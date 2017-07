澳大利亚俚语展示的冲浪世界

Image copyright Getty Images

从邦迪(Bondi)到贝尔斯(Bells),从努沙(Noosa)到凯布尔(Cable),澳大利亚以其众多美丽的海滩著称。不那么为人所熟知的一点是海滩文化是如何影响澳大利亚语言的。当有人对你说穿上你的"cossies"和"thongs",带着"esky",当心"Noahs"的时候,如果你感到迷惑不解,那也是情有可原的。

据悉尼大学海岸研究小组(Coastal Studies Unit of Sydney University)称,澳大利亚的大陆海岸线绵延30,000多公里(如果把沿海岛屿算进去的话就是47,000公里),拥有10,685处海滩。这个国家85%的人口生活在距离海岸50公里以内的地方,而8个州府城市当中有7个坐落于海边。这样看来,许多澳大利亚人喜欢海滩生活方式就不足为奇了。

位于堪培拉的澳大利亚国家词典中心(Australian National Dictionary Centre)的研究员、编辑马克·格温(Mark Gwynn)研究了围绕澳大利亚海滩文化形成的方言俚语,他认为其中包括大约100个专用词语。

Image copyright Getty Images Image caption 澳大利亚85%的人口生活在距离海岸50公里以内的地方(图片来源: Jill Schneider/Getty Images)

他说:"因为我们拥有美丽的海滩而且全年大部分时候水温都很适宜,因此有一套和冲浪救生俱乐部、冲浪文化以及海滩时尚有关的词汇术语。"

最著名的具有澳大利亚特色的说法之一就是把'flip flop'(人字拖)叫做'thong'。千万不要把它和各种丁字裤搞混了,在澳洲,这个词指的是一种橡胶底的拖鞋,上面有两根用来固定足部的带子,相交于大脚趾和二脚趾之间。尽管这个词最早源于古代英语,指的是一条皮带或兽皮,最早的已知用法出现在12世纪以前,但澳大利亚人用这个词来形容鞋子显然是技高一筹——据Dictionary.com网站显示,这种用法最早出现在1965年,而直到1990年,才有记录显示这个词语被用来指代内裤。

关于泳装的词汇也是随着海滩文化发展起来的。澳大利亚人用各种词语来形容他们的泳装,其中包括'cossies'(costumes的缩写)和'togs',据格温解释,这个词是16世纪的词语'togeman'的缩写,意思是衣服。'togs'这个词最早于1708年被收录在《牛津英语词典》(Oxford English Dictionary)当中,并且被认为是这个罪犯专属下流社会的语言的一部分。到了18世纪晚期,它成为指代服装的俚语,1788年,第一舰队(First Fleet)把第一批白人定居者带到了澳大利亚,他们当中的许多人喜欢这样使用这个词语。然而,第一次有记录的和游泳服饰有关的用法出现在1918年的一本澳大利亚杂志上以及新西兰军队中。到了1930年,在澳大利亚,这个词语已经失去了"服装"的本意,用来专指泳装。

Image copyright Getty Images Image caption 速比涛式紧身男泳裤又被称为'Budgie smugglers'(原意是鹦鹉走私者)(图片来源: Stuart Westmorland/Getty Images)

自20世纪90年代末以来,'Budgie smugglers'已经成为速比涛式(speedo)紧身男泳裤的同义词,这种泳裤是澳大利亚海滩上的一种常见标配。格温说,这种用法最早出现在2000年悉尼奥运会前播出的仿纪录片《比赛》(The Games)当中,讽刺作家约翰·克拉克(John Clarke)在剧中扮演的角色用这个词来形容男式泳裤。2009年,澳大利亚前总理托尼·阿伯特(Tony Abbot)被拍到穿了一条这样的泳裤做运动,从此以后,这个词更加声名远播了,于2016年6月被正式收录进《牛津英语词典》。

当你置身海滩的时候,肯定会看到一些'nippers'(孩子)在这里训练。这些孩子来自遍布澳大利亚沿海地区的313家冲浪救生俱乐部之一——这是全球同类自愿者活动中规模最大的一个。格温解释说,'nippers'这个词源于一个早期的殖民地词汇,当时用来指代受雇在劳动帮派中打零工的孩子。后来它的意思演变为参加运动俱乐部的孩子,尤其是冲浪俱乐部。Nippers也可以用grommets这个词来代替(缩写成'grommies'或'groms')——这是对年轻冲浪者的一种略带贬义的称呼。这种说法出现在20世纪80年代早期,可能来源于美国词汇,'gremlins'或 'gremmies',意思都一样。

