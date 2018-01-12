生活在一个管理良好的国家是什么滋味？

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一个国家怎样才能做到管理良好？不管是最大程度减少腐败现象，或是不断改善教育和医疗，世界各国政府采用不同政策来提高社会管理效益。为了量化这些政策的有效性，出现了各种指数，例如世界司法项目的"法制指数"（Rule of Law Index），世界银行的"管理指数"（Governance Index）和"社会进步指数"（Social Progress Index），通过调查公民满意度，并综合公布的统计数字，在这些基础上排列各国在不同类别的管理表现。

虽然这几个国家在各类指数的排列位置不甚相同，但是明显可见，在所有三个类别里，这几个国家在社会政策、对政府信任度和司法有效性方面持续位居世界前茅。

当然，政策的好坏取决于受到管理的民众感觉如何，我们来到这些国家与当地人交谈，试图发现哪些因素对他们的日常生活影响最大。

Image copyright Getty Images Image caption 丹麦在2017年"社会进步指数"的"人类基本需求"方面得到近乎完美的分数（图片来源：Hendrik Holler/Look-foto/Getty Images）

丹麦

虽然所有北欧国家在各项指数中都持续排列高位，丹麦却略胜一筹，并把世界其他国家远远甩在后面，在2017年"社会进步指数" （Social Progress Index）的"人类基本需求"（Basic Human Needs）方面得到近乎完美的分数。这些包括公民营养标准和健康医疗保障标准，以及获得基本知识和交流等。

另外，这些利益不仅只限于本国出生的公民。"国民保健和社会保障系统发展良好，任何居住在丹麦的人都能受益，在那里学习的外国学生可以得到经济资助和免费语言课。"来自德国的安妮·斯滕巴赫（Anne Steinbach）说，她是《旅行者档案》（Travellers Archive）的主编，最近住在丹麦第二大城市奥尔胡斯（Aarhus），将在那里居住半年。

丹麦的社会管理系统并不依靠官僚手续，更依赖于人们的信任。"当丹麦人生病了需要请病假，他们只需给雇主打个电话就行。而在德国，雇员和学生请病假必须有医生的病假条才行。"斯滕巴赫说，"丹麦和德国在社会管理政策和架构方面都很严谨，但德国一切都需要有记录，有证明，而丹麦人在几乎所有情况下都更像视对方为朋友。"

与其他欧洲国家相比，或许丹麦生活水平比较昂贵，这些优质服务并不是免费的，丹麦在欧盟国家里税收最高，但斯滕巴赫认为，人们的交的税物有所值。

"丹麦人喜欢舒适与轻松，喜欢与朋友分享好时光。晚上一起去看电影，一起聚餐，或邀请朋友到家里做客。他们很能聊天，很享受烛光晚餐这类的温馨时刻。"

Image copyright Getty Images Image caption 新西兰65岁以上的公民都能获得政府充足的养老金（图片来源：Walter Bibikow/Getty Images）

新西兰

新西兰或澳大利亚在各项社会指数方面可以说并驾齐驱，但新西兰在政治稳定、基本权利和较少暴力／恐怖活动方面比澳大利亚表现更好。

"新西兰是世界上第一个给妇女投票权的国家（1893年），"佐伊·海伦（Zoe Helene）说，她是 Cosmic Sister 的创办人，在新西兰已经居住了10年，她父母是那里的永久居民。"一群人带着一张请愿信从岛的一端到另一端，征集签名，直到请愿信成为一张巨大的纸卷。现在你可以在博物馆看到它，我感到游客很值得去看看，它跟纽约的自由女神像有同样的意义。"

新西兰对单亲家庭、儿童、学生和老年人有慷慨的社会政策。"有一种说法是，你可以根据一个社会如何照顾他们的老年人来评价这个社会的文明程度。在新西兰，65岁以上的公民可以自动收到政府充足的老年津贴，不管你是谁，不管你自己有多少钱或遗产，也不管他们什么时候来到这个国家。"海伦说。

Image copyright Getty Images Image caption 阿利雅·比克森说，"加拿大比我们南方的邻国在价值方面进步更大"（图片来源：Bettmann/Getty Images）

加拿大

加拿大和美国在所有社会指数方面都名列前茅，但加拿大在政治稳定和较少暴力／恐怖活动方面得分更高。事实上，加拿大近乎完美的分数与北欧国家非常接近，包括国民营养、医疗条件和基本信息知识，以及个人权利保障。

"加拿大比我们南方的邻国在社会价值方面进步更大。例如，在保护妇女权益方面，和保护同性恋群体权益方面。"阿利雅·比克森（Alia Bickson）是住在加拿大多伦多市的一位国际旅行社导游，具有美加双重国籍。她说，"当然人们有不同的见解，我的看法是基于国家的政策对不同生活方式的态度和接受程度做出的。"

