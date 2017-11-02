五个最适合冒险活动的国家

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无论是品尝世界上最奇异的食物，还是在最危险的道路上徒步旅行，对于每个人而言，冒险都有不同的形式。但是在某些地方，走出自己的舒适区会相对容易。

最近，《美国新闻与世界报道》（U.S. News & World Report）根据以下五个方面，评选出最适合冒险的国家："有趣"、"友好"、"气候"、"风景"以及"性感"，所谓"性感"描述的是那些风情万种、魅力十足而又不可名状的东西。

"跻身榜单前列的20个国家中，除了美食、天气和景点之外，您还可以发现，名列前茅的国家都有一些共同点，"安娜丽莎·纳什·费尔南德（Annalisa Nash Fernandez）表示。她是一位跨文化战略家和教练，曾住在巴西和意大利，两个国家在榜单中排名靠前。"这些国家没有一个与接壤的国家有同样的语言，而非官方的壁垒也孕育和保留着各自的文化。如果蒙上眼睛被带入位居前五的某个国家，几秒之内，您就会分辨出自己身在何处"。

Image copyright Getty Images Image caption 在某些地方，走出自己的舒适区要相对容易（图片来源：Rob Francis/rovertharding/Getty Images）

凭借深厚的文化积淀和美丽的风光，这些排名靠前的国家多姿多彩，各具特色。于是，我们与当地居民交谈，了解是什么让当地生活如此富于冒险色彩。

巴西

在"有趣"和"性感"方面，巴西获得完美的10分。巴西富有感染力的活力来自热爱自己传统的当地人。"我们很喜欢炫耀和吹嘘我们美味的食物、世界上最好的咖啡和最漂亮的人，"巴西人阿图尔·苏萨（Artur Sousa）表示。

谈到冒险，巴西拥有广阔的疆土（面积居全球第五），在全国各地轻易就能领略到迥然不同的地貌。苏萨说："您可以在亚马逊河的河口高潮尽情冲浪，还可以在东海岸费尔南多·迪诺罗尼亚群岛（Fernando de Noronha）的海滩上放松身心。""也许你会喜欢探索一些独特的地方，如拉克伊斯-马拉赫塞斯沙漠（Lençóis Maranhenses）的白色沙丘，或者格兰德岛（Ilha Grande）的野外景观。"

Image copyright Getty Images Image caption 里约热内卢的派对常客们可以在桑巴酒吧通宵热舞（图片来源：Lonely Planet/Getty Images）

当然，派对常客们在里约热内卢也能有无穷无尽的奇遇。"我们拥有海滩、老城、森林和帝国时代的记忆。"晚上，拉帕（Lapa）街区是不容错过的地方，这里各色酒吧云集，从嘻哈音乐到桑巴舞曲再到乡村音乐，不花上几天时间，您就不足以了解这个地区。

意大利

意大利以食物、艺术和建筑而闻名于世，但它也有更积极进取的一面，意大利在"风景"方面得分最高。

"在我的家乡西西里，您可以在深蓝色的大海里游泳，几小时后，您还可以登上欧洲最高的活火山，"乔琪亚·卡拉法（Giorgia Carraffa）说。她是一家旅游公司的意大利旅行专员。

Image copyright Getty Images Image caption 追求刺激的人可以攀登欧洲最活跃的火山埃特纳火山（图片来源：Sean Gallup/Getty Images）

虽然在埃特纳火山（Mount Etna）徒步旅行会给人带来某种刺激，但当地人也很喜欢他们在全国各地都能获得的新鲜文化体验。来自意大利某旅游公司的主管蒂姆·哈德逊（Tim Hudson）说："从一个村庄到另一个村庄，从山谷到山顶，文化都各不相同，食物变化多端，甚至语言也有不同"。

变化无穷的风景也为不同类型的冒险提供了机会。冬天，哈德逊会在白云石山（Dolomite Mountains）经营滑雪之旅，有团队一周游可供选择，而在温暖季节，他则会组织游客在托斯卡纳（Tuscany）骑自行车。

西班牙

当地居民说，西班牙的冒险之旅"友好"而又"有趣"，总是和最近的街道一样近。"在西班牙，我们最喜欢的是街头生活，"胡安·卡斯蒂略（Juan Castillo）表示。他住在巴伦西亚（Valencia）经营徒步旅行。"每天下班您都会想去小酌一杯。"在巴伦西亚，港口或鲁萨法（Russafa）附近地区就是不错的去处。人们总是在说说笑笑。我们都会充分享受生活，来到这里的外国人也会开始这样做。"

Image copyright Getty Images Image caption 马德里的中心位置意味着您距离山区或是海岸只有几个小时的路程（图片来源：Driendl Group/Getty Images）

对于西班牙的未来居民而言，最重要的是要确定什么样的冒险最适合自己：要是喜欢冬天，就去马德里，那里群山环绕，一个小时车程内就有三个滑雪胜地；要是喜欢温暖的天气，呆在巴塞罗那的海滩上会更好些。

