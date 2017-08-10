英国巨石阵之谜或许已经破解

Image copyright Vivien Cumming Image caption 巨石阵并不是当地唯一的重要历史遗迹

巨石阵是英国最受游客欢迎的景点之一，也是世界上最神秘的古迹之一。来自世界各地的人们都会盯着这些标志性的石柱，感叹它们是如何被布置就位的，还有它们被这样布置的原因。

这里或许能被人一眼认出，但是，它其中却有着远非第一眼所能及的东西。随着考古学家对这一地区的研究，一个接一个的秘密被发现。但是，一个完整的故事也开始显现。

过去10年，情况尤为如此。研究人员不仅研究巨石阵本身，还深入周边区域，以期发现这一迷人史前遗迹的有关线索。

地下成像和发掘工作已经发现，巨石阵曾是一个复杂网络结构的一个组成部分，其中包括：古代墓葬堆，未知的定居点，列队行进路线甚至金饰的葬礼。这些发现描绘出一幅新石器时代和青铜时代世界的画面，神秘和复杂程度超乎以往的想象。

对巨石阵进行整体研究的一个项目是"巨石阵隐藏地貌项目"，它的实施时间为2010年至2014年。研究人员利用地下雷达和磁力成像技术发现，巨石阵位于一个复杂网络结构的中心，面积约为4.5平方英里（12 平方公里）。这一项目在2015年曾引起媒体的轰动，当时，科学家宣布，他们发现，在巨石阵附近的杜灵顿垣墙 (Durrington Walls) 可能存在"超级石阵 (Superhenge)"，后者是一个直径为500米（1640 英尺）的巨石圆阵。

然而，这场轰动很快便烟消云散。当发掘开始后，考古学家并未发现任何石头。相反，他们只发现曾经树立在那里的木柱。移开木柱后，将滑石粉填入洞中，然后盖上土层，就形成了圆形石结构的土堤。在雷达扫描图上，松软的滑石粉间隙看上去像是石头。

Image copyright Vivien Cumming Image caption 如今，杜灵顿垣墙 (Durrington Walls) 是一片被土堤包围的区域

尽管研究受挫，但是"巨石阵隐藏地貌项目"的英国负责人文森特•加夫尼 (Vincent Gaffney) 强调，项目发现了数百个新的特征以及许多之前从未见过的遗址。"通过这次调查，我们不仅知道了东西在哪里，也知道了它们不会在哪里，"来自布拉德福德大学的考古学家加夫尼说道。

这些调查很重要，加夫尼说，因为它们使得考古学家"对所有地区平等地进行调查，而不是只针对我们已知的巨石阵地区。这有助于我们从更复杂的角度理解这些证据。

"该项目所发现的是杜灵顿垣墙是一个完全未知的纪念区域。在新石器时代村庄和大规模土方工程之间是一个由高度为4米至6米（13-20 英尺）的木柱所围成的巨大环形——至少有200根，或许多达300根。这是全新的认识，如果不进行这次调查，我们将无从知晓。"

Image copyright Vivien Cumming Image caption 现代的石头标记着这一区域的另一处古迹——巨木阵的柱子位置所在

这一地区另外一处巨大古迹的发现改变了考古学家看待这里的发展和历史的方式。"我愈发认为，我们正在按照列队行进路线看到空白区域和遗迹构成的镶嵌图案，"加夫尼说道。

也就是说，这些景观是用于与遗迹相关的宗教仪式或庆典游行仪式的。

伦敦大学学院考古研究所的麦克·帕克·皮尔森 (Mike Parker Pearson) 是"巨石阵河畔项目"2003年至2009年的负责人，他认为杜灵顿垣墙的标杆树立的目的是为了在随后被拿下。"它们可能只是存在了几个月，后来就被土堤和壕沟所取代。"他说，"它们存在的目的似乎是用来标记大村庄的边缘，这个村庄现在已经废弃。因此，这些木柱也许只是在建造巨石阵时生活在这里的人们的一种纪念。"

