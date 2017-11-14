拉斯维加斯不为人知的平凡另一面
拉斯维加斯有着让人眼花缭乱的赌场、永不停歇的夜生活和数以千万计的游客，令外国人浮想联翩。但只有当地人知道，拉斯维加斯只是一个仅有60万居民的小城（大都市区有220万人口）。
托马斯·施耐德（Thomas Schneider）说："当然，在拉斯维加斯这个地方，即使周一下午你也可以像1999年那样狂欢"。他是拉斯维加斯喷气机公司（Vegas Jets）首席执行官，一次度假后，他从多伦多移居至此。他说，"但大多数人以为，我们住在拉斯维加斯每一天都能像游客一样聚会，实际情况当然并非如此。拉斯维加斯拥有美丽的郊区，非常适合孩子们生活，这里还有很多活动可以参加，如划船和徒步旅行。"
人们为什么喜欢拉斯维加斯呢？
作为一个国际旅游热点，拉斯维加斯有着大城市得天独厚的优势，您能在此频频邂逅各色名人，这是任何小城所难以企及的。这里有众多驰名全球的餐厅，你很容易就能找到任何可以想象到的美食，这对当地人有着巨大的吸引力。
伊森·雷诺兹（Ethan Reynolds）四年前从洛杉矶搬到拉斯维加斯，他说，"我喜欢山谷里林林总总的素食餐厅，如Vegenation、Vege-way、Violette's和Pure Pure等，它们让人在号称"罪恶之城"的拉斯维加斯也能尽享素食之美，而永利度假村（Wynn）的所有餐厅也都提供素食菜单。"
当地人甚至还能和名人擦肩而过，因为这些名人时常在城中并不拥挤的地方出没。雷诺兹说："我在TruFusion（健身俱乐部）教热普拉提（Hot Pilates），詹妮弗·洛佩兹（Jennifer Lopez）、亚历克斯·罗德里格斯（Alex Rodriquez）和肯德拉·威尔金森（Kendra Wilkinson）最近都来过这里。"位于拉斯维加斯大道南端的购物中心水晶购物中心（Crystals）也是席琳·迪翁（Celine Dion）和瑞奇·马丁（Ricky Martin）的最爱，他们常常出没于此。
不过，拉斯维加斯的优越性超越了浮华，日常生活也格外便利。朱厄尔·穆斯格雷夫（Jewell Musgrove）五年前他从美国东海岸搬到这里工作，他说，"我喜欢在凌晨三点去杂货店购物"。
在这里生活的感受如何呢？
当地居民很少是土生土长的内华达人；他们大多数来自其他国家或美国其他各州（尤其是相邻的加州），因为这里有独特的工作机会，主要集中在餐饮和旅游业的娱乐和服务相关领域，还有规模不大、但蓬勃发展的初创技术公司。与就业状况一样，拉斯维加斯在天气、经济承担能力和交通状况等方面的优势也让其他大城市难以比肩。
干旱炎热的沙漠气候对人们有着巨大的吸引力。"这里总是阳光灿烂，我们从来不用关心天气预报。即使下雨，时间也很短，沁人心脾"，施耐德说。
拉斯维加斯的户外生活触手可及，城市的后院就有远足步道和自行车道。当地人还常常向西驱车40英里前往查尔斯顿山（Mount Charleston）避暑。这座山城温度在20到30华氏度，比拉斯维加斯中心凉爽，冬季月份甚至还可以在此参加滑雪和滑板滑雪活动。
在拉斯维加斯，即使薪水不高，也很容易有富人的成就感。穆斯格雷夫说，"我住在一个总体规划的社区中，这里有高尔夫球场、人造海滩、室内外网球场，我的房子也相当大，每月1300美元就能拥有一个私人游泳池。"
拉斯维加斯地域辽阔，人口稀少，生活格外实惠；根据价格比较网站Expatistan.com的数据，在洛杉矶租一个与拉斯维加斯类似的地方，费用至少要高出50%。
作为一个国际旅游目的地，拉斯维加斯前往世界各大城市的机票也很廉价，从这里到加州的航班往返机票通常不到100美元。
还有什么需要注意的呢？
在拉斯维加斯，即使是当地人，外表也很重要。穆斯格雷夫说，"如果简历上没有照片，你在拉斯维加斯就无法找到任何工作。即使在医生办公室工作，你也必须富有魅力。"
如果希望在拉斯维加斯享受夜生活，这一点还会延伸到俱乐部文化。女性发邮件给当地的推销员，或者使用诸如"Guest List Las Vegas"或"Discotech"等移动应用，通常都可以免费获得当地俱乐部客人的名单。当然，大多数俱乐部仍然有着装规范要求，这意味着不得穿短裤、松松垮垮的牛仔裤或网球鞋入内。男人们穿上有领衬衣或时髦的衣服运气会更好。有内华达州身份证件的当地人还可以享受大折扣（通常为50%）入住酒店、观看演出、享用按摩治疗和餐饮服务，开口要求就会享受折扣。但施耐德警告说，新居民应该小心不要滥用这些。
他说："许多在本地长期生活的当地人都会注意到，要么你热爱拉斯维加斯，在这里繁荣兴旺，要么就会被贪婪吞噬淘汰。有些人痴迷于这里的夜生活中，夜夜笙歌，不醉不归，长此以往是行不通的。在拉斯维加斯成功地生活意味着要知道如何在诱惑中取得平衡。"
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