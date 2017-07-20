在马来西亚“猫城”古晋寻访猫的足迹

Image copyright Getty Images Image caption 古晋到处都看得到猫的踪影（图片来源：Grant Dixon/Getty Images）

坐在出租车上从古晋（Kuching）机场前往市区，我已经可以看出，自己一定能很好地融入这座马来西亚城市。我是个喜欢猫的人。

无论走到哪里，都看得到猫的踪影。一只巨大的白猫在唐人街外的交叉路口向我挥动爪子。几只猫静立在清真寺旁道路的一侧，凝视着四周，像机器人一样一动不动。而另外几只脏兮兮的野猫四窜于建筑物的各个侧面，犹如街头艺术。

"从古晋这个城市的名字来看，就可以知道古晋对猫有多么的痴迷。"在古晋猫博物馆工作的艾米尔（Amir）说。"在马来语中，"kucing" 一词就是指猫。"

马来西亚婆罗洲，很多时候人们会自然地将其与猩猩联系起来，猫博物馆位于古晋北部市政局（Kuching North City Hall），这里无疑是了解所有关于猫科动物及其与这座城市关系的最佳地点。

这里有木乃伊一样的埃及猫遗体，也有当代绘画以及瓷俑等，借以追溯 5000 年之前与猫有关的历史，艾米尔站在中间，解释了为何城市以猫命名背后的几种说法。

Image copyright Esme Fox Image caption 位于古晋北部市政局的猫博物馆展示了 5000 年以来猫的历史（图片来源：Esme Fox）

有些人认为，首位砂拉越拉者（Rajah of Sarawak），英国人詹姆斯·布鲁克（James Brooke）于 1839 年左右到达古晋时，他指着落脚点，问这是哪里。一位当地人错误地认为他指着一只路过的猫，于是告诉他这是"kucing"（猫）。

也有人声称，古晋名称来自于一种曾经在整个地区生长的树木，这种树能结出名为龙眼的小果实，或称之为"猫眼水果"，与荔枝类似。最后一种说法是，当居民发现了生活在砂拉越河岸的短尾猫时，选择了这一异乎寻常的名字。

参观博物馆后，我非常希望了解更多的猫和古晋居民之间的关系。

我安排与一名当地导游哈里斯（Harris）见面，他能够更多地向我展示这座城市中最有名的猫图像。古晋是不同人口的家园，其中包括马来人、中国人和印度人以及当地部落人群，如伊班、拜迪乌、欧兰乌卢和马拉诺族。我们一边走，哈里斯一边解释说，猫对于各群体均非常重要。例如，对中国人来说，这是好运的象征。在伊斯兰教文化中，猫享有很高的地位，伊斯兰教是婆罗洲土著部落的主导信仰，已有数百年的历史。我甚至发现先知穆罕默德拥有一只名叫米埃扎（Muezza）的猫，并且对它倍加关护。

Image copyright Getty Images Image caption 在沙捞越河畔，古晋是马来人、中国人、印度人和当地部落人口的家园（图片来源：Richard l'Anson/Getty Images）

同时，婆罗洲居民长期以来一直很重视猫，因为它们有助于控制老鼠及鼠疫。哈里斯告诉我，在二十世纪五十年代，当局曾试图用化学品来消灭携带疟疾的蚊虫和鼠类。化学品对这一地区的猫产生了负面影响。之后，英国皇家空军在一次任务中将 14,000 只猫伞投至马来西亚婆罗洲农村，这被称为"投猫行动"。

几只色彩斑斓的大猫立于喷水池顶部，我们走过它们的身边，海滨旁还有一些用青铜铸造的俏皮的猫。哈里斯解释说，随处可以见到猫的踪影：学生们在 I-CATS（砂拉越国际高等工艺学院）学习，当地广播电台是 Cats FM。他指着巨柱顶端的城市饰章：一对正义天平和一只金色的猫，下面还有四只白色的猫。"你看，从古至今，猫已深深地融入我们的城市。"他说。

在我们游览结束时，我非常希望去看一些活生生的猫，所以哈里斯带我去喵喵猫咪咖啡馆（Meow Meow Cat Café）见他的朋友，喵喵猫咪咖啡馆位于沙捞越河附近的卡特彼勒博物馆以南 5 公里。这家咖啡馆的主人和创始人珍妮特认为，她必须开设一家猫咖啡馆，来慰藉那些无法在家里养猫的居民。

"我们这里目前有六只猫，并且属于不同的种。"她说。

Image copyright Getty Images Image caption 古晋的中国人认为，猫会带来好运（图片来源：Andrew Watson/Getty Images）

我看着珍妮特的顾客们：一位女孩躺在沙发上，一只名为奇异果（Kiwi）的毛茸茸的大白猫在她旁边伸展着四肢；一名男子坐在地板上与一只帝王一样的孟加拉猫苏里亚（Suria）玩耍；一对年轻夫妇在睁大双眼的波斯猫甜心（Honey）前面舞动着一根细绳。

我不相信猫会带来运气或能寄托精神意义。但当我坐在那里时，一只名叫四月（April）的灰色长毛猫，在我的腿上呜呜地叫着，我感觉自己已经很好地融入了古晋。

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