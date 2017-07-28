澳大利亚俚语展示的冲浪世界

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从邦迪（Bondi）到贝尔斯（Bells），从努沙（Noosa）到凯布尔（Cable），澳大利亚以其众多美丽的海滩著称。不那么为人所熟知的一点是海滩文化是如何影响澳大利亚语言的。当有人对你说穿上你的"cossies"和"thongs"，带着"esky"，当心"Noahs"的时候，如果你感到迷惑不解，那也是情有可原的。

据悉尼大学海岸研究小组（Coastal Studies Unit of Sydney University）称，澳大利亚的大陆海岸线绵延30,000多公里（如果把沿海岛屿算进去的话就是47,000公里），拥有10,685处海滩。这个国家85%的人口生活在距离海岸50公里以内的地方，而8个州府城市当中有7个坐落于海边。这样看来，许多澳大利亚人喜欢海滩生活方式就不足为奇了。

位于堪培拉的澳大利亚国家词典中心（Australian National Dictionary Centre）的研究员、编辑马克·格温（Mark Gwynn）研究了围绕澳大利亚海滩文化形成的方言俚语，他认为其中包括大约100个专用词语。

Image copyright Getty Images Image caption 澳大利亚85%的人口生活在距离海岸50公里以内的地方（图片来源: Jill Schneider/Getty Images）

他说："因为我们拥有美丽的海滩而且全年大部分时候水温都很适宜，因此有一套和冲浪救生俱乐部、冲浪文化以及海滩时尚有关的词汇术语。"

最著名的具有澳大利亚特色的说法之一就是把'flip flop'（人字拖）叫做'thong'。千万不要把它和各种丁字裤搞混了，在澳洲，这个词指的是一种橡胶底的拖鞋，上面有两根用来固定足部的带子，相交于大脚趾和二脚趾之间。尽管这个词最早源于古代英语，指的是一条皮带或兽皮，最早的已知用法出现在12世纪以前，但澳大利亚人用这个词来形容鞋子显然是技高一筹——据Dictionary.com网站显示，这种用法最早出现在1965年，而直到1990年，才有记录显示这个词语被用来指代内裤。

关于泳装的词汇也是随着海滩文化发展起来的。澳大利亚人用各种词语来形容他们的泳装，其中包括'cossies'（costumes的缩写）和'togs'，据格温解释，这个词是16世纪的词语'togeman'的缩写，意思是衣服。'togs'这个词最早于1708年被收录在《牛津英语词典》（Oxford English Dictionary）当中，并且被认为是这个罪犯专属下流社会的语言的一部分。到了18世纪晚期，它成为指代服装的俚语，1788年，第一舰队（First Fleet）把第一批白人定居者带到了澳大利亚，他们当中的许多人喜欢这样使用这个词语。然而，第一次有记录的和游泳服饰有关的用法出现在1918年的一本澳大利亚杂志上以及新西兰军队中。到了1930年，在澳大利亚，这个词语已经失去了"服装"的本意，用来专指泳装。

Image copyright Getty Images Image caption 速比涛式紧身男泳裤又被称为'Budgie smugglers'（原意是鹦鹉走私者）（图片来源: Stuart Westmorland/Getty Images）

自20世纪90年代末以来，'Budgie smugglers'已经成为速比涛式（speedo）紧身男泳裤的同义词，这种泳裤是澳大利亚海滩上的一种常见标配。格温说，这种用法最早出现在2000年悉尼奥运会前播出的仿纪录片《比赛》(The Games)当中，讽刺作家约翰·克拉克（John Clarke）在剧中扮演的角色用这个词来形容男式泳裤。2009年，澳大利亚前总理托尼·阿伯特（Tony Abbot）被拍到穿了一条这样的泳裤做运动，从此以后，这个词更加声名远播了，于2016年6月被正式收录进《牛津英语词典》。

当你置身海滩的时候，肯定会看到一些'nippers'（孩子）在这里训练。这些孩子来自遍布澳大利亚沿海地区的313家冲浪救生俱乐部之一——这是全球同类自愿者活动中规模最大的一个。格温解释说，'nippers'这个词源于一个早期的殖民地词汇，当时用来指代受雇在劳动帮派中打零工的孩子。后来它的意思演变为参加运动俱乐部的孩子，尤其是冲浪俱乐部。Nippers也可以用grommets这个词来代替（缩写成'grommies'或'groms'）——这是对年轻冲浪者的一种略带贬义的称呼。这种说法出现在20世纪80年代早期，可能来源于美国词汇，'gremlins'或 'gremmies'，意思都一样。

