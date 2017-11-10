治愈我“恐水症”的加勒比帆船之旅

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我看到远处格林纳达（Grenada）的圣乔治湾（St.Georges bay）停泊着高达236英尺（约合72米）的帆船曼德勒号（S/V Mandalay）。在加勒比海南部乘坐帆船，就像加勒比海盗中的杰克·斯帕罗（Jack Sparrow）船长。我从未想过自己会这样，但从远处看到这艘帆船时，我终于明白了三桅船的诱惑。我不知道帆船为什么不停得更近一些，更靠近码头的乘客。

"我们要去帆船那里，"我丈夫说，他像个两岁的孩子一样，嚷嚷着要去大海上探险。

就在一年前，他发现了这个为期七天的摄影旅行项目，它可以让我们沿着格林纳丁（Grenadine）列岛航行，同时在一些世界上最令人叹为观止的地方拍摄。作为专业旅行摄影师，这可是一生难得的机会。我没有过多考虑后勤工作或是旅行协议，就报名这趟旅程，条件是我不会下水。

Image copyright Judy Garrison Image caption 在一次摄影旅行中，朱迪·加里森和她的丈夫登上帆船曼德勒号（S/V Mandalay）（图片来源：Judy Garrison）

现在，大约400码（约366米）远的地方，有一艘小汽艇穿过海港的波浪向我们驶来，船上有两个人。"我们的船来了，"我丈夫吹嘘道。

我的胃马上就沉了下去，接着我便大汗淋漓。我曾乘坐大船航行，我知道步行穿过封闭坡道登船的惯例，目光所及之处并没有任何水。我们身处吃水线以上很高的地方，海水的波动通常难以觉察。然而，这次却不同；这艘建于1923年的帆船要靠船帆和海浪驱动。除了25名乘客和12名船员，只有我们和大海。但是，更让人意外的是，上下帆船唯一的方法是通过一艘小汽艇，上下小小的阶梯时，海浪就在脚下拍打。

海水让我胆战心惊。我一直都怕水。在乔治亚州闷热的夏天，我会一直呆在泳池的浅水区，小心翼翼地让水晶蓝色的氯化水在下半身起伏，避免水面没过手肘。如果我胆敢把头没入水中，我会用手指捏住自己的鼻子，这立刻就会引起那些游泳好手一阵阵"胆小鬼"和"小宝宝"的嘲笑，他们会在泳池中自如地游来游去。我不确定哪个更糟：溺水还是手指紧握。

Image copyright Judy Garrison Image caption 加里森一生都怕水（图片来源：Judy Garrison）

从那时起，我就成了情况评估专家，我会避免介入任何包含水的场景。我从来没有直接站在瀑布或淋浴喷头下面。水上摩托车绝对会让我害怕。我错过了许多冒险机会，我要脚踏实地才会感到安全。然而，参加这次旅行的直接原因是我作为妻子的内疚感，我丈夫承诺我们一生的旅行目的地都会远离广大水域。

木制小汽艇逐渐靠近，它会接我前往母船。没有栅栏。没有固定扶手。没有安全网。在那一刻，我仿佛回到了过去，在"胆小鬼"的嘲笑声中呆立，我的脑海里只剩下这些东西在轰然作响。

小汽艇到达时，两个船员跳上码头。我打量着这两个结实的成年人，他们要把笨重的行李堆在汽艇舱中。我想要逃走。我在队伍的后面慢慢挪动。

我的心怦怦直跳，我知道自己必须摆脱这种恐惧，如果不是为了我自己，也要为了我丈夫。我们将在大海上借着风力驱动航行一个星期，因此躲也躲不过，我鼓起勇气走到我丈夫身边。我可以做到。

Image copyright Judy Garrison Image caption 为登上帆船，加里森必须首先鼓起勇气乘坐一艘小汽艇（图片来源：Judy Garrison）

我抓住一名船员的手，踏上汽艇的座位，接着是甲板，然后迅速坐了下来。我没有动。我看到有救生衣。好的，我想，我还能够得着它们。如果大家都合作，不会突然乱动，我们就会没事的。

