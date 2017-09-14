职业足球员的天价转会是如何完成的？

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每年夏天，当顶尖足球俱乐部为下一赛季争夺一流球员时，都会发生数亿美元的交易。但转会究竟是什么？又是如何运作的？

为什么需要关注此事？

其中牵扯的资金非常疯狂。巴西超级球星内马尔（Neymar）最近以2.22亿欧元（2.65亿美元）的价格从巴塞罗那队转会到巴黎圣日耳曼队。他的转会价格比法国球星保罗•博格巴（Paul Pogba）去年刚刚创下的1.05亿欧元（1.25亿美元）的记录高出一倍多。球队花在球员身上的资金没有上限。那么这种花费的极限究竟在哪里？

什么是转会？

足球是一个全球化的市场，顶尖球员会不断更换俱乐部。例如，大卫·贝克汉姆（David Beckham）在他的职业生涯中曾经效力于英国、西班牙、美国、意大利和法国的足球俱乐部。职业球员会与俱乐部签订最高5年的固定期限合同。如果球员在合同到期前转会，新俱乐部就要向旧俱乐部支付（提前解约）补偿，这就是所谓的转会费。

Image copyright Getty Images Image caption 内马尔本球季从巴塞罗那队转会到巴黎圣日耳曼的交易金额刷新历史记录（图片来源：Getty Images）

何时转会？

一年两次。国际足联（FIFA）规定每年有两个时间段可以允许俱乐部购买外籍球员，这两个时间段被称作转会窗口。较长的一个转会窗口在两个赛季之间，较短的一个则在赛季中间，但具体时间由各个国家的足协自行规定。在很多欧洲国家，今年的转会窗口于8月31日关闭。美国则在8月9日关闭。

仅此而已？

并非如此。球员、代理人、俱乐部和各方的律师必须共同研究一份新合同。这其中包含了工资和奖金细节，例如签约奖和忠诚奖。球员还会接受体检，以便确定他们是否适合比赛。在此过程中如果发现之前未检测到的伤病，便会影响转会费金额。

钱归谁？

2.22亿欧元的转会费并非付给内马尔。巴黎圣日耳曼队将钱付给巴塞罗那队，确保内马尔为其效力。从技术上讲，他们是按照内马尔在巴塞罗那队旧合同里的买断条款支付转会费，这份合同设定的金额是2.22亿欧元。有报道称，内马尔的父亲、代理人和其他各方将分享3,800万欧元（4,500万美元）的费用，以便促成这项交易。

巴黎圣日耳曼队之后向内马尔支付工资——每年约为税前4,500万欧元（5,400万美元））并希望通过他的名字和肖像赚取利润。在洽谈合同时，肖像权是一大关键。俱乐部通常会索要球员肖像在广告和公共场所的独家控制权。但球员也不甘心放弃赚取丰厚广告收入的机会。所以各方必须达成交易——例如，使用球员肖像赚取的收入需要在球员与俱乐部之间五五分成。

内马尔的情况更加复杂，巴塞罗那队曾经表示要起诉内马尔违反合同，因为去年在签署新合同时，作为续约奖金的一部分他收了钱。这家西班牙俱乐部向其索赔850万欧元（1,010万美元），还要求返还数额未明的奖金外加10%的利息。

钱从哪儿来？

足球行业很有钱。根据德勤的数据，全世界最富裕的20家足球俱乐部——都位于欧洲——2015/16赛季共计创收74亿欧元（89亿美元）。赚钱最多的是曼联队，共入账6.89亿欧元。赞助和专卖商品等资源大约贡献了43%的收入，占比最高。所以，预计巴黎圣日耳曼队将会出售很多内马尔球衣。出售转播权大约贡献39%的收入，门票销售仅占18%。这些数字不包含转会费，俱乐部也可以通过出售球员赚钱。

Image copyright Getty Images Image caption 俱乐部通过专卖商品赚了很多钱，所以印在球衣上的球员名字非常重要（图片来源：Getty Images）

足球行业一直都这么有钱吗？

以前没有现在这么多。在1995年，很多欧洲俱乐部都有外籍球员配额。那一年的《博斯曼法案》（Bosman ruling）取消了只能聘用欧盟内部球员的限制，打开了一个相互竞争的国际市场。转会费开始飙升，外籍球员数量也大幅增加。到2016年，英超联赛的外籍球员占比接近70%。

如今的顶尖俱乐部越来越有钱。原因之一在于发展迅猛的电视收入。2016年，20家英超俱乐部与广播公司签订了一份为期3年、总额104亿欧元（134亿美元）的交易。这是职业足球领域有史以来签订的金额最大的电视转播交易。在英国、BT和Sky目前每转播一场比赛支付给英超的费用超过1,000万欧元（1,290美元）。

财力的扩充推高了转会费。各大足球俱乐部去年花在国际转会费上的资金创下历史新高。根据国际足联的数据，2016年的全球交易总共达到14,591笔，总金额达到创纪录的47.9亿美元——折合每笔交易32.8万美元。

有何影响？

有人认为，高转会费对比赛不利。球员工会FIFPro认为内马尔的转会"不利于竞争"。"以欧洲俱乐部为主的少数富裕群体对足球的主导越来越强。"FFPro秘书长西奥·范塞格伦（Theo van Seggelen）在最近的声明中说。他认为，转会费的节节攀升"破坏了竞争平衡"，因为只有曼联、皇家马德里和拜仁慕尼黑等几家顶尖俱乐部能买得起一流球员。他们之后便可主导整个联赛，而财力较弱的球队却不具备这种能力。

但国际足联的数据显示，天价转会费并不普遍。事实上，全世界去年的转会交易中只有14%支付了费用，其余都是免费转会——球员合同到期后改投另外一家俱乐部。

Image copyright Getty Images Image caption 里奥内尔·梅西的合同里有3亿欧元的买断条款——这会超过内马尔的创纪录转会费（图片来源：Getty Images）

还有人能打破内马尔的记录吗？

里奥内尔·梅西（Lionel Messi）与巴塞罗那队的合同里有3亿欧元（3.58亿美元）的买断条款。内马尔的记录未必能长期保持。

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