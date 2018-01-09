为什么韩国成为机器人的研发温床？

Image copyright Getty Images

韩国首都首尔郊外的仁川国际机场（ Incheon International Airport ），一些勤快的工作人员会帮助你找到登机口，或领你到最近的候机厅。他们彬彬有礼，非常专业，还会说多种语言，唯一的缺点是不会跟你聊天。因为他们是机器人。

这个机场机器人向导是韩国电子业巨人乐金电器（ LG Electronics ）研发创制的。自2017年7月底以来，这些机器人就跟他们的人类同行一起工作了。1.4米高，他们通过滑轮板自动移动，LCD 屏幕展示信息，并通过相机、超声波、激光和先进传感器导航。另外，他们也能辨别声音并使用相应的语言交流。

Image copyright LG Electronics Image caption 韩国仁川机场启用了机器人向导来帮助顾客（图片来源： The Asahi Shimbun/Getty Images）

韩国东北城市平昌（ Pyeongchang ）正在为主办2018年2月冬奥会加紧准备，这些机场机器人向导可不是韩国人热议的唯一机器人。

韩泰未来技术公司（Hankook Mirae Technology）研发制造的超大机器人 Method-2 ，据称是全球首款双足载人机器人，而另一款 DRC-HUBO——有传输功能的类人机器人，由韩国尖端科技研究所（Korean Advanced Institute of Science and Technology）研发，曾赢得2015年世界机器人挑战赛（DARPA）冠军。韩国公司乐金（LG）研发了另一款机场清洁机器人，他们能最有效率地保持机场空地和通道洁净无瑕。

多年以来，韩国与其东边的邻国日本就因他们高超前卫的人工智能设计闻名，他们已经研发和启用了机器人教师、生产线上的智能工人和服务业机器人。他们在一些重复而自动服务的行业启用机器人来代替人工。

"我们认为，人工智能、机器人和相关解决方案并不仅仅是些新奇玩意儿，而是帮助人类的关键技术。"LG智能方案部们的高级工程师 Jae-myoung Hong 说，"在有些危险或过于复杂的工作条件下，机器人可以替代普通工人。"

Image copyright Getty Images Image caption 据认为， Method-2 是世界上第一款人类操作的双足机器人（图片来源： Chung Sung-Jun/Getty Images）

当韩国向新世界疾奔的同时，他们的根却扎在深厚的土地上。或许正是自古以来的传统，以及有梦想的动物、有灵魂的树木和有神气的山脉，影响和帮助韩国人拥抱现代科技。

根据一则古老的韩国传说，如果不是因为一头执著而乐观的熊，这个智能创新大国很可能根本不存在。

大约4,300多年前，这头熊跟一只老虎共同住在一座山顶上，它俩都渴望变成人。上帝的儿子很同情它们，就给了它们两样神圣的食物——蒜和艾蒿，并对它们说要慢慢吃这些食物，避开阳光100天。老虎没有耐心，很快就放弃了。而这头熊接受了挑战，坚持下来，最后变成一个女人并嫁给了上帝的儿子，后来又生下自己的儿子。她给儿子起名为"檀君"，檀君最终成为这片土地的统治者。

这么说，韩国的祖先是一个幻化成人的动物。

Image copyright Getty Images Image caption 韩国古代动物传说或许影响了今天的韩国人拥抱现代科技（图片来源： Jose Jordan/Getty Images）

韩国的这个古老传说——他们每年在10月3日庆祝，只是组成该国最古老的原始宗教"萨满教"（ shamanism ）基石的若干动物传说之一。甚至在今天，萨满教精神仍然隐含在韩国人的灵魂中，根据首尔中央大学（ Chung-ang University ）社会学教授 Kwang-yeong Shin的说法，仍然影响着韩国的"商业、政治和日常生活"。

韩国的萨满教，其中很多因素都与佛教相通。他们相信生命轮回：如果你看到一只飞过的小鸟相信或许它的前身是你故去的叔叔，这一点都不奇怪；亦或相信一个你珍爱的纪念品或一件宝贵乐器会有它们自己的神魂。"我们会相信任何非人类的物件都可能有灵魂，或人类不可理解的超级能量，不论是一个自然产物还是人工产物。"申教授这样说。