接近巨大的帆船时，以及快要转移登上船的时候，我的神经又绷紧了。小汽艇在帆船旁停下来，不停地上下起伏，直到被绳子拴在帆船上。

"把你们所有的东西都留下，到时候我们会还给你们的"，船员们喊道。乘客们急切地站起来，迈上舷梯，然后又爬上另一段。我仔细地看着自己手脚落处，盘算着自己怎样出发。我站了起来，屏住呼吸。我试着照前面的人的做法去做，伸手抓住舷梯两侧的把手。当我的两只脚都站在舷梯的顶端时，我意识到自己再踏上一个阶梯就会上帆船了，下面除了水什么也没有。

Image copyright Judy Garrison Image caption 朱迪·加里森："在随后的六天，我从汽艇上上下下……我跳脱出自己的舒适圈，掌握了窍门"（图片来源：Judy Garrison）

"左手放在红色把手上"，船员们反复说着。我用左手抓住红色把手，向上伸出右手，一只粗壮有力的手紧紧抓住我的手，一下子就把我拉了上去。"我抓住你了"，他盯着我说道。我感到脚下的木头。如果我掉下去，他就会立刻把我捞上来。

一个叫布拉兹（Blaze）的船员试图稳定我的恐惧情绪。从那一刻起，除了欣赏它的美，水就从未进入我的脑海。每次我离开帆船时，布拉兹都会伸手拉我。在每一次有力的碰触下，布拉兹把我的恐惧抛进了大海。

在随后六天的环岛游中，我每天要四次上下汽艇。到周三时，我第一个跳下汽艇，不再需要人拉我。我跳出自己的舒适圈，掌握了窍门。

Image copyright Judy Garrison Image caption 加里森和她的丈夫乘坐帆船游览格林纳丁列岛（图片来源：Judy Garrison）

每一个小岛都是完美的电影场景：在沙滩裹上浴巾，阳光透过棕榈树透射下来，偶尔还会有好奇的鬣蜥蜴——当然，还有船上的乘务员随时随地准备好装满加勒比啤酒的冰柜。我怎么能错过这个呢？

其他的停靠站点包括联合岛（Union Island）、迈罗岛（Mayreau）、多巴哥群岛（Tobago Cays）和格林纳达的卡里亚库岛（Carriacou），后者是格林纳丁列岛中面积最大的一个。我们离船登陆时，当地人会匆忙包围了我们，希望我们能请他们当导游。

最难忘的经历是我们停靠在贝基亚岛（Bequia），它是格林纳丁列岛中的第二大岛，也是我们船长的家。我们登上一辆卡车的后车箱，紧紧抓住，在前往汉密尔顿堡垒（Hamilton Fort）遗迹的道路上匆匆上行。这里有一尊大炮和瞭望台，是英国人在1700年代建造的。我们鸟瞰海湾，碧绿的海面上有着星星点点的帆船，远处是曼德勒号帆船。

我们在当地的萨尔根特模型船店（Sargeant Brothers Model Boat Shop）停下，那里有10个人，这里以前是个小住宅，现在被改造成了工作间。整个工作间有数百个模型船，分别处于开工、中间和收尾等不同制造阶段。返回外面，产胶树把泥土弄得乱七八糟。有一个人坐在台钳旁雕刻、涂色，木头在他手下变成优雅的海船复制品。橱窗里有我们曼德勒号帆船的复制品。

Image copyright Judy Garrison Image caption 在一名船员的帮助下，加里森克服了自己的恐水症（图片来源：Judy Garrison）

虽然我从没有像我丈夫那样从船头跳下来，或者在蓝色的加勒比海里潜水，但我还是从自己的舒适圈走出来，进入了另一个舒适圈，并且发现了自己作为旅行者发生的转变。每当我爬上汽艇摇摇晃晃的梯子，登上同样不稳定的帆船舷梯，几十年来积聚下来的恐惧都一下子烟消云散。对于别人而言，我可能还是个永远缺少胆量的女孩；但对我自己而言，我已经成功克服恐惧了。我意识到，要想欣赏海平面后的美景，就必须愿意从船里走出来。

布拉兹和他那坚定的一拉使我意识到，没有风险，就没有回报。在返回格林纳达的最后一晚，夜空给与我们最壮观的馈赠，只有在这个纬度上才能看得到：我的北方是北极星；我的南方是南十字星。在那里，我同时看到了两颗星。

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