

Image copyright Getty Images Image caption 在北京的时尚地带三里屯就能找到划算的公寓（图片来源: Andy Brandl/Getty Images）

与伦敦相同的是，居住空间的舒适度取决于你愿意搬离市区多远：在距离市中心以东22公里的通州，单间卧室的月租金只要2,500人民币。"但是作为外国人，你最好住得离市区近一些，租金大概是4,000人民币，你可以住在三里屯附近比较'酷'的地方（市中心东北方向九公里），或是住鼓楼（市中心以北五公里）。"目前住在北京的美国人奥姆·布法罗（Om Buffalo）说道。总体上，北京南边和西边比北边和东边便宜。

其他省钱的方式包括了用地铁替代出租车出行。"如果是中长距离的行程，打车反而耗时更长，而且打车比地铁贵很多，"北京猎豹移动全球营销传播总监乔什·王（Josh Ong）表示。"一开始你会觉得有点恐怖，特别是在高峰时段，但是稍作研究后你就会知道应该怎么坐地铁了。"

他给其他人的建议包括学习当地人，用大众点评网找北京人去的地道餐馆。"北京的西餐是高级菜，而你身边就有很棒的面馆和饺子馆。"

Image copyright Getty Images Image caption 像当地人一样，用大众点评网找面馆和饺子馆（图片来源: Diane Levit Design Pics/Getty Images）

拉各斯

石油是尼日利亚的主要出口产品，而受全球油价下跌的影响，该国最大城市拉各斯（Lagos）在生活成本榜单上的排名跌落了16位。这对外国雇员或许是有益的，但是外国人社区I nterNations 大使、来自美国的哈希姆·赞（Hashim Zein）认为，由于货币通胀抬高了当地物价，偷盗等犯罪数量可能增加，因此保障当地安全的挑战也更加严峻了。

不过当地人的说法是，一点常识走遍天下，不能因为物价上涨了你就搬走。"尼日利亚给我的感觉就像家一样，因为当地人有一种态度，那是一种实干精神和韧性，无论发生什么事情都快乐面对，"哈希姆·赞如此说道。这个城市知道如何享受。"没有哪里的派对比得上拉各斯的派对——一周七天不停歇！"

Image copyright Getty Images Image caption 在这个尼日利亚最大的城市，当地人拥抱的是一种实干精神和韧性（图片来源: Andrew Holt/Getty Images）

拉各斯在地理上分为两部分——大陆和岛屿（岛屿由若干小岛组成，拉各斯湖将岛区与大陆分割开来）。大多数外国人生活在岛屿上，当中包括了富裕的维多利亚岛（Victoria Island）居住区，距离市中心向南17公里便是维多利亚岛，该岛是更大的莱基半岛（Lekki peninsula）的一部分；同样是高端居住区的还有伊科伊岛（Ikoyi），距离市中心向南15公里，是殖民时期为英国旅居者修建的居住区。而从岛区向下几公里处的莱基区附近，一座新城正在建设当中。

哈希姆·赞表示，大部分从事制造业工作的人需要住在大陆上，而依鲁佩丘（Ilupeju，市中心向北八公里）和依克亚（Ikeja，向北15公里）是最适合外国旅居者居住的地方，因为那里更安全，基础设施更便捷，也靠近众多企业所在地。

墨西哥城

墨西哥城在2017年132个城市中排名第82位，该城市的生活成本一直以来都不是很高，但今年依旧下降了九位，原因包括本币贬值、通胀上升、当地物价略微抬高，以及天然气价格上涨，这也是引发全城抗议的原因并导致了公交提价。

在博客上记录墨西哥旅行的伦敦人劳伦·考基（Lauren Cocking）认为，基于以上原因，走路去地铁站要比坐公交更明智；虽然考基更依赖公共交通，而非私人交通，但如果是晚上需要坐车，她还是推荐优步。"优步比出租车更便宜，也比公共交通安全的多，尤其是晚上。"

Image copyright Getty Images Image caption 想省钱，就去墨西哥的当地市场买菜（图片来源: Harald Sund /Getty Images）