不过有些刚到加拿大的人可能犯的错误是，以为加拿大的友好和文明有机可乘，"加拿大人有强烈的公平意识，他们将会严谨地评估来访者的行为，"比克森说，"加拿大人不会轻易被人欺骗，去那里以前你最好了解一些基本知识。"

Image copyright Getty Images Image caption 日本学校教育全球领先，中小学教育是强制性的（图片来源：Kyodo News/Getty Images）

日本

根据世界银行的社会指数，日本不仅在政府管理效率、法制和政治稳定等方面在亚洲居于首位，它的社会进步指数：公民获得基本知识、水和卫生设施，以及营养和医疗保障等方面，也在亚洲国家中分数最高。

"政府政策的有效性可以从环境的干净整洁，税收支付的社会服务的效率和功能等方面看出来，" 住在日本福冈的一位美国作家亚当·古尔斯顿（Adam Goulston）说，"这部分原因是日本人有珍惜社会和公共事物的本性，但更重要的原因得归于政府政策的有效性，有些政策相当自由开放，特别是跟我的国家美国相比。"

健康保险是全民性的，因为是跟收入挂钩对有些人来说比较昂贵，但公民可以随时就医，而医疗费用是封顶的。尽管人口老化和人口数量下降而出现不少难题，但古尔斯顿认为，总体来说，社会系统运作良好。日本拥有世界上最优秀的一些癌症治疗专家。

教育系统是日本另一个值得骄傲的因素，小学和中学教育是强制性的，日本学校教育在世界范围内处于领先地位。古尔斯顿认为，尽管学校管制和条规严格可能造成过度标准化，但学校教育注重营养，学校的午餐都是由当地生产的食材烹制，并配以健康饮食课程和食物历史课。

Image copyright Getty Images Image caption 博茨瓦纳以其宽泛的个人自由度闻名，例如新闻自由和个人财产权等（图片来源：MARCO LONGARI/Getty Images）

博茨瓦纳

博茨瓦纳持续在非洲国家中被评为管理最严谨的国家之一，特别是在控制腐败方面，在世界银行和"法制指数"方面都在该地区得分最高。1990年代早期出现了一系列丑闻之后，博茨瓦纳政府在1994年成立了一个"腐化与经济犯罪理事会"（Directorate of Corruption and Economic Crime），不懈地调查和惩处腐败官员。除此之外，国家来自钻石矿的收入在全国公平分配。

"整个国家的基石是国家统一，至今仍然如此，"博茨瓦纳人塞汉伊·特罗特勒各（Sehenyi Tlotlego）说，他是当地一个慈善机构Sanctuary Retreats的合作者之一，"我们国家相信和实行——分歧能通过磋商来解决，而不是通过战争。"

博茨瓦纳以其宽泛的个人自由度闻名，例如新闻自由和个人财产权等。这种自由延伸到人们的日常生活中，"博茨瓦纳人性格开朗，相信开诚布公，不喜欢暗算黑幕这类事，我们希望通过交谈和讨论解决问题。" 特罗特勒各说，"我们的社会非常自由开放，肤色、宗教和性别都不是问题，我们对一切不公正行为毫不留情。"

这一切也导致了该国公民在教育和医疗方面拥有良好机会，特罗特勒各说，每个有500人以上村民的村庄都设有医疗诊所和学校，政府还在早期就认识到艾滋病和艾滋病毒的危害，采取了严厉措施对付疾病的发生和蔓延，向所有艾滋病毒感染者提供免费抗逆转录病毒治疗。

博茨瓦纳政府的环境保护政策也值得一提，全国GDP的12%都来自旅游业。"来自旅游业的收入大部分都回返到当地环境保护、野生动物管理和反对偷猎项目里。" 特罗特勒各说，"博茨瓦纳已经建立了非洲最强大的反偷猎组织。"

Image copyright Getty Images Image caption 智利是南美洲最稳定和无腐败政府的国家之一（图片来源：Matthew Williams-Ellis/Getty Images）

智利

在公开、透明度政府，控制腐化、以及公民获得基本知识和医疗保障方面都得分甚高，智利是南美洲最稳定和无腐败政府的国家之一。

"在南美洲国家，人们可能习惯于贿赂警察或政客，但在智利则是例外。"彼得·莫非·路易斯（Peter Murphy Lewis）长住智利，他的旅游公司叫Chile Guru。

据路易斯说，跟在其他国家相比，甚至外国人也很容易在智利买房地产或注册公司。"虽然有些官僚手续，但并不难绕过去，"住在圣地亚哥的马特·牛顿（Mat Newton）自己创建了旅行社TourismTiger。他说，当最初缓慢的移民手续完成之后，"生活在这里很容易。"

健康保险廉价而有效，而这个国家最值得一提的是基础建设。"圣地亚哥，以及智利全国的基础设施质量都非常高，这使得人们的生活相对容易，没有通常发展中国家可能遇到的问题。牛顿这里讲的是智利的先进高速公路系统和水电网几乎覆盖全国。圣地亚哥还拥有世界最大的城市公园和无数条自行车道。

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