瑞士为什么总是保持中立立场

Image copyright Getty Images Image caption 位于瑞士和意大利接壤处的贝林佐纳 (Bellinzona) 城堡的城垛，在中世纪土地战争中意义重大

我坐在瑞士南部的一个洞穴里，品尝着用当地红酒梅洛制作的本地版意大利炖饭，周围是生机勃勃的青翠山脉，不远处是一个有数百年历史的石头村，至今仍未通电。我的两位午餐伙伴都是瑞士人，但其中一个人说意大利语，而另一个喜欢说德语。为了我能够听懂，他们都切换到了英语。我满足地笑着，在我环游瑞士的几个月里，这种多文化融合的场景比比皆是。我想，这一切都要感谢这个国家著名的中立立场。

一方面，这个不可思议的古老小村庄能历经欧洲多次战争而幸存下来，就是因为这里从未发生过战争。出于同样的原因，你也可以很轻松地跨过瑞士的边境。人们可以像跨越语言和食物一样轻易地跨越国界，这就是为什么提契诺 (Ticino) 人都可以讲意大利语的原因，而我也正在吃着所谓的意大利红酒制作的所谓的意大利美食。

甚至这个国家建立的方式，看上去也像是和平共处的典范。政治上，它是直接民主制；文化上，它认可四种语言族群；当你在不同州之间穿行时，你会觉得在探访四个国家：意大利（提契诺）、德国（苏黎世）、法国（日内瓦）和罗马帝国的后裔（格劳宾登）。

Image copyright Billie Cohen Image caption 提契诺和通往阿尔卑斯山的走廊在瑞士军事历史上具有战略重要意义

但是，在我将下一勺美食送进嘴里时，与我共同进餐的一个伙伴说了一些让我大跌眼镜的话：作为全世界中立和维和堡垒的瑞士，最初是一个雇佣兵国家。

我犹如醍醐灌顶，豁然开朗。此前一天，我还站在附近著名的贝林佐纳 (Bellinzona) 城堡的城垛上，这座城堡在中世纪发生于米兰人、法国人和早期瑞士联邦之间的土地战争中意义重大。这些石堡被联合国教科文组织评选为世界文化遗产，而它们也提醒着我们，在漫长的历史上，不同部落、地区和国家都曾经试图控制具有战略重要意义的提契诺和通往阿尔卑斯山的走廊。瑞士的军事历史颇为复杂，它绝非一开始就保持中立。

具有讽刺意味的是，这个国家当代的反战政策正是游客们能如此真切地体验那段历史的主要原因。

"保持中立的影响随处可见，"克莱夫·丘奇 (Clive Church) 说道，他是英国肯特大学欧洲研究学名誉教授，也是多部有关瑞士历史和政治著作的作者。"你来告诉我，"他补充道："有没有瑞士城市曾遭到过轰炸？"

答案是：没有。"你可以前往瑞士的任何一个城市观看它最初发展的模样，因为它们从未被入侵。中立的好处显而易见，因为所有的历史都保存完好。"

在这个国家童话般的城市中行走，很容易就能明白他的话是多么正确。瑞士首都伯尔尼的整个老城区都是联合国教科文组织认定的世界文化遗产，到处都是具有历史意义的拱廊、砂岩建筑和户外喷泉，另外还有一座始建于 1530 年的著名钟楼。在瑞士的另一端，在瑞士最古老的城市库尔 (Chur) 完好保存着古罗马遗迹（它们位于当地建筑师彼得·卒姆托 (Peter Zumthor) 所设计的奇特亭子中）。而在贝林佐纳，你可以在这三座仍然屹立的中世纪城堡上漫步，或是探访这里历史悠久的石头村。

尽管如此，对于瑞士目前的中立性，或者说它的军事历史，许多游客依然知之甚少。

Image copyright Marka/Getty Images Image caption 瑞士的反战政策保护了许多历史遗迹，比如这个国家最古老的城市库尔 (Chur) 的那些建筑

"游客主要分为两种，"莉迪亚·穆拉尔特 (Lydia Muralt) 说道，她是一位历史学家、导游，也是"Lynvi Switzerland"的共同所有人。"一种是不知道瑞士保持中立的人，另一种是知道的。第一种人在第一次听说我们保持中立时会很惊讶，正因为如此，我们才几乎没有受到战争破坏。第二种人很难理解我们的中立立场：这是否意味着我们对外面的世界置若罔闻或者我们缺乏主见？"

穆拉尔特告诉我，事实上，在瑞士政府网站上有关于中立政策的确切定义，我急切地登录查看。除了强调人道主义倾向外，其中还列出以下原则：瑞士绝不参与战争，绝不允许交战国使用其领土，也不为交战国提供雇佣兵部队。

最后一点很明显是对过去历史的回应。

在中世纪，瑞士是一个非常擅战的国家。它们总是赢得战争，以至于将战争变成了一门繁荣的生意。"一般而言（雇佣兵服务）是出于经济原因。"巴塞尔大学政治学教授兼瑞士和平研究所主任劳伦特·哥切尔 (Laurent Goetschel) 说道，"（古瑞士联邦）是一个非常穷的国家——它并不适宜进行大面积耕作，也没有殖民地资源和海洋资源，因此做雇佣兵成为一种收入来源。"

