挪威“巨人之舌”的头痛问题

Image copyright Getty Images Image caption "Trolltunga"的意思是"巨人之舌"，它在挪威'Lake Ringedalsvatnet'湖上方700米处伸出（图片来源：Thomas Trutschel/Getty Images）

经过7小时、13.5公里长途跋涉，爬高1000米，我们终于抵达巨人之舌（Trolltunga）。雾气滚滚而来，有35人排队等候在标志性的悬崖上拍照。巨人之舌位于挪威西南部奥达（Odda）附近一个高于湖面700米的陡峭山崖上，就像是悬崖峭壁上伸出的"巨人"的舌头。它是一万年前冰河时期冰川融化所形成的。近年来，它成为挪威最著名、也是最具争议的地质遗迹之一。

我们决定等第二天早上再去悬崖上拍照。我和徒步旅行伙伴杰奎琳（Jacqueline）被导游带到了我们的帐篷里。我们是一行人中唯一两个在这里过夜的人。我们把背包扔在已经搭起的帐篷里，帐篷距离悬崖大约500米，我们要先打个盹。几小时后，我们的导游厄伦德·因德雷恩（Erlend Indrearne）带来一对来自中国的年轻夫妇，他们要和我们一起宿营。当时正在下雨，所以我们都躲在帐篷旁边的应急小木屋里，在一个小炉子上煮肉丸，喝着一种混着冰水的红醋栗汁（Solboer Sirip）。风从小屋的破窗户吹进来，木质地板随着我们移动的身体吱吱作响。

"有多少徒步旅行者没走完全程半途而废？"我问道，一边把储藏室里一个潮湿的睡袋放在我和杰奎琳的膝盖上。我回想起徒步旅行的开始，当时我们一行20个人中，有两人在艰难的徒步旅行45分钟后掉头返回。

"每一组至少有一两个会掉头返回。"因德雷恩一边回答，一边把热乎乎的肉丸分放在五个盘子中。"他们中很多人并没有做好准备，也不了解这里严酷的自然条件。也有人不尊重大自然，随处丢弃垃圾。"

"只有游客乱丢垃圾吗？"我问道。"挪威人也会这么做吗？"

"真的是那些滥用'自由行走权'（allemansratten）的游客干的，"他说。"挪威人都知道，我们从小接受'山区准则'（fjttreglene）教育长大。"

Image copyright Getty Images Image caption 挪威游客经常利用"人人天生拥有共享自然的权利"，这是一种古老的"自由行走权"（图片来源：Thomas Trutschel/Getty Images）

虽然自古以来就是一个传统权利，但自1957年以来，这种权利就一直成为户外休闲活动的一个组成部分。规则很简单：你可以在距最近住处至少150米远的任何地方睡觉；如果要在同一个地方过夜超过两个晚上，你就必须要得到土地所有者的许可。然而，最重要的是，那些行使这项权利的人应该尊重大自然、野生动物和当地人。

挪威并不是唯一一个行使"自由行走权"的国家。其他国家还包括芬兰、冰岛、瑞典、拉脱维亚、奥地利、捷克和瑞士。然而，挪威与其他国家的区别在于"fjttreglene"。

'Fjellvettreglene'被称为挪威的"山区准则"，它是在1950年复活节期间发生几起事故后引入的。在1967年的另一个复活节，15人死于山难事故，挪威登山协会和红十字会发起宣传运动"欢迎来到山区，但要负责"。这个山区准则鼓励人们与大自然保持健康、相互尊重的关系，它已经成为挪威文化的一个重要组成部分。它包括旅行规划和旅行目的地报告，携带必要装备帮助自己和他人，随时了解自己身在何处，在必要时寻求庇护，在掉头返回时不感到羞耻。

"山区准则教导我们，大自然并不关心我们每个人的小我。我们应该尽量保持尊重和谨慎。以徒步旅行为例，"因德雷恩解释道，"对于那些没有经验的徒步旅行者来说，这里条件极端恶劣。"没有多少游客能认识到这一点。对挪威人而言，我们是天生的徒步旅行者。我们从小就有这种天性。我们知道大自然有多强大。"