Image copyright Getty Images Image caption 'Bogey holes'是指天然水湾,得名于土著语言'bogey',意思是'去游泳'(图片来源: Oliver Strewe/Getty Images)

你可能在某个'bogey hole'发现冲浪救生俱乐部的孩子,这是格温最喜欢的词语之一,意思是一处受保护的用来游泳的水湾。他的童年是在新南威尔士州港口城市伍伦贡(Wollongong)度过的,那个时候,他认为这个词语是当地孩子发明的。但是,当他在国家词典中心工作的时候,他发现这个词在1788年就有记录了,来源于土著Dharug语言中的'bogey'一词,意思是去游泳。到19世纪中叶的时候,'bogey holes'的意思已经变成'你可以游泳的地方'。

'Bogey holes'可能还是'bogans'的词源,格温说,这个词最早出现在1985年的一本名叫《Tracks》的冲浪杂志上。冲浪者们用这个词来指代那些来自不太富裕的西部社区的不'属于'这片海滩的人们。现在,它更普遍地被用来形容心思单纯的人。

让我们回到冲浪这个问题上,要当心'tea bags'(茶叶袋)(指的是那些游来游去、挡住冲浪者道路的人);还有'body boarders'(玩俯伏冲浪板的人),其他各种不同的叫法包括:'esky-lidders'(esky是一种便携式的绝缘冰盒)或者'shark bait'(鲨鱼诱饵),'shark biscuits'(鲨鱼饼干)(因为他们被认为有可能成为鲨鱼的美餐)。鲨鱼本身则被称为'Noah's arks'(诺亚方舟),有时候被缩写为'Noahs',这是澳大利亚同韵俚语(这一点也缘于最早的英语)的一个例子。

Image copyright Getty Images Image caption 一位好的冲浪选手被称为'rip',而挡他们道儿的人被称为'tea bags'(图片来源: Mike Riley/Getty Images)

'真正的'冲浪者(也就是站在冲浪板上的人)熟知这些俚语。现年41岁的理疗医师克里斯·布赖恩特(Chris Bryant)生活在昆士兰的阳光海岸。如果他来到海滩上,听到有人说'There's heaps of kooks out there'(这里有许多怪人出没)时,他就知道要提防糟糕的冲浪者。一位好的冲浪选手被称为'rip'。当海浪状况良好而且站在板上的冲浪者正好处在一个透明的、阳光可以穿透的波浪中间时,就可以说他是 'in the green room'(在温室当中)。而当泡沫丰富的海水穿透这些海浪喷射下来时,就被称作'chandeliers'(枝形吊灯)。

来自悉尼北部沿海地区的市场营销咨询顾问及作家、现年47岁的贝琳达·克斯莱克(Belinda Kerslake)形容,这种'温室'是"你梦寐以求的终极冲浪体验。也就是你站在管浪中间的时候"。克莱斯克是一位'goofy-footer'——也就是她冲浪的时候左脚踩在冲浪板后部,相当于冲浪运动中的左撇子。这就意味着她喜欢捕捉左手浪(在这种情况下,冲浪者必须左转才能冲上这轮波浪)。她说,有些时候,这种浪可能会有点'tribal'(部落的)意味,意思是当地的冲浪者可能会把这些波浪据为己有,对'outsiders'(外来者)变得'aggro'(有攻击性)。

Image copyright Getty Images Image caption 'Togs'、'cossies'和'thongs'都是随着海滩文化发展起来的泳装的代名词(图片来源: TajanaJankovic/Getty Images)

除了避免冲浪过程中的攻击行为之外,保证自己的安全也是明智之举。澳大利亚的水域可能会很危险而且不可预测,你应该阅读海滩安全冲浪安全网页,了解关于各种旗帜含义的重要信息,阅读冲浪和救生知识。

下一次,当你来到澳大利亚的时候,千万别做'bogan'。打包带好你的'togs'、'thongs'和'esky lid',把茶叶袋留着泡在热水杯里吧。

请访问 BBC Travel 阅读 英文原文。