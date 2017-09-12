一年只开放一天的苏格兰小岛
19:30，渡轮离开了廷瓦尔（Tingwall）码头，几乎没有迹象表明它正在航行到很久以前时间停止的地方。在地平线的前方，一个如鲸鱼背似的岛屿升起来，停在海潮和夕阳之间。艾因哈罗岛（Eynhallow），苏格兰大陆北部奥克尼群岛（Orkney Islands）的一个鲜为人知的无人居住的小岛，它是人们朝圣和举行宗教仪式的地方，也是民俗和鬼魂之乡。
如果苏格兰有一个亚特兰蒂斯岛（Atlantis，传说中沉没的岛屿），那么艾因哈罗岛即是此岛。
随着岛屿临近，船向西航行，越过农庄，牧场和泥炭田。乘客兴奋地聊天。一个美国家庭，在船头异常兴奋，不停地拍照，他们已经飘洋过海来到这里。
艾因哈罗岛一年有364天仍然无法进入，尽管它距离大陆只有500米，这就是我们开始旅程的小岛。没有渡轮到岛上，奥克尼遗产协会（Orkney Heritage Society）每年夏天组织的旅行是唯一一次踏上岛上的机会。即使你有自己的船，潮汐就像艾因哈罗岛两边湍急流淌的河流，使得横渡和靠岸极具风险。
"我每天都会看它，"鲍尔·尼尔森（Bob Nelson）说。他是一个退休的农民，从他家可以越过水面看岛上。 "但是我根本不了解它。"
现在，这艘船登陆，人们争先恐后地涌上海滩。
将它与柏拉图的传奇岛屿作比可能有点儿牵强，但却很恰当。如果您从奥克尼群岛的大型地图上去查找，您可能无法找到艾因哈罗岛。被挤压在较大些的岛屿大陆（Mainland）和鲁西（Rousay）之下、直径不超过半英里（900米）的心形岛屿很难在地图册上获得点滴墨迹。它的位置很低，最高点只有40米，其特点是有大量皮革样的海藻和饱经风霜的石头构成的沙滩。它具有与成千上万其它苏格兰岩礁相同的颜色和轮廓。但与它们不同的是，这里的一切都暂停了，几乎处于停顿状态。
像亚特兰蒂斯一样，艾因哈罗岛充满了神秘。奥克尼人听着有关闹鬼岛的故事长大。根据传说，这是在神话般的海盗咒语之下，邪恶的挪威精灵会使任何试图登上岛屿的人消失在稀薄的空气中。其他人被告知更多关于 finfolk（奥克尼神话中的海中变形怪）或 mer-people（生活中水中的有感情的野兽）的怪诞故事：像水一样的变换形状的怪物，只有在夏天才会来到陆地。
这段口述历史把这个岛变成了一个谜。历史上凡是提到艾因哈罗岛的资料都是虚假编造的，其确切的起源难以识别。在奥克尼的传说中，十三世纪关于奥克尼群岛的历史叙事中，艾因哈罗岛只是被顺带提及。尽管其他岛屿都有一个开始，但是艾因哈罗岛的真正起源几乎完全消失了。
来自高地和群岛大学（University of the Highlands and Islands）的考古学家丹·李（Dan Lee）说："当地人说，这个岛屿的确存在于世上，无论在地理上还是在历史上，都存在着很多事实。" "1851年的一场瘟疫袭击，导致住在这里的人们外逃。然后，为了对岛进行消毒，确保没有人返回，领主拆除了所有房屋的屋顶。从那以后，这里即是无人居住的。"
我们穿过了一片繁盛的蓟花和野花，停留在一个古老的石头修道院前。李解释说，在这里，考古学家发现了食堂、修道院和钟楼的遗迹，以及一个中殿的圆形拱门。在圣坛墙壁旁边，有矮堤、垄脊和沟渠等中世纪土地利用模式的痕迹，这一切都指向一个更古老的历史。被发掘的史前遗址，就像墓地和石器时代的墙壁一样，都是指引人们探知尚未发现世界的地图。
"艾因哈罗的意思是圣岛，或者是古挪威语的"爱因·赫尔加"，但这个岛屿居民从未充分理解这一点的重要意义。"来自高地和群岛大学的另一位考古学家莎拉·简·吉本（Sarah Jane Gibbon）博士说： "奥克尼是西欧唯一没有确定有修道院的地方，但所有证据都显示在艾因哈罗岛上曾经存在有修道院。这个可以追溯到十一世纪。"
通常，有如此丰富的考古奥秘会得到研究资助。但是，由于奥克尼考古学资源太丰富，竞争非常激烈，艾因哈罗的秘密从未得到充分的重视。
至少对于环保人士来说，这是一个福音。自从19世纪岛屿废弃以来，艾因哈罗已经重新成为海鸟的重要繁殖地，悬崖现在凹凸布满了海雀、北极燕鸥和海鸥的巢穴。一种稀有的管鼻燕栖息在海岸线上。在这个四面环水、和被潮汐围困的地方，生命找到了其繁荣生息的方式。这真像是某一种意外团聚。
回到渡船，鸟鸣声现在只是一个渐行渐远的杂音，考古学家相互分享夜间探险的神话片断。当船回到廷瓦尔，这些一个个的片断被拼接成了一段历史，将艾因哈罗的故事传承下去。就这样，仿佛新大陆被发现，小岛在火红的天空映衬下展现出了自己的轮廓，静谧、再一次在奥克尼群岛这一美丽综合体中消失的无影无踪。
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