墨西哥令人困惑的“时间密码”

Image copyright Craig Lovell / Alamy Image caption 在墨西哥生活要破解当地的时间“密码”。

当我第一次踏上墨西哥国土时，我的西班牙语还不错。虽然不够流畅，但也足够与人交谈了。于是，当我向瓜达拉哈拉 (Guadalajara) 当地一位冰淇淋老板询问，巧克力冰淇淋什么时候会补货，他说"ahorita"，直译过来是"马上"，我也就这样理解他的回答：我以为自己马上就能等到冰激淋。

我坐在他的商店附近等候，我的英国范儿告诉我离开是不礼貌的。半小时过去了，冰淇淋仍然没有等来，我略带羞怯地返回商店再次询问巧克力冰淇淋的进展。"Ahorita，"他还是这么回答我，拉长了"i"的发音——"Ahoriiiiita"。他脸上的表情有些迷茫，甚至还夹杂着些许尴尬。

Image copyright Madeleine Jettre/Alamy Image caption 作者在等候冰淇淋的过程中了解到"Ahorita"不能只按照字面意思理解。

我不知所措。我不想继续等待，但又觉得离开是不礼貌的，特别是，要是老板正专门为我制作冰淇淋该怎么办呢。但最终，在我等到已经想要吃晚饭的时候，天空中出现乌云，我还是奔向最近的巴士回了家。离开时，我指着天告诉冰淇淋店老板我没办法再等了，真的不是我的错。他的脸上再次满是迷茫。

坐上巴士后，雨滴开始敲打着窗户，我的脑海里回放着刚才的对话，我愤怒地认为冰淇淋店老板是个骗子。

这件事情本来已经淡忘，但几年后，我再次返回，开始在墨西哥生活。我发现要破解我称为"ahorita 密码"，与其说需要熟悉语言，不如说还需要了解这里的文化。

当墨西哥人说"ahorita"时，几乎不能按照字面意思理解，它的意思在不同语境中会有巨大的差别。正如康塞普西翁·孔帕尼（Concepción Company）博士告诉我的："当墨西哥人说'ahorita' 的时候，它的意思可能是明天、一个小时后、五年内或者永远不。“孔帕尼博士是来自墨西哥城自治大学的语言学家和名誉研究员。

"Ahorita llego"直译过来是"我马上就到"，事实上意味着"我到达的时间还不确定，"而"ahorita regreso"（我马上回来）意思是"我会回来，但具体时间还不确定。""Ahorita"甚至是"不，谢谢"的一种礼貌表达，用于拒绝别人的提议。即便在墨西哥生活了几乎七年后，我在招待朋友时听到这个回答时仍然感到措手不及：我在犹豫，不知是否应该拿给他们我想给的东西。

Image copyright EDU Vision/Alamy Image caption 尽管大多数说西班牙语的国家使用指小词"ita"来加上即时的意味，但是在墨西哥，它的作用是更随意，不那么正式。

墨西哥人因其大量使用指小词而在西班牙语世界广为人知。在大多数说西班牙语的国家，尽管在"ahora"（意思是"现在"）这样的动词后加上指小词"ita"可以起到加强作用，表示立即（"马上"），但是在墨西哥并非如此。孔帕尼博士说，墨西哥人使用指小词是为了拉近说者和听者之间的距离，减少拘谨感。至于"ahorita"，它添加的指小词并不是增加紧迫性，而是相反——这种差别会让外国人感到非常困惑。

发音的细微调整也会影响 "ahorita" 所要表达的意思。" 'ahorita' 中 'i' 的发音拉长表示时间的延伸，"孔帕尼博士告诉我，这意味着发音越长，需要等待的时间就越长。同样，"如果你想要表达立即的意思，你应该说 'ahorititita'，" 她说，你需要用短而急促的声音表示需要某件事情立即发生。

Image copyright Jeremy Woodhouse/Getty Images Image caption "Ahorita 时间"的理解困难反映出不同文化对于时间的理解差异。

我所谓的 "Ahorita 时间" 的理解困难，反映出不同文化对于时间的理解差异。孔帕尼博士表示，如果她在墨西哥发表演讲时超出了规定时间，墨西哥人会"认为我给了他们一件礼物"。但是，在英国或美国，"听众会起身离开，认为我占用了他们的时间。" 我的墨西哥朋友们计划下午 7 点聚会，但是他们知道，至少在 8:30 之前都不会有人来。刚来墨西哥的外国人想要组织晚上 8:30 的活动，殊不知大多数人10 点钟才会到达。

我曾听到外国人抱怨墨西哥人的拖拉，将他们的迟到行为视作缺少礼貌和尊重。这来源于"时间就是金钱" 的观念——把时间看作是一种不应被浪费的有限的宝贵资源。而相比之下，墨西哥人的态度则轻松许多，他们认为，时间是灵活多变的，也是无法控制的。"Ahorita 时间"不需要承诺，而提倡自发性，因为你永远不会知道现在和"Ahorita"之间会发生什么。

Image copyright Thomas Barwick/Getty Images Image caption 作者的墨西哥朋友计划在晚 7 点聚会，但至少在 8:30 之前都不会有人来。

但是，一些生活在墨西哥的移民还是无法适应这种衡量时间的不固定方式。从美国移居到墨西哥后，伊丽莎白·沃森 (Elizabeth Wattson) 发现了处理"Ahorita 时间"的独特方式。"不论任何时候，只要我的老板说'ahorita'，我都会问'ahorita 何时？'。我不能适应这种在未来某个不确定的时间做事情的模糊概念。"她说。

于我而言，破解"ahorita 密码"——并理解为什么我的冰淇淋始终没有等来——是我在适应了墨西哥的生活节奏后才领悟到的，它比我在伦敦的生活慢了许多。

搬到墨西哥后，我的时间观念也发生了巨大的变化。我不再那么担心迟到，虽然我通常还是会准时赴约（本性难移），但是如果未能准时，我也不再惊慌。尽管我不知道水管工人是在五分钟还是五个小时后到达，但是我知道，他获得的报酬不会受时间的左右，我很享受生活中平添的这种自发性。

让人哭笑不得的是，似乎"Ahorita 时间"才让我的生活比以往任何时候都更加活在"当下"。

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