一个充满建筑奇迹的荷兰城市

Image copyright Getty Images Image caption 鹿特丹大市场Markthal的形状简单而独特（图片来源：EschCollection/Getty Images）

去鹿特丹旅行你一定要乘火车到那里。就像我不久前的那次旅行一样，出了火车站，转身回头，欣赏世界上最令人感叹的建筑之一。鹿特丹火车站是设计极为惊艳的火车站，它似乎不顾地球引力而向上升腾，犹如钢铁、玻璃和木头的芭蕾跳跃。

这样一个建筑奇迹在世界任何城市或许都将是城市中心的聚焦点，而在鹿特丹，它就是一个火车站，而且感觉十分贴切。鹿特丹是一个充满试验性建筑的城市，是欧洲的实验建筑天堂，也可以说是战后的迪拜或多哈，但做得更好。与其以一代富人追求国际形象而建起一座摩登城市，鹿特丹在将近四分之三世纪的时间里根据本地人的需要而逐步使这座城市发展起来。这是一座适合居住、适合漫步和骑车漫游的城市，与此同时，它又是一座让人一转身，一回首便能够惊喜连连的城市，不只是有两三座地标式宏伟建筑，而有数十座令人叹为观止的建筑奇迹。

其实，鹿特丹以前并不是这样的。

Image copyright Getty Images Image caption 鹿特丹火车站是这座建筑天堂城市里的建筑瑰宝之一（图片来源：Walter Bibikow/Getty Images）

1940年5月14日下午1点28分，从鹿特丹东边上空开始传来令人恐惧的声音，仅仅一分钟时间内，这座荷兰工业重镇、世界最大港口就遭到纳粹轰炸机狂轰滥炸。15分钟后，轰炸机再次返回，使鹿特丹陷于一片火海，整整烧了六天，直到整座城市变为焦土：25,000所住宅，11,000座商业建筑被夷为平地，鹿特丹不复存在了。

应该说几乎不复存在了，因为鹿特丹人还在。大火尚未熄灭，5月18日城市管理人员就开始讨论城市的重建。被二战战火摧毁的许多欧洲城市，例如英国的考文垂和波兰的华沙等，一般都选择利用尚未倒坍的建筑残垣重新开始建设，极尽全力恢复建筑和城市原貌，似乎这也是非常符合逻辑的选择。

Image copyright Getty Images Image caption 1940年，鹿特丹在纳粹轰炸机的狂轰滥炸下被夷为平地（图片来源：Keystone-France/Getty Images）

而鹿特丹却独辟蹊径。尽管不少人都希望恢复这座14世纪欧洲城市的古老风貌，令世世代代住在这里的人依然有历史亲切感。但是，鹿特丹市政府做了出人意料的决定，清理掉所有的废墟，一切从头开始，建立一座新的城市。城市设计师威勒姆·维特文（Willem Witteveen）立即着手城市规划，这将是一座全新的、壮观的、令人赞叹的城市。

事情有了进一步转折，1944年当城市仍然在纳粹占领下，不过已经可见胜利的曙光时，一位叫希斯·范德莱乌（ Cees van der Leeuw）的工业家在他的工厂里秘密召开了一次会议。这座工厂曾是鹿特丹第一座现代建筑奇迹，因远离市中心而幸存下来。这些工业家看到新的机会。

Image copyright Alamy Image caption 城市被毁之后，官员们决定重建一座新的城市（图片来源：robertharding/Alamy）

鹿特丹建筑历史学家米切尔·普罗夫斯特（Michelle Provoost）说，"这些工业家认为城市重建不应受限于维特文的设计，他们认为维特文的设计过于拘谨，不够大胆，也不够摩登。" 后来范德莱乌说服市政府由他的一位助手科内里斯·范特拉（Cornelis van Traa）取代维特文，范特拉提出了更为大胆的城市规划，"范特拉设计了一个自由流动的城市。"普罗夫斯特说。

这正是一个新的鹿特丹孕育的时刻，一个充满建筑实验、建筑奇迹的荷兰城市从此诞生了。

Image copyright Getty Images Image caption 鹿特丹犹如世界建筑迷的迪士尼乐园（图片来源：Geography Photos/Getty Images）

当你充分欣赏了壮观的鹿特丹火车站之后，登上一辆有轨电车前往Blaak车站，在那里可以尽情观赏城市风貌。从地铁站下犹如孔雀羽毛一般的遮阳篷走出来，你将看到两座建筑奇迹——20世纪末期和21世纪初期的作品。右边是皮特·布洛姆（Piet Blom）著名的"立体方块屋"（Kubuswoningen）（1980-84），39个方块构成的建筑，看上去像一片水泥森林。左边是大市场（Markthal）（MVRDV, 2014），一个巨大的马蹄形市场，延伸的两侧是公寓楼。大市场的形状简单而又独特，是人们聚会、吃喝和享乐的绝佳之地。

然而，鹿特丹最迷人之处是这些建筑奇迹夹缝里的地方。转回身来，走向电车站，你可以看到Blaak 8（Group A architects,2012）。那只是一座办公楼，根本不必要搞得这么酷，好不好？看看它的不规则四边形窗户，每几层就变化一下；再看右边，Blaak 31，又是一座办公楼，底层的一座意大利餐馆，前面的台阶直冲三层楼，没有任何原因；那里的一家税务公司刚刚宣布将新建一座总部大楼，呈沙漏状。

通常我旅行时选择饭店会考虑地点、历史意义或设施。在鹿特丹，我根据我喜欢的建筑选择下榻饭店。几年前我第一次到鹿特丹，我下榻在Citizen M饭店，这是一家设计讲究的欧洲连锁饭店。这家饭店看上去好像一座库房和1970年代小学的混合体。这次我选择了 Millennium Tower（WZMH, 2000）的万豪酒店（Marriott），鹿特丹车站附近的一座超现代建筑。第二晚我选择了这座城市最新的住宿客房Wikkelboat——漂浮在河道上的单间旅馆，被24层纸壳包裹，配有甲板和烧烤设施。

大市场

Image copyright Getty Images Image caption 鹿特丹大市场Markthal的形状简单而独特（图片来源：EschCollection/Getty Images）

鹿特丹人热爱他们的建筑，就像加州圣莫妮卡（Santa Monica）人热爱他们的海滩一样。人们谈起来会如数家珍。

鹿特丹简直就是世界建筑迷的迪士尼乐园。但对我们这些平时对自己办公和生活的建筑无动于衷的人来说可能更有启发，等我们从鹿特丹返回家乡后，或许会不由自主地遐想，为什么我的城市不能像鹿特丹一样呢？

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