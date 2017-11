充满灵异故事的立陶宛十字架山

Image copyright Paul Stewart

在立陶宛北部希奥利艾(Siauliai)市郊外大约 11 公里,有一座古老的土丘上承载着成千上万座十字架的重量。风吹过希奥利艾县的田野,华丽的念珠撞击着金属和木制的十字架,空气中充满了怪异的声响。

作为著名的十字架山(Hill of Crosses),这座土丘的历史是战争和反抗的双重故事。古老的传说、神秘的幻想和围绕着山丘的迷幻故事,以及它确切的起源直到今天仍然是未解之谜。

Image copyright Paul Stewart Image caption 起源神秘的十字架山是立陶宛人的朝圣之地(图片来源:Paul Stewart)

"这座山丘有许多秘密。"当地的一位艺术家和历史学家维利亚斯·普罗纳斯(Vilius Puronas)说道,"根据民间传说,在如今山丘所在的地方曾经是一座教堂。在一场严重的暴风雨中,闪电击中了教堂,风暴将它埋葬在了沙土之下,而人们都还在教堂里。当地的人们说,在日出时,还可以在山脚下瞥见僧侣的幽灵队伍。古往今来,魔幻的外观、圣人的幻象和幽灵景象已经成为山丘历史的一部分。"

另一个传说则讲述了14世纪初的故事,那时的山丘作为木堡平台,由立陶宛的异教徒贵族进行管理,曾经是立陶宛大公国的一个州。1348年,城堡被德国勇士僧侣宝剑骑士团(Order of the Brothers of the Sword)所毁,他们的任务是对利沃尼亚(Livonia,如今的拉脱维亚和爱沙尼亚)进行基督教化。很多人认为在战争中幸免的立陶宛人将他们遭到杀害的同胞们的尸体堆在一起进行掩埋,因此而形成了土丘。与那些僧侣一样,战死的异教徒勇士的灵魂也会在夜晚出没于山丘。

Image copyright Paul Stewart Image caption 传说一位绝望的父亲在山丘上树了一个十字架来拯救他病危的女儿(图片来源:Paul Stewart)

但是,关于山丘形成的最著名的故事是关于一位绝望的父亲,他的女儿突然患上绝症。就在女儿临终之时,父亲恍惚中听到一个女人告诉他制作一个木质十字架并把它树立在附近的山丘上,如果他照做,那么他的女儿就能得救。第二天早上,绝望的父亲急忙刻制了一个木质十字架并把它树立在山丘上。等他回家的时候,发现女儿在门口迎接他,完好无恙。从那之后,人们不断竖起十字架,希望他们的祈祷能够实现。

然而并非每一个十字架都由乐观的朝圣者所树立——有一些反而是对反叛无声的回响。在经历了中世纪德国十字军的围攻和19世纪立陶宛人反抗俄国沙皇亚历山大二世的起义而幸存之后,十字架山面临着最为严酷的威胁:苏联。

为了镇压东欧的基督教,苏联政府在20世纪60年代至70年代期间曾多次试图推平山丘:他们开动了推土机,烧毁了木质十字架,而把金属和石头制的那些移除掉,要么报废,要么用于建筑材料。把十字架带到山丘的人们会遭到罚款和监禁。

但是山丘上的十字架仍然在不断倍增,这些在深夜里被树立的十字架是反抗宗教压迫的行为体现。如今,在苏联解体四分之一个世纪多之后,这些十字架仍然树立着。

Image copyright Getty Images Image caption 山丘已经成为了各种教派的朝圣之地(图片来源:Thierry Monasse/Getty Images)

在随后的岁月里,这里成为了各种教派的朝圣之地——基督教十字架旁边树立的是刻有犹太铭文和来自《可兰经》的文字。

"十字架山其实并不属于任何人,也正因如此,它属于所与人。"普罗纳斯说道,"它既不属于教堂,也不属于政府,人们在这里树立十字架并不是出于别人的指示,而是来源于内心的向往。"

十字架山由希奥利艾市政府和当地的方济会修士进行基本的维护,如今这里拥有超过10万个十字架和其他的宗教标志——而这一数字还在持续增长中。

"对于有的人来说,十字架山是进行沉思和祈祷的地方。而对于另一些人,它则代表着黑暗时期的反抗和不屈。还有的人则把它视为平凡生活中一种不平凡的邂逅。每个人都有自己的道理,"普罗纳斯说。

Image copyright Paul Stewart Image caption 没人知道立陶宛的十字架山是如何形成的(图片来源:Paul Stewart)

Image copyright Paul Stewart Image caption 魔幻的外观、圣人的幻象和幽灵景象已经成为山丘历史的一部分(图片来源:Paul Stewart)

Image copyright Paul Stewart Image caption 来自全球各地的人们在这里留下宗教的记号(图片来源:Paul Stewart)

Image copyright Paul Stewart Image caption 如今,十字架山上拥有超过10万个十字架和其他的宗教标志(图片来源:Paul Stewart)

请访问 BBC Travel 阅读 英文原文。