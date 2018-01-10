猪肉和香肠如何滋润了德国语言

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那天是我的婚礼日，早晨一睁眼看到的是灰暗的天空和瓢泼大雨。婚礼在柏林北部的一个乡村花园里举行，来宾们纷纷向我们表示祝福。

其中祝福语说的最多的是"多雨多福气"。当然，我知道这不过是对我这个不走运的新娘的安慰而已。而我的公公则一边摇头一边嘟哝着说，" 猪天气！猪天气！"

那些关心我们为婚礼投资多少的人也许会谈论我是如何花掉这笔"猪钱"（也就是很多钱）。而那些想逗我打起精神来的人会说，"每件事都有一个结尾，只有香肠有两个。"

Image copyright Guillaume Speurt/Flickr Image caption 德语中有很多成语都来自他们的肉类产品 （图片来源：Guillaume Speurt/Flickr）

到德国访问的外国游客常常拿德国人痴迷与香肠有关的一切来打趣，而德国人毫不介意。事实上，他们的语言中与香肠有关的词汇和成语比比皆是。

住在波恩（Bonn）的学者和食品作家伊利娜·杜米特雷斯库（Irina Dumitrescu）在她2013年的一篇有关香肠的文章中说，不管遇到什么情况，德语中都有跟香肠有关的话来形容。

"例如表示对一件事情或事物不感兴趣，德国人会说'对我来说那就跟香肠一样'，意思是直截了当，两头看上去一样，味道也一样。而'那是有关香肠的'则显示急迫感，事情到了紧要关头。而如果说一个人甚至偷不了盘子上的一根香肠，意味着这个人尽管努力了，但结果平平。"

德国人常常喜欢用"猪"来加强语气，就像"猪天气"，或者说某人运气真好，他们会说"他有一头猪"。我婚礼那天真需要有点"猪运气"！

Image copyright Alamy Image caption 德国人均年消费猪肉52.1公斤（图片来源：Bogomyako/Alamy）

德国食品和农业部（National Ministry of Food and Agriculture）的统计数字显示，德国人最喜欢吃的肉类就是猪肉，每个德国公民每年消费的猪肉达52.1公斤（独立报告显示，英国消费家禽肉类上升，而猪肉和牛肉消费下降）。显然，猪肉香肠已经成为德国人生活中不可分割的一部分，它浓郁的肉汁浸染入德国人的日常会话中。但这到底是从什么时候开始的，及其原因却仍然是个谜。

"德国肉店老板的形象总是一个胖家伙，手里举着两根香肠……一个比较粗糙和可笑的形象。"亨德里克·哈斯（Hendrik Haase）说，他专注于地方高质量肉类问题，写了一本有关肉类的专著，题为《精雕细琢的肉》（Crafted Meat）。

利用幽默来对付比较棘手的难题并不是德国独有现象，但许多德国人日常生活的方方面面都以这种态度对待，他们对猪肉的喜好也是如此。

"我们面对这样一个事实，就是其他人为了我们而宰杀动物，"哈斯接着说，"也就是说，一些动物必须死去，这样我们才能吃到香肠。"

Image copyright Alamy Image caption 在德国，拥有一头猪曾经象征着一定的财富和地位（图片来源：imageBROKER/Alamy）

另一个理论是，过去在德国，一个人如果拥有一头猪曾经象征着你有一定的财富和地位。"我祖母一年养两头猪，她会做很多香肠，因为你想储存尽可能多的肉。"哈斯说。

厄尔苏拉·黑泽尔曼（Ursula Heinzelmann）是一位食品学者，她写了一本有关德国食品历史的书，书中解释了农民和游牧群体的不同之处："如果人们开始养猪，意味着他们已经安定下来，他们不再是游牧民族了。我们可以说这就是欧洲和北非或中东的区别。"

吃香肠还有助于在人与人之间建立友情。看看德国总是热热闹闹的啤酒厅，菜单上绝少不了香肠。直到今天，对德国人来说食物更多意味着仪式和聚会，味道倒在其次。

Image copyright Alamy Image caption 在德国的啤酒厅里，菜单上永远有香肠（图片来源：Pat Behnke/Alamy）

俭朴的德国人对于食物也格外重视价格，而物美价廉结合最好的食物，也就是最值的食物，莫过于简简单单的香肠了。"我们很久以前就发现了，储存肉类最好的办法就是把那些碎肉做成香肠，包括那些内脏，都塞进肠衣里。"黑泽尔曼说。这种方法一点都不花哨，也不精致，但却体现了德国人的精神——不浪费一丁点他们珍贵的猪。

一位叫尼尔·麦克格雷戈（Neil MacGregor）的作家写了一本书，题为《德国：一个国家的记忆》（Germany: Memories of a Nation），其中写到德国各地都有他们自己独特的香肠，"就像啤酒一样，香肠也区分着德国不同城市和地区。每个地区的香肠都有它们独特的食材和独特的传统作法……画一幅德国香肠地图，将呈现出一个极为复杂、难以理清的画面。"

肯定不会仅仅是巧合吧，一些传统肉制品的名字一直延续下来，例如维也纳香肠（Wieners）、法兰克福香肠（Frankfurters），以及更大众化的汉堡包（Hamburger），它们根本就是说德语的城市名字。那些一边喝着啤酒，一边吃着以自己家乡城市命名的香肠的人，一定由衷地感觉自豪。

Image copyright Alamy Image caption 尼尔·麦克格雷戈："就像啤酒一样，香肠也区分着德国不同城市和地区。"（图片来源：Danita Delimont/Alamy）

对我们来说，在婚礼上我们没有提供给嘉宾们香肠，但摆上了更好的东西，我认为非常日耳曼的东西，它给那个阴雨天的婚礼带来一抹近乎中世纪的色彩：烤野猪。

说到底我们或许还是有点"猪运气"：结婚到现在七年了，没有人还记得当天的"猪天气"，但是每个人都对那天的食物津津乐道。

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