因此，使机器人这类非人类事物拥有了人类特性的现象，不会令韩国人感到紧张和奇怪。

"可以理解，萨满教的万物有灵论跟机器人似乎能相通，虽然这些机器人不是生物，但却有人类的一些特征。"韩国西江大学（ Sogang University）研究萨满教的学者 Dong-kyu Kim说。

Image copyright Getty Images Image caption 2016年，韩国售出的机器人超过4.1万（图片来源： Jung Yeon-Je/Getty Images）

如此看来，古代精灵使韩国人比西方人在文化上和社会层面更准备好接受那些自动设备。有了这样的开放态度，韩国就成为研发生产和使用机器人的温床和消费市场。

根据机器人国际联合会（International Federation of Robotics）的统计，2016年韩国出售的机器人超过了4.1万，是地球上销售机器人第二多的国家。这一数字是中国的将近一半——而中国的人口是韩国的25倍，疆土更是韩国的95倍。实际上，韩国是世界上工业机器人最稠密的国家。机器人国际联合会的报告显示，韩国制造业每一万个人类雇员就有631个机器人，而在汽车制造业每一万工人就有2,145个机器人。

韩国人的确也有担心，这可能会导致人类工作机会减少。不过很多人仅只担心一下，"大众传媒曾预测很多韩国人会失业，但仅此而已。"金教授说，"自那之后，很少听到有关机器人导致人类失业的担心。"

与此同时，在美国有关人类末日的景象常常出现在主流银幕上，例如《终结者》（The Terminator）、《黑客帝国》（The Matrix）和《我，机器人》（I, Robot）等，还有像埃隆·马斯克（ Elon Musk ）那样的美国科技领军人物的演说。（最近的皮尤研究中心 Pew Research 一项调查显示，72％的美国人对这类自动化工业的未来感到担心。）

Image copyright Getty Images Image caption 朝鲜战争之后，该韩国政府将制造业置于前沿和中心位置（图片来源： JUNG YEON-JE/Getty Images）

当世界上有些人可能忧心忡忡：机器人不仅将会盗走他们的工作，同时还可能发展得更加超能，难以阻挡地越来越智慧，甚至可能出现类似科幻小说"弗兰肯斯坦"（Frankenstein）那样的命运——摧毁它们的缔造者。而韩国人对此毫不担心。

当然，情况并不那么简单。韩国人总是头脑清醒地认识形势。朝鲜战争在1953年结束之后，韩国政府为了恢复国家的元气，决定将制造业置于发展前沿和中心位置。这使得该国鼓励发展高科技创新，并培养技术精良的劳动大军，这两者造就了韩国今天的经济腾飞。根据"彭博创新指数"（Bloomberg Innovation Index），韩国连续四年冠为世界上最成功创新经济。经济合作与发展组织（Organization for Economic Cooperation and Development）2014年有关各国GDP分配比例的报告中显示，韩国在研究和发展方面的经费比例超过世界上任何国家。

精通技术，并有社区和求真务实精神，使韩国人跟世界其他民族比起来，更将人工智能视为未来社会的出路，而不是问题。与其担心人工智能导致人类末日，他们更注重发展如何利用机器人来改善人们的生活，并帮助解决一系列大大小小的社会问题和潜在问题。

Image copyright Getty Images Image caption 2014年，韩国在研究和发展方面的经费超过世界任何国家（图片来源： Bloomberg/Getty Images）

例如乐金（LG），正在研发更多的不同类型机器人，既可用于家庭——自动修整草坪和智能家庭设备，也可用于其他场合，例如饭店、购物中心、旅游中心等其他公共空间。"我们的目的是发现那些可以最有效使用自动设备的地方。"该公司的高级工程师Hong 说，他们期待在今后一两年内他们研制的机器人将会向市场投放。

未来的机器人使用还可能有助于缓解韩国日益老龄化的劳动力，同时还可能成为老年人生活的帮手。或许更紧迫的是，人工智能将可能在该国与朝鲜非军事化区边境发挥重要的防务作用，目前已经部署了例如 SGR-A1半自动化哨兵，最初是三星集团研发的。

回到仁川，机器人向导将完成他们的试验期项目，机场将于2018年初期全职启用一些机器人向导。如果你恰好访问仁川机场，一定要留意那些有点机械化，但令人愉快的机器人向导，他们会开心地为你服务。

请访问 BBC Travel 阅读 英文原文。