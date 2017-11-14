拉斯维加斯不为人知的平凡另一面

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拉斯维加斯有着让人眼花缭乱的赌场、永不停歇的夜生活和数以千万计的游客，令外国人浮想联翩。但只有当地人知道，拉斯维加斯只是一个仅有60万居民的小城（大都市区有220万人口）。

托马斯·施耐德（Thomas Schneider）说："当然，在拉斯维加斯这个地方，即使周一下午你也可以像1999年那样狂欢"。他是拉斯维加斯喷气机公司（Vegas Jets）首席执行官，一次度假后，他从多伦多移居至此。他说，"但大多数人以为，我们住在拉斯维加斯每一天都能像游客一样聚会，实际情况当然并非如此。拉斯维加斯拥有美丽的郊区，非常适合孩子们生活，这里还有很多活动可以参加，如划船和徒步旅行。"

Image copyright Getty Images Image caption 拉斯维加斯有着小城难以企及的大城市优势（图片来源：Gavin Heller/robertharding/Getty Images）

人们为什么喜欢拉斯维加斯呢？

作为一个国际旅游热点，拉斯维加斯有着大城市得天独厚的优势，您能在此频频邂逅各色名人，这是任何小城所难以企及的。这里有众多驰名全球的餐厅，你很容易就能找到任何可以想象到的美食，这对当地人有着巨大的吸引力。

伊森·雷诺兹（Ethan Reynolds）四年前从洛杉矶搬到拉斯维加斯，他说，"我喜欢山谷里林林总总的素食餐厅，如Vegenation、Vege-way、Violette's和Pure Pure等，它们让人在号称"罪恶之城"的拉斯维加斯也能尽享素食之美，而永利度假村（Wynn）的所有餐厅也都提供素食菜单。"

当地人甚至还能和名人擦肩而过，因为这些名人时常在城中并不拥挤的地方出没。雷诺兹说："我在TruFusion（健身俱乐部）教热普拉提（Hot Pilates），詹妮弗·洛佩兹（Jennifer Lopez）、亚历克斯·罗德里格斯（Alex Rodriquez）和肯德拉·威尔金森（Kendra Wilkinson）最近都来过这里。"位于拉斯维加斯大道南端的购物中心水晶购物中心（Crystals）也是席琳·迪翁（Celine Dion）和瑞奇·马丁（Ricky Martin）的最爱，他们常常出没于此。

Image copyright Getty Images Image caption 在健身房或杂货店，当地人时常会邂逅像詹妮弗·洛佩兹这样的名人（图片来源：Denise Truscello/Contributor/Getty Images）

不过，拉斯维加斯的优越性超越了浮华，日常生活也格外便利。朱厄尔·穆斯格雷夫（Jewell Musgrove）五年前他从美国东海岸搬到这里工作，他说，"我喜欢在凌晨三点去杂货店购物"。

在这里生活的感受如何呢？

当地居民很少是土生土长的内华达人；他们大多数来自其他国家或美国其他各州（尤其是相邻的加州），因为这里有独特的工作机会，主要集中在餐饮和旅游业的娱乐和服务相关领域，还有规模不大、但蓬勃发展的初创技术公司。与就业状况一样，拉斯维加斯在天气、经济承担能力和交通状况等方面的优势也让其他大城市难以比肩。

干旱炎热的沙漠气候对人们有着巨大的吸引力。"这里总是阳光灿烂，我们从来不用关心天气预报。即使下雨，时间也很短，沁人心脾"，施耐德说。

Image copyright Getty Images Image caption 从拉斯维加斯短途驱车即可抵达适合徒步旅行和骑自行车的开阔地带（图片来源：WIN-Initiative/Getty Images）

拉斯维加斯的户外生活触手可及，城市的后院就有远足步道和自行车道。当地人还常常向西驱车40英里前往查尔斯顿山（Mount Charleston）避暑。这座山城温度在20到30华氏度，比拉斯维加斯中心凉爽，冬季月份甚至还可以在此参加滑雪和滑板滑雪活动。

在拉斯维加斯，即使薪水不高，也很容易有富人的成就感。穆斯格雷夫说，"我住在一个总体规划的社区中，这里有高尔夫球场、人造海滩、室内外网球场，我的房子也相当大，每月1300美元就能拥有一个私人游泳池。"

拉斯维加斯地域辽阔，人口稀少，生活格外实惠；根据价格比较网站Expatistan.com的数据，在洛杉矶租一个与拉斯维加斯类似的地方，费用至少要高出50%。

Image copyright Getty Images Image caption 拉斯维加斯居民可以低价享受各色餐饮和娱乐（图片来源：Bryan Steffy/Getty Images）

作为一个国际旅游目的地，拉斯维加斯前往世界各大城市的机票也很廉价，从这里到加州的航班往返机票通常不到100美元。

还有什么需要注意的呢？

在拉斯维加斯，即使是当地人，外表也很重要。穆斯格雷夫说，"如果简历上没有照片，你在拉斯维加斯就无法找到任何工作。即使在医生办公室工作，你也必须富有魅力。"

如果希望在拉斯维加斯享受夜生活，这一点还会延伸到俱乐部文化。女性发邮件给当地的推销员，或者使用诸如"Guest List Las Vegas"或"Discotech"等移动应用，通常都可以免费获得当地俱乐部客人的名单。当然，大多数俱乐部仍然有着装规范要求，这意味着不得穿短裤、松松垮垮的牛仔裤或网球鞋入内。男人们穿上有领衬衣或时髦的衣服运气会更好。有内华达州身份证件的当地人还可以享受大折扣（通常为50%）入住酒店、观看演出、享用按摩治疗和餐饮服务，开口要求就会享受折扣。但施耐德警告说，新居民应该小心不要滥用这些。

Image copyright Getty Images Image caption 拉斯维加斯只有60万永久居民（图片来源：Matteo Colombo/Getty Images）

他说："许多在本地长期生活的当地人都会注意到，要么你热爱拉斯维加斯，在这里繁荣兴旺，要么就会被贪婪吞噬淘汰。有些人痴迷于这里的夜生活中，夜夜笙歌，不醉不归，长此以往是行不通的。在拉斯维加斯成功地生活意味着要知道如何在诱惑中取得平衡。"

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