减少工作时间能否提高日本生产力？

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日本政府希望通过一句口号来改变该国经济，避免工薪族过度劳累。由于日本的职场文化过于紧张，导致过劳死现象广为流行，对应的"karoshi"一词甚至被词典收录。正因如此，日本政府发起“働き方改革”，即"工作风格改革"（work style reform），希望改变这一现象。

这个词最近由日本首相安倍晋三（Shinzō Abe）大力推广，目的是减少加班时间，改善工作与生活之间的平衡，更好地利用女性和老年员工的技能。在正式使用多年之后，安倍晋三指派一名内阁大臣专门开展这个项目，使得"工作风格改革"于2016年8月成为日本的国家口号。

Image copyright Getty Images Image caption 日本的职场文化过于紧张，以至于过劳死已经被词典正式收录（图片来源：Getty Images）

加班工作和等级森严的职场文化在上世纪60至80年代的高速增长时期功不可没，但如今却已经成为该国的眼中钉。日本的生产率数据在七国集团（G7）中垫底，而且远低于经合组织（OECD）的平均值。随着人口老龄化加剧，劳动力人口减少，（除了无法获得该国民众同意的大规模移民计划，）日本唯一的经济增长希望就是提升生产率。

应政府要求，很多企业都在打击加班工作现象，落实工作风格改革，他们强迫员工早下班，甚至在特定时间关闭电灯，或者要求雇员事先获得许可才能加班。

其他变化则包括允许员工远程工作，在职场中提拔女性，以及为身为父母的职场人士提供支持（例如减少工作时间安排）。有一家日本公司甚至还在电子邮件下面因为缩短工作时间而导致的延期回复提前向对方道歉。

Image copyright Getty Images Image caption 用口号把人们团结在一起，一直以来都是日本颇为流行的做法（图片来源：Getty Images）

用口号把人们团结在一起，一直以来都是日本颇为流行的做法，无论是在企业内部，还是在整个国家范围内。2005年，日本政府启动了一个名叫"Cool Biz"的项目，鼓励企业减少空调的使用，并允许员工在夏天穿着更加休闲的服饰。这个计划已经取得成功，并且得到广泛普及，任何一个在8月份开会时挥汗如雨的人都可以作证。

但另一方面，该国最近启动了一项名为"超值星期五"（Premium Friday）的项目似乎令人颇感失望——这个项目允许员工在每个月的最后一个星期五提前下班。在该项目今年2月首次启动后进行的调查发现，当天只有3.7%的员工提前下班，人们的热情此后进一步下降。

那么，工作风格改革究竟能发挥多大作用？最近的一项调查显示，大企业正在采取更多改变措施，而本就面临人员和资源紧张且难以受益于公关宣传的小企业，对此事的热情更低。

另外一大难题在于日本职场根深蒂固的准则（例如重视努力和牺牲的价值观）鼓励人们长时间工作。传统的日本人力资源实践支持人们长时间工作，而且很看重那些加班工作到很晚的员工——这种现状不太可能很快改变。

企业不愿意通过技术投资来提升生产力，并实现移动办公。很难在没有调整就业法律基础的情况下改变工作风格。想要阻止让员工义务加班等滥用职权的行为，政府就需要改进劳动监管部门执法不严的现状，现在没有迹象显示此事能在短期内实现。

很多员工都对工作风格引发的喧闹持高度怀疑态度。一些人甚至把这项计划的口号改成了"hatarakasekata kaikaku"——只是修改了几个音节，就把意思变成了"强迫我们多工作改革"。

最近对5,000多名职场人士进行的调查显示，85.8%的受访者从媒体或其他公司那里听说过工作风格改革，但他们自己的公司并未采取任何措施。另外，他们还担心，即使企业采取了措施，也未必能够取得成功。例如，很多公司虽然不允许加班，但却并没有改变员工的工作量，这只会导致他们提前上班，占用午餐时间加紧赶工，或者私下里把工作带回家里完成。

Image copyright Getty Images Image caption 工作风格改革是一个统称，它的目的是减少工作时间，提升工作与生活之间的平衡，更好地利用女性和老年劳动者的技能（图片来源：Getty Images）

想要真正改变工作风格，日本公司就必须解决低效的工作方式，这是长时间工作和生产率低下的根源所在：包括文山会海以及上司过于细致入微的管理方式。对于那些从来没有采用过其他工作方式的人来说，这些日常工作习惯成为他们眼中的必然做法。

这项计划或许尚未在日本取得成功，但这种让人们重新思考自己工作方式的尝试的确令人敬佩。随着美国、英国和德国等发达经济体的生产率下降，其他国家或许也可以加以借鉴。

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