无论巨石阵的用途何在，都说明它并不是这里唯一的遗迹。要理解巨石阵的重要性，还需要以理解它周围的一切为基础。

"巨石阵河畔项目"发现，巨石阵的建造包含两个阶段。第一阶段——壕沟、土堤和青石圈——建造时间为超过4500年以前，比先前所认为的要早500年。第二阶段，更大的标志性外围石圈被树立起来，时间大约在第一阶段之后的500年。

然而，这一地区在大约9000年前被占领，意味着在巨石阵建立之前它已经拥有悠久的历史。

20英里（30 公里）外坐落着并不那么有名、但却同样重要的埃夫伯里石圈 (Avebury)，它是欧洲最大的石圈所在地。但是这一地区的新石器时代范围延伸更广——例如进入威尔士，那里是史前英国人获得巨石阵内圈青石的地方。

帕克·皮尔森还表示，似乎巨石阵的大石块正是来自于埃夫伯里地区。

这表明，这些重要的新石器时代遗迹——索尔斯堡平原 (Salisbury Plain)、埃夫伯里和威尔士的普瑞斯里山（Preseli hills，另一个含有丰富史前遗迹的地方）被一一串联起来，而将这些联系在一起的就是巨石阵。

帕克·皮尔森认为，威尔士青石是最早被放置在巨石阵中的，而它们的来源地遗迹非常重要。他说，这些石块被认为是西部英国人祖先的象征，并且"将它们带到索尔斯堡平原是新石器时代英国南部两个主要族群分支进行统一的行为。"

Image copyright Vivien Cumming Image caption 威尔士，普瑞斯里山 (Preseli hills) 裸露的岩石

即使到了今天，普瑞斯里山仍然点缀着墓石牌坊（远古墓地）。"墓石的密度表明，这里在早于巨石阵约 700年前就是非常重要的地区（政治上和精神上），"帕克·皮尔森说，这使得它"可能是公元前3000年之前英国西部的发达地区。"

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但是，即使我们同意将石头从威尔士搬运过来是象征性的、甚至是政治行为这种理论，那么它又引出了另一个问题：史前英国人是如何搬运这些巨大石块的呢？

有人认为，人们完全没有搬运这些石块，而是冰川运动造成这些石块在英格兰南部发生迁移。但是，普瑞斯里山两个远古采石场的发现很大程度上终止了这一争论。

Image copyright Vivien Mary Cumming Image caption 克雷格-罗斯-伊-费林 (Craig Rhos-y-felin) 采石场的发掘工作表明，青石是被开采后运送至巨石阵

科学家还对如何从威尔士将大石块运送到 160 英里（260 公里）以外的想法进行了实验验证。帕克•皮尔森表示，他们发现，即使只用雪橇拉，移动像青石那样大多 2 吨重左右的小型巨石也没有多难。

在最近另一项发现中，考古学家发现了埋葬在巨石阵下的骨灰遗迹。"巨石阵河畔项目"2008 年的发掘工作找到 58 处墓地，其中包括至少 9 名男性以及 14 名 女性。由于普遍认为，埋葬在巨石阵的人都具有较高的社会地位，因此，这也提出了有关新石器时代女性角色的问题。

Image copyright Vivien Cumming Image caption 考古学家在巨石阵不断发现新的惊喜

"在巨石阵似乎总有新的发现，但我对我们能有如此多的发现还是感到惊讶——即使那些已被研究多年的区域也不例外，"加夫尼说。"杜灵顿的最新发现表明，借助新技术不仅能发现新的遗迹，还能极大地改变我们对已知遗迹的认知。

"它强调的不只是巨石阵本身的独特性，而是它周围的遗迹同样重要——我们只是刚刚开始理解它的发展以及它对于巨石阵建造者们的意义所在。"

即便如此，无论有多少新发现，巨石阵似乎还会不断抛出新的问题，引发科学家和媒体的思索。这些新石器时代的人类已经拥有了不起的技巧和雄心。

如此巨大的纪念碑以如此完美的方式树立，历经千年依然屹立不倒，这对于我们生活节奏飞快的现代人来说，想要理解并不容易。

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