Image copyright Tim Graham/Getty Images Image caption 瑞士首都伯尔尼到处都是历史悠久的拱廊、砂岩建筑和户外喷泉

而瑞士总能赢得战争，因此这成为了一种持续的收入来源——直到他们战败。"最终清算"于 1515 年的马里尼亚诺战役 (Battle of Marignano) 到来，法国人和威尼斯人带着火炮和装甲骑兵进犯，而瑞士人则手持大刀长矛应战。令人悲哀的是，技术的差距碾压了他们。

"战败之后，他们意识到虽然他们很善战，但剑戟无法对抗火炮。"丘奇说道，"随后他们便不再参与欧洲的主要政治事件。"瑞士几乎将自己完全租给了法国，这将他们置于有利之处，也解决了他们偶尔发现自己与参战双方均有关联的不便。"这种情况虽不多见，但是一旦发生就会非常棘手，这也推动瑞士迈向中立，"丘奇说道。

在此期间，瑞士显然已经参与了太多战争，长远看，它无法一直选择安全的一方，特别是由于瑞士占据守卫阿尔卑斯山的独特战略位置，列强都希望瑞士成为他们的盟友。因此，在法国大革命战争（在此期间瑞士仍然作为包括最后的国王路易十六在内的法国君主的雇佣兵）和拿破仑战争（在此期间法国入侵瑞士并破坏了旧有的联邦）结束后，欧洲于 1814-1815 年举行维也纳会议寻求和平，瑞士便提出了有利于整个欧洲大陆的、巧妙的双赢解决方案：让我们保持中立。方案的生效至关重要。正如哥切尔所言，"只有其他国家认可时，你的中立才有意义。"

Image copyright GFC Collection/Alamy Image caption 日内瓦的红十字会博物馆记录了瑞士的人道主义援助承诺

日内瓦的红十字会博物馆记录了瑞士的人道主义援助承诺

此后，瑞士基本上成为了我们现在所熟知的无党派国家。下次去日内瓦时，请停下来在查尔斯·皮尔泰·蒙特 (Charles Pictet de Rochemont) 的雕像前表示感谢，正是这位士兵兼外交官亲自撰写了瑞士的中立宣言，并在维也纳会议上获得批准。

如果你在日内瓦，请花一下午的时间参观红十字会博物馆，在这里，你会开始理解瑞士宣布中立的下一个重要发展——它的人道主义援助承诺。它起源于 19 世纪 60 年代日内瓦商人亨利·杜南 (Henry Dunant) 的一次意大利商务旅行。他原本的目的是推敲出复杂的贸易线路，但是，当他看到拿破仑三世血腥的战场上受伤士兵的惨状时，他将自己的精力转向红十字会的建立。

那时，瑞士的发展一切顺利。红十字会的建立提升了它的声望，并促成 1864 年第一个《日内瓦公约》的签订，赢得了 1901 年第一届诺贝尔和平奖，还在欧洲赋予瑞士丘奇所谓的"软实力"。

但随后爆发了世界大战，瑞士的声望受到了严重考验，尤其在第二次世界大战期间，瑞士向纳粹德国购买犹太人的黄金以及拒绝接受犹太人难民的行为备受争议。"从瑞士的角度出发，到目前为止（中立立场）非常成功，因为瑞士没有卷入任何战争。"哥切尔说道，"关于瑞士是否为真正的中立还有很多争论，尤其在二战期间，但是它的确未卷入战斗活动。"

这种吹毛求疵的争论引发了一个最令外界感到困惑的问题：瑞士军队。如果瑞士保持中立，那么它为什么还需要军队？"瑞士的中立总是需要保卫的。"丘奇澄清道，"某一天可能有人来犯，因此你需要有军队来保卫自己的国家。"

Image copyright Bloomberg/ Getty Images Image caption 要了解瑞士的国内政治，游客可以前往伯尔尼的国会进行参观

同样的逻辑可以解释二战期间大量碉堡网络、地下医院和避难所的建设——其中一些游客今天仍然可以参观，它们部分位于维茨瑙 (Vitznau)、瓦洛尔布 (Vitznau) 和萨索圣哥塔德 (Sasso San Gottardo)。至于瑞士目前的武装部队，你在全国都可能遇见他们。我曾和一队生气勃勃的青年士兵一起乘坐库尔的城市巴士，也曾在苏黎世广场看到一个毕业班在盛大的仪式上将旗帜转交新来的军校学员。

但是，你随处都能看到当代瑞士中立所取得的许多迷人成果。任何人都可以参观伯尔尼的国会（以了解其国内政治）；国际研究中心 (CERN)，它一半位于瑞士，一半位于法国（了解这一政策如何促进科学的发展）；以及联合国驻日内瓦办事处。（有趣的是，瑞士直到 2002 年才成为联合国的一员。更有趣的是，它至今仍未加入欧盟。）

在旅行时，你只管去看、去听、去尝，去发现瑞士几百年来——无论战争还是和平——在文化、语言和烹饪方面的独特之处。

我强烈推荐意大利炖饭。

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