探索伊朗山区“屋顶上的村庄”

Image copyright Getty Images Image caption 为了适应陡坡，马苏勒居民不得不想出各种充满创意的方法来对空间进行最优化的利用（图片来源：Arterra/Getty Images）

我望向窗外，一排排黄色泥砖砌成的屋舍坐落在斜坡上，周围环绕着云雾缭绕掩映下翠绿的山脉。在深深依偎于伊朗厄尔布尔士山脉（Alborz Mountains）的马苏勒村（Masouleh），每一眼都是屋顶风景。

为了躲避山谷中汹涌的洪水和山顶上肆虐的寒风，马苏勒建立在陡峭的半山腰上。但是为了适应 100 米高度变化的陡坡，人们不得不想出各种充满创意的方法来对空间进行最优化的利用。的确，这座已有千年历史的村庄结构是如此特别，每家每户的前花园——以及餐馆、室外咖啡馆甚至是集市的一部分——都坐落在前排房屋的屋顶上。

数百年来，这些由泥土、石头和木材构成的屋顶不仅要忍耐潮湿的天气（该地区每年降水量约为 150cm），还要承受频繁的人流量所带来的重量——可能是妇女晾衣服，也可能是巷边小摊的商人在售卖花花绿绿的围巾和手工玩具。我所入住的宾馆，与马苏勒的许多其他房子一样，一扇横跨房子前墙的大窗户带来光照与温暖——这是应对寒冬的传统技巧。（很多较早的马苏勒房子在建筑背后还有一间由厚重的泥墙隔起来的冬屋。）

手握一杯清茶，我望着由相互连通的屋顶所构成的狭窄走廊。我看到一名男子背着从集市上采购的生活用品爬上两间房子中间的曲折的台阶，因为他家在上面一层。

"这里的风景百看不厌，"和我一起站在窗边的东道主萨法耶（Safayee）先生说道。

马苏勒自古以来就是贸易枢纽，千百年来，来自周边各地的人们在这里售卖他们的货物。在 20 世纪初，村子被"Jangali 运动"用作军事据点，目的是反抗土耳其、英国和俄罗斯军队对伊朗的侵占。我们啜着茶，萨法耶先生开始感慨村民们不断移居到城里的变迁。

"在我还是个孩子的时候，这里有一所小学。我们人口不多，但是关系都很亲近。"他说，"现在，年轻人都离开村子去城里工作。所以小学也没了。"

留下来的人开始享受到旅游业的好处。"它给我们带来了富足的生活，我们可以修缮老旧的房子，让它们恢复了往日的荣光，"萨法耶先生说道。

Image copyright Shervin Abdolhamidi Image caption 每家每户的前院都坐落在前排房屋的屋顶上（图片来源：Shervin Abdolhamidi）

随着马苏勒逐渐成为伊朗的旅游胜地，狭窄的街道有时让人感觉更像身处于繁华的都市，而不是静谧的村庄。由于大旅馆都坐落在村口附近的低层，很多游客都喜欢待在周边拥有屋顶咖啡馆和餐馆的集市附近。但是，越高的地方感觉越安静。

我饮罢杯中茶，开始探索马苏勒。在向着村子最高处攀爬时，我瞥了一眼山谷，一辆旅游巴士正在缓缓地沿着倾斜的道路开往村口，到了村口游客们就必须步行了，因为马苏勒的小巷无法通车。

远离人群的我沿着"Barf-Andaz"区漫步，它的意思是"丢雪的地方"。"在马苏勒，我们会把积雪铲到下面邻居的屋顶上，"萨法耶先生早些时候向我讲述时把我逗乐了。因为那里是最靠近山脉斜坡的地方，每个屋顶背后 1-2 米的地方是整个屋子最坚固的部分。这就是冬天堆放积雪的地方，因此也能将屋顶坍塌的风险降到最低。

Image copyright Getty Images Image caption 集市上的小贩售卖果干、自制果酱和山里的药材（图片来源：AGF/Getty Images）

我出发返回村里的集市，它是一条紧凑的小巷，布满了售卖手工刀具、山羊角和各式手链的商铺。游客购买商品，而村民则采购他们的日用品，在售卖烘焙食品、果干、自制果酱和山里药材（例如甘菊和薄荷）的小摊处驻足。我经过一位老妪，她正在将丝线纺成玩具的形状并用彩线捆起来。

"要买个玩具吗？"她一边问着，一边熟练地将指尖的两条线拧成一个头的形状。她说在女儿搬到 70 公里远的拉什特市（Rasht ）之后，她就开始制作曾经为女儿们所做的玩具，出售给游客。我礼貌地拒绝了，她向我道了再见。

我沿着台阶走到集市上面一层，在露天餐馆坐了下来，并点了"mirzah ghasemi"，它是一种由南瓜、茄子、大蒜和鸡蛋炖制而成的波斯美食。我在这里提前享用着晚餐，而夜晚的浓雾再次升腾而起，在村庄的街道里弥漫开来。

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