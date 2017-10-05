图辑：五颜六色的曼谷街头摊贩

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当泰国国王普密蓬·阿杜德（Bhumibol Adulyadej）在2016年10月去世时，他的国民们都沉浸在悲痛之中，为了表示尊重，人们服丧数月。如今，很多泰国人的衣柜里又重新焕发色彩——但是对于曼谷北部时尚的阿里地区（Ari）的小贩们来说，这种时尚象征的意义却远远超过尚二字所能概括。

自2014年起，泰国军政府将清理曼谷作为其政治纲领的重要部分，为了减少垃圾，为行人创造空间，政府威胁要禁止大排档。这一行动引发了当地人的矛盾反应，人们认可卫生标准的必要性，但同时对于政策的实施方式却叫苦不迭。

在2016年12月，政府官员责令著名的阿里地区街头摊贩在2017年3月8日前进行全面清理。但是就在最后期限前几天，官员改变了决定，宣布小贩们可以继续营业……直到现在。

Image copyright Getty Images Image caption 路边小吃是曼谷居民饮食中的重要组成部分（图片来源：Frank Fell/Getty Images）

路边小吃是当地居民饮食中的重要组成部分，大排档的小吃物美价廉。在中午和一天工作结束之时，阿里的人行道上到处都是饥肠辘辘的居民在等待美食。位于Phahon Yothin 7角落处的自助餐式小吃摊因其美味的"gub kao"（"捞饭"）而人满为患，它的大铁盘子上摆满了各种肉类和蔬菜。

由于害怕失去生计，阿里街道社区的小贩们组织起来，定期举行会议讨论改善地区和保全工作的方式。在一次会议上，他们决定恢用一种传统的配色服装来装点道路，并展示他们为曼谷街道所带来的价值。

Image copyright Micaela Marini Higgs Image caption 曼谷阿里地区的小贩们又重新恢复了一种古老的泰国传统（图片来源：Micaela Marini Higgs）

在泰国，一周的每一天都与代表一种天体的特定颜色相关。自印度教吴哥帝国（Hindu Angkor Empire）在9世纪至15世纪统治泰国期间以来，这种起源于印度教的传统对泰国的文化产生了重要影响。各个行星被认为是印度教众神的最佳体现——例如，据说太阳神苏利耶（Surya）的性格严厉，因此代表了太阳。在泰国，代表众神的颜色是基于与他们相关的行星的外观而分配的。例如，由于在人们的理解中，火星是粉色的，因此与之相关的星期二也被认为是粉色的，并且与印度教的战神曼格拉（Mangala）联系在一起（尽管在印度教主流神话中曼格拉被认为是红色的）。

而星期三小贩们则会展示绿色，对应着水星和印度教的布达神（Budha，注意不要与"佛陀"混淆）。星期四，小贩们会穿着橙色，象征着木星和布里哈斯帕提神（Brihaspati）。星期五，淡蓝色代表着金星和库若神（Shukra）。星期六的紫色对应的是土星和沙尼神（Shani）。而星期日的红色象征着太阳和苏利耶（Surya）。星期一的颜色是黄色，代表对月亮和昌德拉神（Chandra）的致敬。它还是国王旗帜的颜色，由于已故国王和现任国王均出生于星期一，因此他们公开展示的形象往往包括黄色的元素。

Image copyright Getty Images Image caption 星期日：红色，对应着太阳和苏利耶神（图片来源：NICOLAS ASFOURI/Getty Images）

Image copyright Getty Images Image caption 星期一：黄色，对应着月亮和印度教昌德拉神（图片来源：Jeff Greenberg/Getty Images）

Image copyright Getty Images Image caption 星期二：粉色，对应着火星和印度教曼格拉神（图片来源：David Longstreath/Getty Images）

Image copyright Alamy Image caption 星期三：绿色，对应着水星和印度教布达神（图片来源：Danny Gagliardi/Alamy）

Image copyright Getty Images Image caption 星期四：橙色，对应着木星和印度教布里哈斯帕提神（图片来源：Daniel Berehulak/Getty Images）

Image copyright Alamy Image caption 星期五：浅蓝色，对应着金星和印度教库若神（图片来源：Evgeny Ermakov/Alamy）

Image copyright Micaela Marini Higgs Image caption 星期六：紫色，对应着土星和印度教沙尼神（图片来源：Micaela Marini Higgs）

尽管每一种颜色都与一个神相关，但是每天穿着不同颜色的衣服这一传统却非常古老，因而大多数人都并不认为它是一种宗教行为。泰国人从上学时就开始学习传统，如今每天配衬颜色更多展现的是泰国人的身份，而不是一种宗教仪式。"我们从咿呀学语时就开始学习这些传统了，"阿里地区长期经营的水果摊老板列克说道。

几百年来，在一周的不同时间，不同的颜色所带来的运气也不同——在星期五，浅蓝色被认为是幸运色，但是到了星期日，穿着蓝色的衣服却意味着灾难。迷信的人们仍然非常看重这一传统，他们相信如果没有穿着正确的颜色，将会在现实生活中产生疾病或霉运等因果报应。由于出生在星期二，泰裔美国人达拉·克里斯滕森（Darra Christensen）说她的家人对于她没使用粉色的钱包而耿耿于怀，因为他们认为粉色能给她带来财运。

"一开始我非常不解，但是后来我发现每个人都知道他们出生那天所对应的幸运色和霉运色，"她说。

Image copyright Micaela Marini Higgs Image caption 小贩们认为穿着同样色彩的衣服有助于加强社区的团结（图片来源：Micaela Marini Higgs）

尽管很难确切了解色彩的和谐对于阿里的小贩们产生了多大影响，但是很多人认为视觉的统一性至少向政府证明了这里的人们可以很好地进行自制。

色彩也有助于社区对抗过度拥挤：如果人们对道路的垃圾增长和人口拥挤感到不满，那么当地政府很容易就能进行清理工作。阿里的小贩们仅通过衣服的颜色就能辨别出想要在附近摆摊售卖的外来者。

对于销售硬币大小的鱼肉咖喱泡芙的小贩猜瓦·卡努·潘西普（Chaiwat Kanom Pansip）而言，每个人都身穿同样色彩的衣服有助于加强社区的团结，小贩们认为自己都是团队的一份子，而非竞争对手。"它让我们感觉到了团结的力量，而且还帮助我们将这种力量进行展示，"他说。

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