另一省钱方法是，不要去大超市，而是去“tianguis”（当地市场）购物。"价差非常惊人，"考基说道。"对我来说，在这里生活最大的吸引力是美食。"

考基说大多数外国人喜欢扎堆住在罗玛（Roma）和康德萨（Condesa）这两个居住区，但是这两个地方都不能代表墨西哥城的魅力。"我的建议是搬去那些被低估的街区，比如纳瓦特（Narvarte，市中心向南7.5公里）或德尔瓦勒（Del Valle，向南9公里）。"考基说道。"这些地方是更'本土'的居民区，受地震破坏的风险性也更低。另外城市南边的其他居住区也不错，比如克皮尔克（Copilco，向南15公里）和克由阿肯（Coyoacán，向南12.5公里）。"

"克由阿肯是一个美丽的前殖民地居住区，有许多传统房屋、宜人的公园、安静的街道，还有一个充满了各色街头美食和娱乐设施的热闹的中心广场。"纳塔利·B（Natalie B）说道。纳塔利是墨西哥城本地人，在当地旅游公司“My Local Cousin”工作。"如果你想在地道的墨西哥居民区获得更传统的墨西哥式体验，纳瓦特是个好选择；纳瓦特始建于20世纪40年代，一直到70年代还在修建，那里有许多原汁原味的建筑、安静的街道和家庭生活的氛围。"

Image copyright Alamy Image caption 墨西哥城的前殖民居住区克由阿肯有许多街头美食、娱乐设施和公园（图片来源: Luis Emilio Villegas Amador/Alamy）

布宜诺斯艾利斯

继伦敦之后，在生活成本指数榜单上跌幅最大的是布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires），受阿根廷经济波动的影响，该城市下跌了20位。不过，马蒂·朗（Madi Lang）表示，当地人对这种物价的波动已经习以为常了。马蒂·朗是一个在布宜诺斯艾利斯生活了十年的美国人，经营着一家名为"布宜诺斯艾利斯文化接待"（Buenos Aires Cultural Concierge）的旅行线路公司。"这里的经济一向很疯狂。"朗表示。"但只要有烧烤牛肉，他们就能从容应对。"

探戈舞老师、InterNations大使露拉·布莱克（Lola Black）形容布宜诺斯艾利斯为一座"现代、不用费力就能表现出一种酷劲儿、充满欧洲-拉美闲散舒适气氛"的城市。要想尽情感受布宜诺斯艾利斯的这一魅力，外国人应该考虑住在普埃托马德罗区（Puerto Madero），那是一个距离市中心东南部4公里的高端社区，干净，靠近大海；历史感浓厚的圣特尔莫区（San Telmo）也是好选择，圣特尔莫距离市中心向南4公里（但住在圣特尔莫的一大问题是，那里不是那么安全）。

Image copyright Getty Images Image caption 普埃托马德罗为海滨区带来了一种闲散舒适的欧洲-拉丁氛围（图片来源: Panoramic Images/Getty Images）

如果你是为了著名的探戈而来，那你应该住在位于中心区域的阿尔马格罗（Almagro），从市中心向西6公里就是。"阿尔马格罗是非常完美的居住区，就在市区中央地带，距离旅游／时尚热门区域巴勒莫（Palermo）和闹市区很近。"朗说道。"这里有酒吧、餐厅、探戈舞厅、现场音乐，非常生活化。"

众多的免费活动和公园也让这座城市成为了一座完全消费得起的娱乐之都。"这里有成百上千个广场和公园，是度过午后时光、喝马黛茶（mate，传统茶饮料）、看来往行人，以及放松自己的绝佳场所。"朗介绍道。她个人非常喜欢的是雷科莱塔（Recoleta）的维森特洛佩兹广场（Plaza Vicente Lopez）、菲布勒罗3号公园（Parque 3 de Febrero）的罗瑟达尔罗德花园（Rosedal Rode Garden），以及圣特尔莫的莱萨马公园（Parque Lezama）。

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