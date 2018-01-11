熊本城：决定历史走向的城堡

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在日本西南九州岛熊本市区一座游人稀少的公园里，一群当地人正在艰难地试图完成或许是世界上最复杂的"拼图"——面积有足球场那么大，布满碎片。这个极具挑战的任务要花好几年才能完成。

他们用粉笔标识数以百计破损的岩石块，排列在有如棋盘的图案上，每一块岩石都拍照，试图确定这些岩石的准确位置。常常在烈日之下，他们默默地扫描一排排的岩石，低着头好像在祈祷。

在外人看来，这一情景犹如一个迷阵。但实际上，这些人在从事一项任务：最终把这些岩块还原到这个城市最著名的建筑——熊本城（Kumamoto Castle）上，这座城堡在日本以其特殊颜色——黑色而闻名。

Image copyright Alamy Image caption 熊本城在日本以其特殊颜色——黑色而闻名（图片来源：EDU Vision/Alamy）

完成这一艰巨的工程，将一块块岩石准确无误地镶嵌回城堡之上，修理城堡外墙，这是极令人尊敬的事。因为，当最后一块岩石到位之后，日本最辉煌的城堡之一将死而复生。

"看到目前这样的情景真让我心痛，"在修复地点，当地导游谷口祥子用手抚摸着岩块说，在她前面是一些看上去经验丰富的工人，有的头戴硬顶安全帽，有的戴着口罩以防灰尘，他们都低低弯腰，仔细检查着十几排岩块。"这个城堡不仅仅是熊本市的标志，它对全日本来说都十分重要。而现在它看上去就像一片残破的墓地。"

城堡对日本意味着什么？今天任何访问日本的人几乎至少都会参观一座城堡。姬路市（Himeji）炫白壮丽的姬路城（Hakuro-jo）以其80多座相互连接的复杂防御堡垒而被联合国教科文组织（Unesco）授予世界珍贵遗址。还有松本市（Matsumoto）呈油黑色的松本城（Karasu-jo），它是日本最古老的城堡之一，可以回溯到1504年。东京、大坂、名古屋等大城市，以及如小田园市（Odawara）、彦根市（Hikone）、歧阜县（Gifu）等小地方都各有自己的城堡。其中很多城堡都覆盖灰尘、灯光暗淡，华丽的屋顶，褪色的古代人物浮雕。城堡如此之多，有时令人感到在设计方面大同小异。

Image copyright Alamy Image caption 在2016年熊本市发生7.3级地震时，熊本城受到严重毁坏（图片来源：Aflo Co. Ltd./Alamy）

日本人重视城堡，而熊本市的人更加如此。2016年4月16日当里氏7.3级地震发生时，该市的象征熊本城遭到毁灭性损害。地震不仅摧毁了学校和办公楼，导致225人死亡，3000多人受伤，之后的余震又毁坏了19万所住宅，并致使400多年来从未受到攻击的熊本城的部分堡垒坍塌。

熊本城的损害如此严重，导游谷口说，"我简直难以想象如何能把城堡重新恢复起来，太复杂了。也许有一天会出现奇迹。"

Image copyright Mike MacEacheran Image caption 重建熊本城的工程将使日本政府耗资634亿日元 （图片来源：Mike MacEacheran）

熊本人坚定的自豪感，日本对历史遗产的极为重视，使政府斥资634亿日元来修复熊本城。根据目前熊本城整体修复计划，主要修复工作将于2018年开始，在保证安全情况下，修复好的城堡亦将一点一点重新向公众开放。与此同时，来自全日本的赞助源源不断。

除了这次地震灾难，熊本城在过去几百年间见证了日本历史风云变幻：封建王朝争权夺势的战乱，城堡经历的风风雨雨甚至在虚构小说里都难以想象。

城堡建立于1607年，此前九州处于风雨飘摇的前工业化动乱变革中，各派武士为扩大地盘战乱纷争。这是日本发生变革的时代。在南边现在的鹿儿岛市，1598年当时的著名武士与政治家丰臣秀吉（Toyotomi Hideyoshi）去世，导致武士各派别群雄割据，硝烟四起，其中包括彼时日本势力最大的反对派岛津氏（Shimazu）。

为了保卫熊本市抵御来敌进犯，曾经在丰臣秀吉麾下担任过指挥官的名将加藤清正（Kato Kiyomasa）命令修建一座防御城堡。深知武士道敢死精神，加藤清正知道城堡必须坚不可摧。他决定修建一座无敌城堡：49座橹，橹门18座，城门29座。看谁还敢来进犯。或许至少他是这么想的。

Image copyright Alamy Image caption 建于17世纪的熊本城包括49座橹，18座橹门和29座城门（图片来源：Japanese castles/Alamy）

200年之后的西南战争（Satsuma Rebellion）期间城堡迎来了它的关键时刻。这一长期的动乱年代是日本从封建社会向明治维新转化阶段，并最终结束了武士时代。

1877年，日本明治天皇与萨摩藩的冲突在东京爆发之后，萨摩藩的武士首领西乡隆盛（Saigo Takamori）带领西乡军试图前往东京，号称要解决政府的腐败。而必经之路熊本却正是由天皇和政府控制着，他发誓一定要攻陷熊本城。

明治政府也早有准备。在萨摩藩旗帜下，两万武士向熊本城发起攻击。如果城堡被攻破，反明治政府的野火将燃遍日本。天皇知道要尽一切可能避免这种形势发生。

Image copyright Alamy Image caption 19世纪的西南战争期间，熊本城挺住了将近两个月的进攻（图片来源：Panther Media GmbH/Alamy）

"城堡顶住了将近两个月的进攻——从1877年2月19日到4月12日，一个人都没能通过。"熊本城古迹保护官员金田一成（Issei Kanada）对我说，"西乡军在战乱中杀人放火，直到今天人们对这段历史仍然怀有复杂的感情。但人人都看法一致的是熊本城在战乱中发挥的作用：它证明了自己在战争中绝佳的防御能力。而攻不破的城堡在日本是罕见的。"

Image copyright Alamy Image caption 如果不是熊本城，九州甚至整个日本今天都可能是另一番面貌（图片来源：Sean Pavone/Alamy）

历史显示了，之后的形势发展有助于恢复了日本皇室统治的明治维新，这是整整150年前的历史片段。失利的武士们逃回到萨摩藩，准备1877年9月最后的城山决战（Battle of Shiroyama），由影星汤姆·克鲁斯主演的好莱坞大片《最后的武士》（The Last Samurai）正是根据这段历史改编的。如果不是坚不可摧的熊本城，九州甚至整个日本今天都可能是另一番面貌。

当然这也是为什么即使是7.3级地震也不能摧毁熊本城。一个地方真正的价值并不在于它的经历，而在于它如何历尽沧桑而不倒。熊本城正是这样一座决定了历史走向的城堡。

不会太久，人们将会看到它的崭新面貌。

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