"巴塞罗那天气很好，"安德烈·阿里亚萨（Andre Arriaza）表示。他来自智利，是"享用巴塞罗那本地美食"（Barcelona Eat Local）的创始人。"全年阳光普照。在冬天您也可以穿运动鞋，而不用担心沉重的冬季长靴。"

尽管马德里冬天相对较冷，但它的中心位置会让一切变得容易。马特·霍兰德（Matt Hulland）说："乘车或乘高速火车不出几个小时就能抵达欧洲最迷人的海岸"。他来自英国，也是旅游博客（The Travel Blogs）的创始人。巴斯克（Basque）地区以北部海岸、尤其是扎劳茨（Zarautz）和圣塞巴斯蒂安（San Sebastian）的冲浪点而闻名，而安达卢西亚（Andalucia）南部地区则深受攀岩者和骑自行车者的欢迎。

泰国

泰国在"风景"和"有趣"两方面获得高分，全国各地充满冒险氛围，吸引着各种各样的人前来。米里亚姆·赫什曼（Miriam Hershman）表示，帕岸岛（Koh Phangan）有最好的体验。他出生在东南岛，目前住在洛杉矶。

Image copyright Getty Images Image caption 泰国帕岸岛一年一度的"满月派对"是一场持续到日出的沙滩派对（图片来源：Gysembergh Benoit/Getty Images）

"成千上万来自世界各地的人们每月都能在此体验一次臭名昭著的满月派对（Full Moon Party），这是一场持续到太阳升起的沙滩派对，"她说。但是，另一群截然不同的人也会定期到岛上参加瑜伽静修、禁食和冥想。"参加派对的年轻群体与痴迷健康的群体之间的矛盾使这个岛变得格外独特而有趣。这里既和平，又充满了冒险。"

如果能适应这里的节奏和辣味，爱冒险的吃货也会爱上泰国。"泰国人有一种强大的文化，北美人通常不会习惯。我们吃了一整天，我们想吃什么要取决于我们的感受，"齐万·素旺纳帕克（Chiwan Suwannapak）表示。她住在曼谷，是"无畏旅行"（Intrepid Travel）的运营经理。"早上，我可以吃面汤，放很多辣椒粉。晚上，我可以吃辣番木瓜沙拉。我们吃东西时，是用手指和胃在吃。"她最喜欢的菜包括蒜香油炸鲷鱼和碎猪肉沙拉以及泰国北部的清迈面，后者为咖喱肉汤里的黄小麦面，配上鸡肉或牛肉。

如果热衷刺激，追求更冒险的传统活动，应该去清迈（Chiang Mai），尝试在湄登河（Mae Taeng River）上激流泛舟，或者去茵他侬山（Doi Inthanon）国家公园试试瀑布攀岩，这里深受热爱冒险的攀岩者欢迎，是泰国最高峰的所在地，被昵称为"泰国的屋顶"。

希腊

希腊在"风景"和"气候"两方面均获得高分，加上温暖的地中海水域，它成为水上冒险家的理想之地。

Image copyright Getty Images Image caption 温暖的地中海水域使希腊成为游泳的理想之地（图片来源：Holger Leue/Getty Images）

帕特丽夏·哈吉福提欧（Patricia Hajifotiou）表示："在这里游泳，水最为理想"。她来自美国，目前住在埃维奥（Evia）岛，经营着一家小型旅游公司"橄榄奥德塞"（The Olive Odysseys）。"希腊医生会给病人开游泳的处方，我们人人都会计算每年夏天的游泳次数。这关乎健康、阳光、皮肤上的矿物质以及出行。"

在基克拉迪群岛（Cyclades）附近划帆船和独木舟是当地人最喜爱的水上运动，而热爱小岛生活的游客则有很多徒步旅行的选择，包括宙斯山（Mount Zeus）——纳克索斯岛（Naxos）最高峰，以及圣托里尼（Santorini）火山口的悬崖。

希腊的大陆地区也毫不逊色。米娜·阿尼奥（Mina Agnos）说："想象一下，当你开车进入市中心时，不仅能看到雅典卫城的风景，还会有沃里戈蒙尼（Vouliagmeni）和瓦尔基扎（Varkiza）之间的天然小港口迷人的蓝色"。她的豪华旅游公司（Travelive）2008年在雅典设立办事处。"这些都是每天给我带来快乐的东西。"

Image copyright Getty Images Image caption 雅典的泛雅典体育场的起源可以追溯到公元前六世纪的一个跑道（图片来源：Aping Vision/STS/Getty Images）

作为第一届（以及随后多届）奥运会的主办地，雅典长期以来一直在泛雅典体育场（Panathenaic Stadium）举行体育赛事，它是世界上唯一的全大理石体育场，起源可以追溯到公元前六世纪。当地人和游客都喜欢在早7点30分到9点之间在体育场晨跑，为当天的冒险做热身。

对于那些不怎么热衷运动的人而言，总有各种自发组织的社交冒险活动等着他们。哈吉福提欧表示："打电话给几个人，告诉他们你要做什么，很快你就会集齐一群人去吃冰淇淋。""没有人会太准时或是太一本正经的。"

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