Image copyright Getty Images Image caption 国外的徒步旅行者们随手丢弃垃圾激怒了挪威人（图片来源：Ingunn B. Haslekaas/Getty Images）

由于山区准则，挪威人对户外活动的迷恋是自然而然的。山区准则的哲学理念在1859年诞生，即"享受自由空气的生活"，它反映了挪威人对大自然的热爱和激情。这就等于说，在山里背包旅行或在海边露营对挪威人而言就像在家里一样。

但是，山区准则鼓励人们行使自由行走权，自由行走权又反过来鼓励人们热爱山区准则，山区准则是一种保护大自然的教育。

"既然巨人之舌成为热门景点，我们也在尝试着去教育世界其他地方的人。"

尽管巨人之舌附近的小城奥达（Odda）因其工业化的外观被称为"烂苹果"，但今天它已经成为一个备受欢迎的旅游目的地——这主要还是因为巨人之舌。奥达2010年仅接待游客1000人，而到了2017年，一天的游客就多达1800人。

因德雷恩解释说，汹涌而来的游客都是奔着巨人之舌而来的。"人们想要的不过是在Instagram和Facebook上发布同样的照片。很多人并不关心徒步旅行本身的经历。他们只是想证明他们做了这件事情，还用他们的垃圾破坏了这里的自然环境。"

Image copyright Getty Images Image caption 从2015年到2016年，挪威一些地区的旅游业增长了32%（图片来源：James D. Morgan/Getty Images）

从2015年到2016年，挪威全国的游客人数增长了11%，其中一些地区的游客人数增长了32%。但是，尽管旅游发展对经济有好处，但这种旅游热潮已经对挪威古老的"自由行走权"造成威胁。

"虽然我们为自由行走权感到骄傲，但事实上，它正造成危险的局面，"因德雷恩摇着头说。"挪威以前从未监管过徒步旅行，但我们相信，巨人之舌可能会是第一批必须监管的地方。这已经引发了巨大的争议。"

在巨人之舌附近，游客用过的厕纸、丢下的烧烤架、废弃的帐篷、糖果的包装纸和塑料瓶等物品随处可见。有人甚至用黑笔在悬崖上写下他们的名字。由于很多人对这种艰苦的徒步旅行毫无准备，挪威的主要徒步旅行组织'Friluftsliv'也呼吁，要对巨人之舌和挪威其他受到威胁的地质景点的游客数量加以限制。户外活动组织的领导人拉塞·海姆达尔（Lasse Heimdal）为他们的立场辩护，他表示，"现在就采取措施确保户外活动安全非常紧迫"。

因德雷恩继续说："这里的游客数量让大自然难以招架。""在繁忙的一天，你可能要排队等上一个半小时才能得到一张照片。"要控制这一点，我们就要控制每天的徒步旅行者数量。至于野营，我们认为应该要求发放通行证，并限制发放数量。对徒步旅行的出发时间也应该有规定，这样人们才不会因为出发太晚而被困在这里。我们也鼓励人们参加有向导的徒步旅行。作为向导，我们试图为他人树立榜样，让他们也尊重大自然。"

Image copyright Getty Images Image caption 厄伦德·因德雷恩表示："我们从小就有这种天性。我们知道大自然有多强大（图片来源：Morten Falch Sortland/Getty Images）

第二天早上，杰奎琳和我开始了13.5公里的下山路。一架救援直升机在地面上嗡嗡地叫着寻找一位走失的徒步旅行者。我们走过长长的队伍，等待他们在悬崖上拍照，有些人脚穿套着塑料袋的运动鞋，还有人穿着短袖，在摄氏五度的寒风中瑟瑟发抖。我们站在队伍的后面，等待因德雷恩给我们拍照；要想获得在巨人之舌的标志性的照片，唯一的办法就是参加有导游的徒步旅行，导游会在10到12米的高处倒挂着为你拍照。

"我们真的要等着拍这张照片吗？"我问杰奎琳。

"不，"她回答，"不见得。我宁愿欣赏徒步旅行时的沿路风光。"

我也点头同意。我们转过身，从挪威的动人风光中走了出来，慢慢回想着自由行走权的规则。

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