Image copyright Getty Images Image caption 'Bogey holes'是指天然水湾，得名于土著语言'bogey'，意思是'去游泳'（图片来源: Oliver Strewe/Getty Images）

你可能在某个'bogey hole'发现冲浪救生俱乐部的孩子，这是格温最喜欢的词语之一，意思是一处受保护的用来游泳的水湾。他的童年是在新南威尔士州港口城市伍伦贡（Wollongong）度过的，那个时候，他认为这个词语是当地孩子发明的。但是，当他在国家词典中心工作的时候，他发现这个词在1788年就有记录了，来源于土著Dharug语言中的'bogey'一词，意思是去游泳。到19世纪中叶的时候，'bogey holes'的意思已经变成'你可以游泳的地方'。

'Bogey holes'可能还是'bogans'的词源，格温说，这个词最早出现在1985年的一本名叫《Tracks》的冲浪杂志上。冲浪者们用这个词来指代那些来自不太富裕的西部社区的不'属于'这片海滩的人们。现在，它更普遍地被用来形容心思单纯的人。

让我们回到冲浪这个问题上，要当心'tea bags'（茶叶袋）（指的是那些游来游去、挡住冲浪者道路的人）；还有'body boarders'（玩俯伏冲浪板的人），其他各种不同的叫法包括：'esky-lidders'（esky是一种便携式的绝缘冰盒）或者'shark bait'（鲨鱼诱饵），'shark biscuits'（鲨鱼饼干）（因为他们被认为有可能成为鲨鱼的美餐）。鲨鱼本身则被称为'Noah's arks'（诺亚方舟），有时候被缩写为'Noahs'，这是澳大利亚同韵俚语（这一点也缘于最早的英语）的一个例子。

Image copyright Getty Images Image caption 一位好的冲浪选手被称为'rip'，而挡他们道儿的人被称为'tea bags'（图片来源: Mike Riley/Getty Images）

'真正的'冲浪者（也就是站在冲浪板上的人）熟知这些俚语。现年41岁的理疗医师克里斯·布赖恩特（Chris Bryant）生活在昆士兰的阳光海岸。如果他来到海滩上，听到有人说'There's heaps of kooks out there'（这里有许多怪人出没）时，他就知道要提防糟糕的冲浪者。一位好的冲浪选手被称为'rip'。当海浪状况良好而且站在板上的冲浪者正好处在一个透明的、阳光可以穿透的波浪中间时，就可以说他是 'in the green room'（在温室当中）。而当泡沫丰富的海水穿透这些海浪喷射下来时，就被称作'chandeliers'（枝形吊灯）。

来自悉尼北部沿海地区的市场营销咨询顾问及作家、现年47岁的贝琳达·克斯莱克（Belinda Kerslake）形容，这种'温室'是"你梦寐以求的终极冲浪体验。也就是你站在管浪中间的时候"。克莱斯克是一位'goofy-footer'——也就是她冲浪的时候左脚踩在冲浪板后部，相当于冲浪运动中的左撇子。这就意味着她喜欢捕捉左手浪（在这种情况下，冲浪者必须左转才能冲上这轮波浪）。她说，有些时候，这种浪可能会有点'tribal'（部落的）意味，意思是当地的冲浪者可能会把这些波浪据为己有，对'outsiders'（外来者）变得'aggro'（有攻击性）。

Image copyright Getty Images Image caption 'Togs'、'cossies'和'thongs'都是随着海滩文化发展起来的泳装的代名词（图片来源: TajanaJankovic/Getty Images）

除了避免冲浪过程中的攻击行为之外，保证自己的安全也是明智之举。澳大利亚的水域可能会很危险而且不可预测，你应该阅读海滩安全冲浪安全网页，了解关于各种旗帜含义的重要信息，阅读冲浪和救生知识。

下一次，当你来到澳大利亚的时候，千万别做'bogan'。打包带好你的'togs'、'thongs'和'esky lid'，把茶叶袋留着泡在热水杯里吧。

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