土耳其被人遗忘的格鲁吉亚王国

Image copyright Emma Harper Image caption 在格鲁吉亚王国的黄金时代，陶-克拉杰伊公国是格鲁吉亚东正教会修道院生活的核心。

失落的王国

在土耳其的东北部，有一个崎岖、偏远、遍布绿洲和坚硬岩石的地区。这里坐落着中世纪陶-克拉杰伊公国（Tao-Klarjeti）宏伟的格鲁吉亚修道院。陶-克拉杰伊公国曾经是巴格拉季奥尼（Bagrationi）皇室统治的一个封国，是格鲁吉亚王国的一部分。在12世纪和13世纪，格鲁吉亚王国曾盛极一时。不过，到14世纪晚期，突厥化的蒙古人帖木儿（Timur）多次入侵，导致王国灭亡。到16世纪中叶，陶-克拉杰伊公国受到奥斯曼帝国的统治，后来它就成为现代土耳其的一部分。

在格鲁吉亚王国的黄金时代，陶-克拉杰伊公国是格鲁吉亚东正教会修道院生活的核心。如今，公国的精神影响力残余仍保留在土耳其的小村庄里，它们位于土耳其和格鲁吉亚边界附近引人注目的卡奇卡尔山中。

Image copyright Emma Harper Image caption 奥什基修道院是该地区最宏伟的格鲁吉亚东正教会遗址之一。

摇摇欲坠的教堂

位于埃尔祖鲁姆省（Erzurum Province）的奥什基修道院（Oshki Monastery）是该地区最宏伟的格鲁吉亚东正教会遗址之一。它建于公元963年至973年之间，正值格鲁吉亚王子巴格拉蒂德·大卫三世库洛帕拉提斯（Bagratid David III Kuropalates）统治时期。这座修道院占地广阔，采用十字架的形状，现在它的屋顶几乎没有了，不过开阔的天空凸显了高耸的中央穹顶。教堂的正门位于南面，饰以各种主题的浮雕，比如弓箭手猎羊，嘴里含着动物的鹰，领袖把教堂呈献给上帝。

Image copyright Katie Nadworny Image caption 修道院处于无人问津的状态。

无人问津

修道院衰败的过程一点都不浪漫。经年累月，修道院里很多的装饰品被人偷走。西墙的一个巨大裂缝威胁到建筑物能否保全，一些临时住所贴着教堂的外墙而建。土耳其和格鲁吉亚政府对于如何开展修道院的修复工程存在争议，导致修道院处于无人问津的状态。雄伟壮观的奥什基修道院就这样自生自灭，缓慢破败。

Image copyright Emma Harper Image caption 这座教堂反映出在这个地区普遍存在的非常马虎的修复方法。

比受到忽视更糟糕的命运

位于阿帕契克村（Arpacık）附近的伊斯汗教堂（Işhan Church）早在公元951年的一份格鲁吉亚手抄稿中首次提及的，它的命运比受到忽视还要差：它经受了无序的重修工程。经过喷砂处理的石头外墙不符合建筑物的年龄，而巨大、光滑的方形石块——一些是闪亮的白色，另一些是活泼的粉色——看起来更像是现代，而非中世纪风格。屋顶铺上了全新的、参差不齐的红瓦，旁边是一个随便挖掘出来的考古遗址。这座教堂反映出在这个地区普遍存在的非常马虎的修复方法。

Image copyright Emma Harper Image caption 多克里斯教堂又高又陡的屋顶长满了草丛，它已经隐退入山林之中。

退隐山林

在优素菲里镇（Yusufeli）有一条崎岖的土路通往山上的多克里斯教堂（Dörtkilise），一条小河与这条路并行，旁边还有新建的水泥水管，这是该地区正在进行的基础设施改善的一例。这座宏伟的教堂是一个更大的修道院建筑群的一部分，周围环绕花园和牧场。与前面提到的奥什基和伊斯汗修道院相反，多克里斯教堂又高又陡的屋顶长满了草丛，它已经隐退入山林之中。

Image copyright Katie Nadworny Image caption 多克里斯教堂及修道院是巴格拉季奥尼的牧师创立的。

昔日荣光的暗示

根据格鲁吉亚1031年的一份手抄稿，多克里斯教堂及修道院是巴格拉季奥尼的修士们创立的，他们在格鲁吉亚东正教会在陶-克拉杰伊公国传播的过程中发挥了关键作用。这座建筑物是巴西利卡风格，中央大厅高耸，巨大的拱形玻璃带来光照，两侧是两条走道。这些都暗示了它昔日的荣光。

Image copyright Emma Harper Image caption 褪色的壁画诉说着教堂往昔的宏伟。

往昔的宏伟

多克里斯教堂半圆形后殿里褪色的壁画也诉说着教堂往昔的宏伟。东正教会圣徒的画像随着时间的流逝慢慢消退，底层的白墙被涂鸦污损。同时，倾斜的地板上撒着很多碎屑，证明最近有人把教堂当作谷仓使用。

Image copyright Emma Harper Image caption 如果没有保护计划，这些建筑奇迹前途难以预料。

不确定的命运

尽管教堂正在破败，我们仍有可能欣赏到中世纪建筑物和工匠的杰出水平。但是如果没有有序的保护计划，这些建筑奇迹的前途将难以预料。

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