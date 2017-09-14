职业足球员的天价转会是如何完成的？
每年夏天，当顶尖足球俱乐部为下一赛季争夺一流球员时，都会发生数亿美元的交易。但转会究竟是什么？又是如何运作的？
为什么需要关注此事？
其中牵扯的资金非常疯狂。巴西超级球星内马尔（Neymar）最近以2.22亿欧元（2.65亿美元）的价格从巴塞罗那队转会到巴黎圣日耳曼队。他的转会价格比法国球星保罗•博格巴（Paul Pogba）去年刚刚创下的1.05亿欧元（1.25亿美元）的记录高出一倍多。球队花在球员身上的资金没有上限。那么这种花费的极限究竟在哪里？
什么是转会？
足球是一个全球化的市场，顶尖球员会不断更换俱乐部。例如，大卫·贝克汉姆（David Beckham）在他的职业生涯中曾经效力于英国、西班牙、美国、意大利和法国的足球俱乐部。职业球员会与俱乐部签订最高5年的固定期限合同。如果球员在合同到期前转会，新俱乐部就要向旧俱乐部支付（提前解约）补偿，这就是所谓的转会费。
何时转会？
一年两次。国际足联（FIFA）规定每年有两个时间段可以允许俱乐部购买外籍球员，这两个时间段被称作转会窗口。较长的一个转会窗口在两个赛季之间，较短的一个则在赛季中间，但具体时间由各个国家的足协自行规定。在很多欧洲国家，今年的转会窗口于8月31日关闭。美国则在8月9日关闭。
仅此而已？
并非如此。球员、代理人、俱乐部和各方的律师必须共同研究一份新合同。这其中包含了工资和奖金细节，例如签约奖和忠诚奖。球员还会接受体检，以便确定他们是否适合比赛。在此过程中如果发现之前未检测到的伤病，便会影响转会费金额。
钱归谁？
2.22亿欧元的转会费并非付给内马尔。巴黎圣日耳曼队将钱付给巴塞罗那队，确保内马尔为其效力。从技术上讲，他们是按照内马尔在巴塞罗那队旧合同里的买断条款支付转会费，这份合同设定的金额是2.22亿欧元。有报道称，内马尔的父亲、代理人和其他各方将分享3,800万欧元（4,500万美元）的费用，以便促成这项交易。
巴黎圣日耳曼队之后向内马尔支付工资——每年约为税前4,500万欧元（5,400万美元））并希望通过他的名字和肖像赚取利润。在洽谈合同时，肖像权是一大关键。俱乐部通常会索要球员肖像在广告和公共场所的独家控制权。但球员也不甘心放弃赚取丰厚广告收入的机会。所以各方必须达成交易——例如，使用球员肖像赚取的收入需要在球员与俱乐部之间五五分成。
内马尔的情况更加复杂，巴塞罗那队曾经表示要起诉内马尔违反合同，因为去年在签署新合同时，作为续约奖金的一部分他收了钱。这家西班牙俱乐部向其索赔850万欧元（1,010万美元），还要求返还数额未明的奖金外加10%的利息。
钱从哪儿来？
足球行业很有钱。根据德勤的数据，全世界最富裕的20家足球俱乐部——都位于欧洲——2015/16赛季共计创收74亿欧元（89亿美元）。赚钱最多的是曼联队，共入账6.89亿欧元。赞助和专卖商品等资源大约贡献了43%的收入，占比最高。所以，预计巴黎圣日耳曼队将会出售很多内马尔球衣。出售转播权大约贡献39%的收入，门票销售仅占18%。这些数字不包含转会费，俱乐部也可以通过出售球员赚钱。
足球行业一直都这么有钱吗？
以前没有现在这么多。在1995年，很多欧洲俱乐部都有外籍球员配额。那一年的《博斯曼法案》（Bosman ruling）取消了只能聘用欧盟内部球员的限制，打开了一个相互竞争的国际市场。转会费开始飙升，外籍球员数量也大幅增加。到2016年，英超联赛的外籍球员占比接近70%。
如今的顶尖俱乐部越来越有钱。原因之一在于发展迅猛的电视收入。2016年，20家英超俱乐部与广播公司签订了一份为期3年、总额104亿欧元（134亿美元）的交易。这是职业足球领域有史以来签订的金额最大的电视转播交易。在英国、BT和Sky目前每转播一场比赛支付给英超的费用超过1,000万欧元（1,290美元）。
财力的扩充推高了转会费。各大足球俱乐部去年花在国际转会费上的资金创下历史新高。根据国际足联的数据，2016年的全球交易总共达到14,591笔，总金额达到创纪录的47.9亿美元——折合每笔交易32.8万美元。
有何影响？
有人认为，高转会费对比赛不利。球员工会FIFPro认为内马尔的转会"不利于竞争"。"以欧洲俱乐部为主的少数富裕群体对足球的主导越来越强。"FFPro秘书长西奥·范塞格伦（Theo van Seggelen）在最近的声明中说。他认为，转会费的节节攀升"破坏了竞争平衡"，因为只有曼联、皇家马德里和拜仁慕尼黑等几家顶尖俱乐部能买得起一流球员。他们之后便可主导整个联赛，而财力较弱的球队却不具备这种能力。
但国际足联的数据显示，天价转会费并不普遍。事实上，全世界去年的转会交易中只有14%支付了费用，其余都是免费转会——球员合同到期后改投另外一家俱乐部。
还有人能打破内马尔的记录吗？
里奥内尔·梅西（Lionel Messi）与巴塞罗那队的合同里有3亿欧元（3.58亿美元）的买断条款。内马尔的记录未必能长期保持。
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